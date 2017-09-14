Додано: Нед 26 січ, 2025 12:46

Щось багато розмов про одне й теж – яка страшна бусифікація, й які погані справи в Україні. Схоже, що це єдине, що непокоїть декого з форумчан – особливо за кордоном.А давайте поговоримо більш глобальне – взагалі про деякі причини російсько-української війни. У нас тут є один одіозний прихильник братських народів, які інколи намагається наводити аргументи, чому все не так неоднозначно. Й один з моментів – про дві важливі речі – мова та віра він завжди каже, що це неважливо. А, насправді, це дуже річ. Чому? Пояснюю.Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України. Так питання, люди, які розмовляють російською мовою, ходять до російської церкви – як пояснити місцевим жителям, що це емігранти саме з України, а не з Росії? Гарне питання? Я б назвав їх пострадянськими емігрантами – бо це більше відображає культуру цих людей.Що таке нація – це питання великих досліджень, й я не бачу сенсу детально в це заглиблюватися. Але мова та віра – одні з важливих ознак. Так, в наш час віра немає такого впливу, як сто років тому, але є декілька але. Й до речі, це пояснює, чому свого часу відбувалися ти чи інші події, в тому числі приєднання до росії.Мова – може колись ми й дійдемо до етапу розвитку, коли в Україні визнають двомовність, але точно це не зараз. Коли на російською мовою розповідають про необхідність знищення хохлів й навіть благословляють це. Та й взагалі, якщо уважно подивитись, що більшість скандалів з мовою в Україні через те, що дехто відмовляється спілкуватися українською мовою, хоча зобов’язаний це робити. А так взагалі не бачу проблем у спілкуванні російською. Хіба стало важче купити книги російською – років 10-15 тому було навпаки.Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.Й про віру. Про дуже важливий нюанс православ’я – у незалежної держави має бути незалежна так. Коли виникла церква в Польщі – в 1924, Сербії та Румунії – в кінці 19 сторіччя. Й тому так важливо для РПЦ, яка зараз є просто однією з гілок влади, не допустити створення незалежної церкви.На прикладі Галичини бачимо, що тут церковна ідентифікація набагато більш сильна. Й навіть радянські часи заборони не викорінили УГКЦ й після здобуття незалежності вона відновилася. Й саме тут після 2СВ був такий довготривалий спротив радянській владі.Й тут в нас один адепт УПЦ МПвикористав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили БруноЯкось так