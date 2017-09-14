|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:10
АндрейМ написав:
Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.
ви трохи переграєте. все те про що ви кажете - потрібно було з’ясовувати в мирний час.
зараз в нас на захист держави повинні ставати військово зобов’язані.
те що суспільство прохлопало вухами момент визначення хто входить в перелік військово зобов’язанних - то хто нам лікар. якби туди записали всіх Ж та Ч 18-60 то було б так як ви кажете. і до речі є цікавий казус - якщо йти по принципу захист Батьківщини як тут полюбляють закидати то тоді повинні йти дійсно всі а якщо захищати країну згідно закону то тільки військово зобов’язані.
але під час війни наша держава навіть серед військовозобов’язаних почала утворювати сорти. створивши ситуацію коли будуть воювати чи то всі чи то не всі.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:15
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
податком на корупцію
це щось із розряду "домовитися з Путіним"
1. Хто з корупціонерів признається, що він взяв хабар?
2. Чи не дешевше йому буде дати хабаря тому, хто буде його перевіряти?
1 Ці сторінки не місце для обговорення МЕХАНІЗМУ податку на корупцію.
Навскидку можу запропонувати пяток варіантів-але не тут
2 Станом на сьогодні - якщо людина погодилась признати що в неї є незадекларовані доходи(тобто доходи від діяльності яка підпадає під означення корупційні) - вона може ці доходи ЗАДЕКЛАРУВАТИ і сплатити якихось10% ( не памятаю чи діє ще сьогодні цей закон , але його аналоги періодично потрапляють на рорзгляд)
3 Суть в податку на корупцію - це зменшення видів діяльності яка потрапляє під корупцію..
Простий приклад
Раніше ДТП розглядали тільки працівники ДАЇ - корупційні дії - зашкалювали
Тепер розглядає страхова - хто правий а хто винуватий- також визначається не завжди справедливо , але зайвих претензій немає , адже за все ЗАПЛАЧЕНО до того.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27167
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:18
цікавий приклад. хтось недавно притягнув сюди Любарського. вирішив послухати. про одного псевдоексперта Себастьяновича вже все зрозумів. Любарський схоже теж з цього пулу
але чому навів це відео? бо тут повноцінно використовується, що людина звинувачує інших в тому, шо робить сама, але про себе це заперечує. класичне - всі брешуть або всі за гроші - саме такі ідеї просувають ті, хто сам професійно бреше за гроші. а ось формально відрізнити складно. я то можу розрізнити, але мене відразу звинуватять в ангажованості. а доводити це формально - важко, особливо коли опонент постійно стрибає з питання на питання
дуже нагадую мої суперечки з ЛАД
ом, де той замість аргументів називає мене пропагандистом, й вважає, що цього достатньо
Любарський безпідставн
о звинувачує проукраїнських блогерів в тому, що вони всі за гроші, а він весь такий у білому. й дивно, що людина з Америки з гарною російською мовою раптово зацікавилася подіями в Україні. на відміну від Портнікова, який тут мешкає. не кажучи вже про те, що дійсно до дискредитації Портнікова причетні такі персонажі як Соловйов та Скабеєва
й те, що він назвав соціалізмом - це насправді популізм. а людина невіглас в політології
попередній висновок - засланий казачок. послухаємо ще
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 26 січ, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8009
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 1583 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:26
АндрейМ
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль»
Дитині одежу і іграшки купуєте відповідно до гендеру, чи всупереч, чи рандомно? ( хай носить син і рожеве плаття також, ми йому не навʼязуємо сині комбінезони )
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 січ, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14157
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:28
Дюрі-бачі написав: Water написав:
на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah.
Це ж справжня мрія для ностальгуючих і одна із основних переваг Совка: коли на товарі карбували ціни і бариги не могли
наживатися на людях....
Мені цікаво
А чим покращило життя курців сигарет те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.
тобто хетьманцев з натовпом чиновників піднявши ціну до стелі -95% отримує на себе і чиновників.
Але населення бурно аплодує цьому рішенню?
виходить не проблема в Баригах? ті чесно несуть свій хрест
Проблема в аплодуючих дурним рішенням.
А коли дурне рішення бє по головам аплодуючих-вони так і не в стані зрозуміти що це ж ВОНИ цього хотіли
томуЇжте очі поки не повилазили - бо бачили що купували.
ТМ(с)Народна Мудрість
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27167
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:30
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27384
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:32
_hunter написав: tester7336 написав:
до речі є цікавий казус - якщо йти по принципу захист Батьківщини як тут полюбляють закидати то тоді повинні йти дійсно всі а якщо захищати країну згідно закону то тільки військово зобов’язані.
але під час війни наша держава навіть серед військовозобов’язаних почала утворювати сорти. створивши ситуацію коли будуть воювати чи то всі чи то не всі.
Из этого казуса следует еще один: "а если по закону - так там штраф за незахист". А если мы начинаем допускать, что у отдельных граждан (тцкшников) есть право законы трактовать - все еще интереснее становится
а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни. може вже час визнати це звичайним беззмістовним флудом?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 26 січ, 2025 13:40, всього редагувалось 2 разів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8009
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 1583 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:32
Для борцунів -законників
Є світовий закон про нерозповсюдження ядерної зброї
У випадку коли педерація постійно ескалує і шантажує своїм правом на використання ядерної зброї..
За що ви проголосуєте
а - похер закон - але нехай США віддасть Україні частину зброї(провокуєте США на порушення Закону)
б - звертаєтесь до США з вимогою про жорстке дотримання США закону про нерозповсюдження і ЗАБОРОНУ передачі нам ядерної зброї...
То як законники
Труси-хрестик?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27167
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:37
tester7336 написав: АндрейМ написав:
Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.
все те про що ви кажете - потрібно було з’ясовувати в мирний час.
зараз в нас на захист держави повинні ставати військово зобов’язані.
те що суспільство прохлопало вухами момент визначення хто входить в перелік військово зобов’язанних - то хто нам лікар.
Тут тоже поспорю: в мирное время на этот конкретный закон всем было +- пофиг. Кому нужно было - косили,/отмазывались/военка, маргиналы - гробили 18 месяцев жизни.
А вот как раз ВП и подсветило все проблемы совковской идеалогии.
НО: вы говорите "а сейчас - поздно". А почему? - "моб закон" раз уже принимали - можно принять и второй.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9089
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 січ, 2025 13:39
Shaman написав:
Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.
Але мова та віра – одні з важливих ознак.
Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.
Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog
використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно
Якось так
ти си вспокоїш, нехристю?
Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.
Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.
не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.
Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликів
Окрім цього.
його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом.
Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття.
І даж розказував що нема Бога як особистості.
Коперника чомусь не спалили?
Та і після того не було спалень астрономів.
А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1837
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82463
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256415
|
|
|6076
|900994
|
|