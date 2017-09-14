АндрейМ написав:

Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.