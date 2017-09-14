Додано: Нед 26 січ, 2025 13:18

цікавий приклад. хтось недавно притягнув сюди Любарського. вирішив послухати. про одного псевдоексперта Себастьяновича вже все зрозумів. Любарський схоже теж з цього пулуале чому навів це відео? бо тут повноцінно використовується, що людина звинувачує інших в тому, шо робить сама, але про себе це заперечує. класичне - всі брешуть або всі за гроші - саме такі ідеї просувають ті, хто сам професійно бреше за гроші. а ось формально відрізнити складно. я то можу розрізнити, але мене відразу звинуватять в ангажованості. а доводити це формально - важко, особливо коли опонент постійно стрибає з питання на питаннядуже нагадую мої суперечки зом, де той замість аргументів називає мене пропагандистом, й вважає, що цього достатньоЛюбарськийо звинувачує проукраїнських блогерів в тому, що вони всі за гроші, а він весь такий у білому. й дивно, що людина з Америки з гарною російською мовою раптово зацікавилася подіями в Україні. на відміну від Портнікова, який тут мешкає. не кажучи вже про те, що дійсно до дискредитації Портнікова причетні такі персонажі як Соловйов та Скабеєвай те, що він назвав соціалізмом - це насправді популізм. а людина невіглас в політологіїпопередній висновок - засланий казачок. послухаємо ще