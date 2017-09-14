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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12156121571215812159

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:00

  Shaman написав:а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни. може вже час визнати це звичайним беззмістовним флудом? 8)


сказав той хто чи буде захищати чи то не буде. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це виробники послуг, в яких ота основа ринку (конкуренція!!!) викривлена.
коли воєнпенс з совком пробують визначити викревленість капіталістичної економіки -це викликає сміх в того хто працює над СТВОРЕННЯМ цієї економіки.

Теоретику
В економіці той хто
а - створив робоче місце
б - це місце продукує необхідні населенню(виробникам) товари/послуги які цим населенням(виробниками) ВІЛЬНО і без ПРИМУСУ купуються
в - який сплачує визначені податки
Є ПРАВИЛЬНИМ без привязки що про нього думає цей вид діяльності- старий , ні дня не працювавший в капіталістичних умовах читач економічних фоліантів.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 січ, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.


Всё ясно?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це виробники послуг, в яких ота основа ринку (конкуренція!!!) викривлена.
коли воєнпенс з совком пробують визначити викревленість капіталістичної економіки -це викликає сміх в того хто працює над СТВОРЕННЯМ цієї економіки.

Ні.
Не сміх.
Це викликає в тебе необхідність підміни предметів.
Бо на іншому ти побудувати заперечення елементарних азів підручника не зможеш.

Тому смішно підміняєш-вигадуєш.
З єдиним аргументом, що мільйонер і працюєш в економіці.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:08

  prodigy написав:
  budivelnik написав:Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.


золоті слова, до мені розуміння дійше десь у 2002-03
коли на 7км покращився асортимент і можна було придбати якісну обувку, футболку,джинси по ціні до 25дол (десь 16-22 дол в середньому), до того там був товар оріентований на бідні слої населення, а на противагу 7км -на ринку 25 Чапаївської дивізії відкрились "бутики" для богатих, все було від 100 дол і до 500-1500)

порівнюючи ціни з Европою (де на той час я працював)-зробив висновок, що товар який в Іспанії(Франції, Нідероландах) коштує в шоппінг молі 50евро(оріентувався на спортивні товари Nike,Adidas-на яких написано-вироблено в Бангладеш, купив футболку за 55 евро(це десь 65 дол), а на 7км (там теж відкрились типу бутіки для більш вибагливих кліентів), майже те саме -ціна 25-30 дол (тобто 50% від ціни в Валенсії), це тому що 90% товару контрабанда, ну не пряма, а скрита, бо ціна товару вказана нижче у 5 разів
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)

Капитан, я понимаю - возраст,тестикулы даун, гормон не тот и не дают, но может вы пройдётесь пёхом по всем этим феррарям и брабусам и спросите владельцев где они работают - на 7км, в суде/при мэрии или в сфере траффика рекламы цифрового контента?
И это - вы ж в Дакке были, на той фабрике где рибоки и адидасы оригинальные шьют, там вам в фабричном лабазе часом закупиться оригиналом долларов по пять и чисто под контрабанду, как лицу с пиратским флагом на какарде, паки не предлагали? :mrgreen:
Ну шоб на пенсии ламбургуни тоже было
Пофорсить в "Дачу" и "Компот"
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 26 січ, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Всё ясно?
  Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.


Всё ясно?


Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:10

  АндрейМ написав:Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.

Тут є декілька моментів.
Перший - Конституція лише задає загальний напрямок руху. А деталі уточнюють законами, підзаконними актами і т. д.
В нашому випадку, саме ці закони і постанови Кабміну визначають, хто цінніший в тилу, а хто на фронті. Ви, Андрійку, цінніший на фронті, а ваша жінка в тилу. І обоє мають виконувати свої обовязки згідно Конституції та законів України. Але ви чомусь займаєтесь тлумаченням законів замість їх виконання.
А це вже, як писав Бандерлог - узурпація влади(судової, бо виключне право тлумачення Конституції і визнання відповідностей законів до Конституції має КС). І ще ви займаєтесь поширенням російських наративів.
Звісно, в себе в сімї ви можете будувати будь які гендерні ролі, які вам до вподоби, але у відносинах з державою ви зобовязані дотримуватись законів України, а не своїх уявлень про гендерні ролі. Зокрема, Закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:10

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  АндрейМ написав:Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.

Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?

Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.

Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.

Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.


все те про що ви кажете - потрібно було з’ясовувати в мирний час.
зараз в нас на захист держави повинні ставати військово зобов’язані.
те що суспільство прохлопало вухами момент визначення хто входить в перелік військово зобов’язанних - то хто нам лікар.

Тут тоже поспорю: в мирное время на этот конкретный закон всем было +- пофиг. Кому нужно было - косили,/отмазывались/военка, маргиналы - гробили 18 месяцев жизни.
А вот как раз ВП и подсветило все проблемы совковской идеалогии.
НО: вы говорите "а сейчас - поздно". А почему? - "моб закон" раз уже принимали - можно принять и второй.


тот закон о котором вы говорите - он уже оперирует массивом военнообязанных просто уточняя нормы как государство ведет себя относительно этого массива.
но вот определение того кто входит в этот массив лежит за пределами закона о мобилизации.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З єдиним аргументом, що мільйонер і працюєш в економіці.
Слухай прожирач бюджетних коштів
Поки до тебе не дійде що як в армії є градація по військовим званням і той в кого вище звання той апріорі вважається кращим фахівцем
Так і в капіталізмі
той в кого більший капітал - той вищий по ієрархії капіталістів.

так, є моменти коли хтось подає надії..
але поки ти лейтенант хоч і подаєш надії - доти все одно перший будеш віддавати честь капітану який вище вже не стрибне. А от коли дослужишся до майора то порядок віддаваня честі - зміниться
так само і в капіталізмі
Тому
Або ти вважаєш що структури створені не тобою-вірні і виходячи з цього відкриваєш пащеку
або ти ... - далі продовжувати чи й сам догадаєшся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:11

Казки, байки... - та, взагалі, якість вигадки все це!

  jump написав:
  sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.


"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад

Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.

Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".

"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.

"48 новоприбулих хлопців [b]забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть русня"[/b], — сказав боєць. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... iy-brigadi

так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад :shock:

55-та бригада?

Бо в мене є дещо про 55й батальйон...

От що мені якось прислав побратим-сщчешник :arrow:
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