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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12156121571215812159>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:42

  budivelnik написав: те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.

)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.

Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 26 січ, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:44

  Banderlog написав:А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
а по делу, как и миллионы узников сталинских лагерей. Потому что были не согласны, а это страшное преступление. Вы продолжайте, а то много не понятно, нужно ли в Украине вернуть смертную казнь, например за ухылянство? или за идеи продвигаемые АндрейМ? Как много у вас общего с ЛАДом. И при этом каждый верит что вилы правосудия проткнут соседа, а не его. Я бы этот феномен назвал "избирательная логика".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вернуть смертную казнь

Проблема в тому, що пересічний чомусь очікує, що він буде вирішувати кого розстріляти, а насправді розстріляють його...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:50

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:вернуть смертную казнь

Проблема в тому, що пересічний чомусь очікує, що він буде вирішувати кого розстріляти, а насправді розстріляють його...

интолерантность от низкого IQ. Берия знал чем закончили его предшественники Ягода и Ежов и шо его это остановило? Думают люди в Ленинграде и Риме, Что смерть – это то, что бывает с другими,
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:51

  detroytred написав:
  budivelnik написав: те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.

)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.

Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
Нагадаю читачу Кіосакі і кейнса що 70% ВВП країн які вважаються тими куди воєнпенс хоче привести Україну - складається з ПОСЛУГ
а ПОСЛУГИ -це є ОСНОВНИЙ вид ДІЯЛЬНОСТІ Бариг

Тому
Труси - хрестик
або ти з ладом в совок де головною послугою яке отримувало населення це розподіл хлібних карточок і місця відбування покарання...
або в КАПІТАЛІЗМ де ОСНОВА СУСПІЛЬСТВА це ті кого ти здурі називаєш -БАРИГИ.
пс
не кусай лапу того хто тебе годує- бо подохнеш з голоду ... ТМ (с) Народна мудрість
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:53

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.
Але мова та віра – одні з важливих ознак.

Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.

Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно

Якось так

ти си вспокоїш, нехристю?

Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.

На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.

Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.

не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.

Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликів :lol:
Окрім цього.
його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом.
Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття.
І даж розказував що нема Бога як особистості.
Коперника чомусь не спалили?
Та і після того не було спалень астрономів.
А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.

формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною ;)

ти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ноги 8)

греко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.

й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник? :lol:

ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:або в КАПІТАЛІЗМ.

А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:або в КАПІТАЛІЗМ.

А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?

ви ж самі відповідаєте в питання. бо ваші приклади можливі лише при наявних покладах чогось цінного, що не треба створювати. у цьому випадку це нафта.

й це теж насправді створює ризики, бо зазвичай отримуємо не Норвегію, а Іран, Ірак чи Венесуєлу. Або Рашу з Азербайджаном
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав: те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.

)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.

Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
Нагадаю читачу Кіосакі і кейнса що 70% ВВП країн які вважаються тими куди воєнпенс хоче привести Україну - складається з ПОСЛУГ
а ПОСЛУГИ -це є ОСНОВНИЙ вид ДІЯЛЬНОСТІ Бариг

Тому
Труси - хрестик
або ти з ладом в совок де головною послугою яке отримувало населення це розподіл хлібних карточок і місця відбування покарання...
або в КАПІТАЛІЗМ де ОСНОВА СУСПІЛЬСТВА це ті кого ти здурі називаєш -БАРИГИ.
пс
не кусай лапу того хто тебе годує- бо подохнеш з голоду ... ТМ (с) Народна мудрість

Ти перечитай рази зо три текст.
В ньому нема різниці між виробниками що товарів, що послуг.
І подивись як визначені бариги.
Це виробники послуг, в яких ота основа ринку (конкуренція!!!) викривлена.

Ти знов тупо підмінив предмет і на цьому побудував.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:59

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:або в КАПІТАЛІЗМ.

А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?
є така штука
Причинно-наслідовий звязок
Так от
Капіталізм пройшов довгий шлях поки НАКОПИЧИВ необхідний обєм КАПІТАЛУ ( у вигляді заводів/газет/параходів) і тепер частина цього капіталу працює на благополуччя тих хто не зміг(не захотів) стати самодостатнім ( і цих не зміг/не захотів в нормальному суспільстві менше 5%)
Соціалізм НЕ СТВОРИВШИ необхідної кількості КАПІТАЛУ - пробує розділити те ЧОГО НЕМАЄ і кількість бажаючих ОТРИМАТИ - більше 30%...

Тому
Якщо не маєш що ділити - то в першу чергу думай над тим як СТВОРИТИ привабливе середовище над механізмами які СТВОРЮЮТЬ
і тільки після СТВОРЕННЯ - відпрацьовуй механізми розподілу.

А так
ділити нема чого
ті хто створює в першу чергу забирає собі
всі інші бігають навколо і кричать
Дай-дай-дай...
а їм дають лозунги про боротьбу за міфічну справедливість(при чому генерація цих лозунгів забирає ресурс і сповільнює створення механізмів створення)
Чим сильніше вимагають - тим довше ті хто вимагають будуть голодними.
budivelnik
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