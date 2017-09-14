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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:10
_hunter написав: tester7336 написав: АндрейМ написав:
Так вирішили народні депутати України від імені народу України в 1996 році і прописали це в основному законі Україні - усі громадяни мають рівні права і обовʼязки. Це і є рішення абсолютної більшості.
Це ж випливає з принципу, якій і тут через раз повторювали раніше і кожний оратор на телемарафоні повторює - «без обовʼязків не існує прав». Правильно? Це стосується лише Ч25-60 чи усіх громадян?
Проблема в тому, що зараз влада грубо порушує цей принцип рівності, а у громадян (у чоловіків в даному випадку) не існує механізму з цим боротися. Суди не те що мовчать, а приймають дикі рішення. Наприклад, КС мав би давно скасувати заборону на виїзд чоловіків, але ніхто цього робити не бути, бо вони так само хочуть, щоб їх та їхні сімʼї захищали третій сорт громадян України.
Можливо, Ви у своїй сімʼї маєте якісь ролі. Це - внутрішня справа Вашої сімʼї. На рівні держави, у суспільних відносинах в Україні жодних «ролей» бути не може.
Для мене особисто навіть без конституційних гарантій дико примушувати людину виконувати якусь «роль» або засуджувати людину, якщо вона не відповідає чиїмось уявленням про «справжніх» жінок або чоловіків.
все те про що ви кажете - потрібно було з’ясовувати в мирний час.
зараз в нас на захист держави повинні ставати військово зобов’язані.
те що суспільство прохлопало вухами момент визначення хто входить в перелік військово зобов’язанних - то хто нам лікар.
Тут тоже поспорю: в мирное время на этот конкретный закон всем было +- пофиг. Кому нужно было - косили,/отмазывались/военка, маргиналы - гробили 18 месяцев жизни.
А вот как раз ВП и подсветило все проблемы совковской идеалогии.
НО: вы говорите "а сейчас - поздно". А почему? - "моб закон" раз уже принимали - можно принять и второй.
тот закон о котором вы говорите - он уже оперирует массивом военнообязанных просто уточняя нормы как государство ведет себя относительно этого массива.
но вот определение того кто входит в этот массив лежит за пределами закона о мобилизации.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:10
detroytred написав:
З єдиним аргументом, що мільйонер і працюєш в економіці.
Слухай прожирач бюджетних коштів
Поки до тебе не дійде що як в армії є градація по військовим званням і той в кого вище звання той апріорі вважається кращим фахівцем
Так і в капіталізмі
той в кого більший капітал - той вищий по ієрархії капіталістів.
так, є моменти коли хтось подає надії..
але поки ти лейтенант хоч і подаєш надії - доти все одно перший будеш віддавати честь капітану який вище вже не стрибне. А от коли дослужишся до майора то порядок віддаваня честі - зміниться
так само і в капіталізмі
Тому
Або ти вважаєш що структури створені не тобою-вірні і виходячи з цього відкриваєш пащеку
або ти ... - далі продовжувати чи й сам догадаєшся.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:11
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в Нед 26 січ, 2025 14:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:13
budivelnik написав:
Теоретику
В економіці той хто
а - створив робоче місце
б - це місце продукує необхідні населенню(виробникам) товари/послуги які цим населенням(виробниками) ВІЛЬНО і без ПРИМУСУ купуються
в - який сплачує визначені податки
Є ПРАВИЛЬНИМ без привязки що про нього думає цей вид діяльності- старий , ні дня не працювавший в капіталістичних умовах читач економічних фоліантів.
монополія та інші викривлення конкуренції в ринку теж відбуваються при умовах - а,б,в.
Але не є правильними. Для ринку.
А для розвитку ринку тим паче.
Читай підручники хоча б.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:13
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
вернуть смертную казнь
Проблема в тому, що пересічний чомусь очікує, що він буде вирішувати кого розстріляти, а насправді розстріляють його...
Это же классика - "а нас-то за что?"
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:14
Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
ну якщо їх через фронт то норм.
а якщо вони з бронню та ще й потім будуть танцювати наших дівчат то питань більше ніж відповідей.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:15
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Всё ясно?
Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...
Тобто заміщення української нації на чорних вас не бентежить
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:15
я ж кажу - флудер. про тебе точно відомо - не будеш. точніше, спочатку треба визначити, взагалі про яку країну йде мова
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:17
tester7336 написав: _hunter написав: tester7336 написав:
все те про що ви кажете - потрібно було з’ясовувати в мирний час.
зараз в нас на захист держави повинні ставати військово зобов’язані.
те що суспільство прохлопало вухами момент визначення хто входить в перелік військово зобов’язанних - то хто нам лікар.
Тут тоже поспорю: в мирное время на этот конкретный закон всем было +- пофиг. Кому нужно было - косили,/отмазывались/военка, маргиналы - гробили 18 месяцев жизни.
А вот как раз ВП и подсветило все проблемы совковской идеалогии.
НО: вы говорите "а сейчас - поздно". А почему? - "моб закон" раз уже принимали - можно принять и второй.
тот закон о котором вы говорите - он уже оперирует массивом военнообязанных просто уточняя нормы как государство ведет себя относительно этого массива.
но вот определение того кто входит в этот массив лежит за пределами закона о мобилизации.
ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:17
Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
Контретно про цей випадок я знав ще 2 тижні тому, неписав щоб не читати воплі активістів а-ля "іпсо, а дакажітє"
Керівник просив бронь для розширення виробництва а йому запропонували альтернативу, так як в чоловіків з укрпаспортом інша доля - захищати тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками
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