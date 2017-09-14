budivelnik написав:Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.
золоті слова, до мені розуміння дійше десь у 2002-03 коли на 7км покращився асортимент і можна було придбати якісну обувку, футболку,джинси по ціні до 25дол (десь 16-22 дол в середньому), до того там був товар оріентований на бідні слої населення, а на противагу 7км -на ринку 25 Чапаївської дивізії відкрились "бутики" для богатих, все було від 100 дол і до 500-1500)
порівнюючи ціни з Европою (де на той час я працював)-зробив висновок, що товар який в Іспанії(Франції, Нідероландах) коштує в шоппінг молі 50евро(оріентувався на спортивні товари Nike,Adidas-на яких написано-вироблено в Бангладеш, купив футболку за 55 евро(це десь 65 дол), а на 7км (там теж відкрились типу бутіки для більш вибагливих кліентів), майже те саме -ціна 25-30 дол (тобто 50% від ціни в Валенсії), це тому що 90% товару контрабанда, ну не пряма, а скрита, бо ціна товару вказана нижче у 5 разів а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)
і саме тому в нас ті самі товари дорожче чим у Європі де податки сплачені
ЗІ думаєте порівнювати 7й км з шопіг молом коректно? потрібно тоді також там шукати такі базари й порівнювати.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 26 січ, 2025 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Ученые создали для мышей общество равных возможностей Изначально авторов исследования заинтересовало, что произойдет, если они создадут в лаборатории модель общества, все члены которого еще на старте будут обладать схожей генетикой, равным доступом к ресурсам и одинаковой средой развития. Нейробиолог Мэтью Зиппл и его коллеги по Корнеллскому университету хотели понять, возможно ли в таком обществе возникновение неравенства, как происходит этот процесс и какую роль в нем может играть удача или счастливая случайность.
Исследователи обнаружили, что всеобщее равенство среди мышей продлилось совсем недолго. Очень скоро животные начали вести себя по-разному. Заметно изменился и их доступ к ресурсам. По словам одного из авторов эксперимента Майкла Шихана, в мышином сообществе довольно быстро появилось неравенство. Грызуны разделились на тех, кто имел постоянный доступ к ресурсам, и тех, кому было заметно сложнее обеспечить себя территорией, кормом и убежищем.
Иными словами, те мыши, которые еще в подростковом возрасте смогли выбиться в лидеры сообщества, по мере взросления закрепляли свой статус, становились больше и сильнее, удерживали за собой отдельные части вольера и так далее. Другие, менее удачливые мыши, со временем все сильнее отставали от лидеров — и это прямо сказывалось на качестве их жизни.
мало обществу дать равенство, должно еще что то в голове к нему быть.
и про гендерные роли
Есть и еще одна важная оговорка: все эти выводы касаются прежде всего самцов, но не самок. Последние тоже разделились по проявляемому поведению, но надежно предсказывать его во взрослом возрасте на основе двух главных компонент (тех самых PC1 и PC2) можно было только значительно позже, чем у самцов. Например, показатель, который указывает на склонность мыши к исследованию новых территорий и знакомству с сородичами (PC1), закреплялся у самцов уже на 31-й день жизни, а у самок — лишь на 46-й.
Ученые объясняют, что самцы мышей, как правило, конкурируют между собой за контроль над территорией, что менее свойственно самкам. Самцы старались закрепить за собой конкретную территорию вольера, охраняя ее от конкурентов. А вот в передвижениях самок исследователи не нашли никаких ограничений. https://meduza.io/feature/2025/01/26/uc ... -ne-udalos
приматологи давно разделили равный доступ к пище и другие равные возможности. У макак первым доступ к пище получает вожак и его группа поддержки, далее статусные самки и потом уже все остальные. Когда пищи достаточно это правило становится не строгим или вообще на время "изобилия" исчезает. Так же оно не соблюдается в зоопарках и питомниках где обезьян подкармливают, там работает принцип "кто 1й того и тапки"
В остальных вопросах в стае все равны. Вожак скорее обязанности, чем привилегии. В сложных ситуациях 1й удар на себя принимает именно он.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 12:27, всього редагувалось 1 раз.
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)
Базар може й заробив, а ось особисто ви не ставили питання працівнику влади звідки у нього гроші на Ferrari, можливо дивились у відкритому доступу його майнову декларацію? Якось на фоні базарю ви обійшли стороною працівників митниці.
Вы просто за руками недостаточно внимательно следили -- там в посте у Светоча было "таможенник в этой схеме зарабатывает меньше всех (после "незаметной" манипуляции -- перевод в доли) -- поэтому его мы игнорируем".
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 26 січ, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:це звідки ви взяли оцей категоричний імператив про немислимість? Провели референдум? Чи може тут рішення ьільшості вже не є священним?
Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.
Щось багато розмов про одне й теж – яка страшна бусифікація, й які погані справи в Україні. Схоже, що це єдине, що непокоїть декого з форумчан – особливо за кордоном.
А давайте поговоримо більш глобальне – взагалі про деякі причини російсько-української війни. У нас тут є один одіозний прихильник братських народів ЛАД, які інколи намагається наводити аргументи, чому все не так неоднозначно. Й один з моментів – про дві важливі речі – мова та віра він завжди каже, що це неважливо. А, насправді, це дуже річ. Чому? Пояснюю.
Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України. Так питання, люди, які розмовляють російською мовою, ходять до російської церкви – як пояснити місцевим жителям, що це емігранти саме з України, а не з Росії? Гарне питання? Я б назвав їх пострадянськими емігрантами – бо це більше відображає культуру цих людей.
Що таке нація – це питання великих досліджень, й я не бачу сенсу детально в це заглиблюватися. Але мова та віра – одні з важливих ознак. Так, в наш час віра немає такого впливу, як сто років тому, але є декілька але. Й до речі, це пояснює, чому свого часу відбувалися ти чи інші події, в тому числі приєднання до росії.
Мова – може колись ми й дійдемо до етапу розвитку, коли в Україні визнають двомовність, але точно це не зараз. Коли на російською мовою розповідають про необхідність знищення хохлів й навіть благословляють це. Та й взагалі, якщо уважно подивитись, що більшість скандалів з мовою в Україні через те, що дехто відмовляється спілкуватися українською мовою, хоча зобов’язаний це робити. А так взагалі не бачу проблем у спілкуванні російською. Хіба стало важче купити книги російською – років 10-15 тому було навпаки.
Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.
Й про віру. Про дуже важливий нюанс православ’я – у незалежної держави має бути незалежна так. Коли виникла церква в Польщі – в 1924, Сербії та Румунії – в кінці 19 сторіччя. Й тому так важливо для РПЦ, яка зараз є просто однією з гілок влади, не допустити створення незалежної церкви.
На прикладі Галичини бачимо, що тут церковна ідентифікація набагато більш сильна. Й навіть радянські часи заборони не викорінили УГКЦ й після здобуття незалежності вона відновилася. Й саме тут після 2СВ був такий довготривалий спротив радянській владі.
Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)
Базар може й заробив, а ось особисто ви не ставили питання працівнику влади звідки у нього гроші на Ferrari, можливо дивились у відкритому доступу його майнову декларацію? Якось на фоні базарю ви обійшли стороною працівників митниці.
Вы просто за руками недостаточно внимательно следили -- там в посте у Светоча было "таможенник в этой схеме зарабатывает меньше всех (после "незаметной" манипуляции -- перевод в доли) -- поэтому его мы игнорируем".
Кожен хто відреагував на мій допис - хотів побачити щось своє.... Спробую пояснити і я що ХОТІВ донести 1 Не збирався розглядати хто кращий корупціонер а хто гірший.... Тому для мене митник який взяв 1000 доларів такий самий поганий як і 100 покупців які купили товар без податків і на цьому отримали додатковий дохід по 100 доларів. Розумієте - один взяв 1000 - він поганий і НЕ МАВ права цього роботи Сто інших взяли по 100 - вони звичайно менш погані(кожен з взявщих окремо) але разом НАНЕСЛИ збитків в 10 разів більше ніж поганий митник. 2 Виходячи з пункту 1 випливає висновок Навіть якщо ЗНИЩИТИ всіх БІЛЬШ поганих(читай митників) і залишити незмінною поведінку менш поганих(читай шукачі купити подешевше навіть якщо це подешевше за рахунок податків) То ситуація в Державі кардинально не покращиться. Тобто 10% збитків - буде компенсовано... але ж 90% то залишиться
Banderlog написав:це звідки ви взяли оцей категоричний імператив про немислимість? Провели референдум? Чи може тут рішення ьільшості вже не є священним?
Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.
хєрню вони там понаписували а зараз не знають як то порозгрібати. Те що для вас дико то ваше чисто особиста думка, констиуцію має право толкувати тільки конституційний суд. там в законі всі рівні- є член-придатний, нема непридатний))) одріжете отсидите за членоврєдітєльство і їхайте куди хочете.) по хорошому Вас надо посадити в тюрму за ухилянство і пропаганду проти мобізації в умовах війни. Років 8 посиділи заодно б продумали всю філософію і сокамерникам не забудьте розказати щоб не дискримінували вас порівняно з жінками а в своїй сімї то да , можете самі рішати хто кого тра-є. і даж без отого вашого "можливо". Ви помітили, що я толерантніший за вас?