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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:42
budivelnik написав:
те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.
)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.
Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
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в Нед 26 січ, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:44
Banderlog написав:
А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
а по делу, как и миллионы узников сталинских лагерей. Потому что были не согласны, а это страшное преступление. Вы продолжайте, а то много не понятно, нужно ли в Украине вернуть смертную казнь, например за ухылянство? или за идеи продвигаемые АндрейМ? Как много у вас общего с ЛАДом. И при этом каждый верит что вилы правосудия проткнут соседа, а не его. Я бы этот феномен назвал "избирательная логика".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:47
Wirująświatła написав:
вернуть смертную казнь
Проблема в тому, що пересічний чомусь очікує, що він буде вирішувати кого розстріляти, а насправді розстріляють його...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:50
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
вернуть смертную казнь
Проблема в тому, що пересічний чомусь очікує, що він буде вирішувати кого розстріляти, а насправді розстріляють його...
интолерантность от низкого IQ. Берия знал чем закончили его предшественники Ягода и Ежов и шо его это остановило? Думают люди в Ленинграде и Риме, Что смерть – это то, что бывает с другими,
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:51
detroytred написав: budivelnik написав:
те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.
)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.
Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
Нагадаю читачу Кіосакі і кейнса що 70% ВВП країн які вважаються тими куди воєнпенс хоче привести Україну - складається з ПОСЛУГ
а ПОСЛУГИ -це є ОСНОВНИЙ вид ДІЯЛЬНОСТІ Бариг
Тому
Труси - хрестик
або ти з ладом в совок де головною послугою яке отримувало населення це розподіл хлібних карточок і місця відбування покарання...
або в КАПІТАЛІЗМ де ОСНОВА СУСПІЛЬСТВА це ті кого ти здурі називаєш -БАРИГИ.
псне кусай лапу того хто тебе годує- бо подохнеш з голоду
... ТМ (с) Народна мудрість
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:53
Banderlog написав: Shaman написав:
Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.
Але мова та віра – одні з важливих ознак.
Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.
Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog
використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно
Якось так
ти си вспокоїш, нехристю?
Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.
Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.
не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.
Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликів
Окрім цього.
його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом.
Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття.
І даж розказував що нема Бога як особистості.
Коперника чомусь не спалили?
Та і після того не було спалень астрономів.
А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною
ти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ноги
греко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.
й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник?
ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:53
budivelnik написав:
або в КАПІТАЛІЗМ.
А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:56
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
або в КАПІТАЛІЗМ.
А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?
ви ж самі відповідаєте в питання. бо ваші приклади можливі лише при наявних покладах чогось цінного, що не треба створювати. у цьому випадку це нафта.
й це теж насправді створює ризики, бо зазвичай отримуємо не Норвегію, а Іран, Ірак чи Венесуєлу. Або Рашу з Азербайджаном
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:59
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
те ,що ціна на пачці друкується ще на заводі і барига( тобто ОСНОВА/ХРЕБЕТ цієї капіталістичної Держави) не може отримати більше ніж 5-% від ціни надрукованій на пачці.
)))
Хребет капіталістичної системи не бариги, а саме виробники товарів-послуг.
Які!!!
В конкуренції між собою за обмежений попит споживача вимушені вести свій бізнес в напрямку росту виробничості праці, тобто зменшення собівартості одиниці продукції-послуги.
Що призводить до росту доступності товарів-послуг населенню.
Це хребет.
А не пісні-казки бариг)))
Бариги теж є виробниками. Послуги.
Але з конкуренцією в них затик...
Відповідно і з на наслідком.
Саме тому й ярлик саме - бариги.
А так були б звичайними виробниками послуги.
Нагадаю читачу Кіосакі і кейнса що 70% ВВП країн які вважаються тими куди воєнпенс хоче привести Україну - складається з ПОСЛУГ
а ПОСЛУГИ -це є ОСНОВНИЙ вид ДІЯЛЬНОСТІ Бариг
Тому
Труси - хрестик
або ти з ладом в совок де головною послугою яке отримувало населення це розподіл хлібних карточок і місця відбування покарання...
або в КАПІТАЛІЗМ де ОСНОВА СУСПІЛЬСТВА це ті кого ти здурі називаєш -БАРИГИ.
псне кусай лапу того хто тебе годує- бо подохнеш з голоду
... ТМ (с) Народна мудрість
Ти перечитай рази зо три текст.
В ньому нема різниці між виробниками що товарів, що послуг.
І подивись як визначені бариги.
Це виробники послуг, в яких ота основа ринку (конкуренція!!!) викривлена.
Ти знов тупо підмінив предмет і на цьому побудував.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:59
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
або в КАПІТАЛІЗМ.
А чому не нормальний гібрид, який бере краще з обидвох систем, як в Норвегії чи ОАЕ?
є така штука
Причинно-наслідовий звязок
Так от
Капіталізм пройшов довгий шлях поки НАКОПИЧИВ необхідний обєм КАПІТАЛУ ( у вигляді заводів/газет/параходів) і тепер частина цього капіталу працює на благополуччя тих хто не зміг(не захотів) стати самодостатнім ( і цих не зміг/не захотів в нормальному суспільстві менше 5%)
Соціалізм НЕ СТВОРИВШИ необхідної кількості КАПІТАЛУ - пробує розділити те ЧОГО НЕМАЄ і кількість бажаючих ОТРИМАТИ - більше 30%...
Тому
Якщо не маєш що ділити - то в першу чергу думай над тим як СТВОРИТИ привабливе середовище над механізмами які СТВОРЮЮТЬ
і тільки після СТВОРЕННЯ - відпрацьовуй механізми розподілу.
А так
ділити нема чого
ті хто створює в першу чергу забирає собі
всі інші бігають навколо і кричать
Дай-дай-дай...
а їм дають лозунги про боротьбу за міфічну справедливість(при чому генерація цих лозунгів забирає ресурс і сповільнює створення механізмів створення)
Чим сильніше вимагають - тим довше ті хто вимагають будуть голодними.
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