RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1215612157121581215912160 ... 12163>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:17

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Всё ясно?
  Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.

Всё ясно?

Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...

а як ти їх відрізниш, якщо це все індуси? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8018
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:18

  tester7336 написав:
  Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.


Всё ясно?


ну якщо їх через фронт то норм.
а якщо вони з бронню та ще й потім будуть танцювати наших дівчат то питань більше ніж відповідей.

Они ж не граждане - за что их на фронт?..
_hunter
 
Повідомлень: 9094
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:21

  _hunter написав:ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.


тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно :mrgreen:
tester7336
 
Повідомлень: 970
З нами з: 30.06.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:22

  Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.


Всё ясно?

Українці ховаються по підвалах?
Колись це все закінчіться.
UA
 
Повідомлень: 9167
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:25

  tester7336 написав:
  _hunter написав:ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.


тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно :mrgreen:

Не, Рейтинг - то понятно, то святое :D Но с таким подходом "удачное" время никогда не настанет...
_hunter
 
Повідомлень: 9094
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:26

  Banderlog написав:ти си вспокоїш, нехристю? :lol:

Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.

за кордоном в першу чергу йшло мова про емігрантів, а переважно це жінки, діти та пенсіонери.

а з приводу віри - мені було б цікаво послухати, чому проукраїнські святі отці не хочуть переходити в ПЦУ - там є якась позиція, й таких чимало. але це складніше, ніж "діди так молилися".

зараз цікава ситуація з різними календарями. той же Харків святкував Різдво переважно 7 січня. як буде далі, подивимось. з когось моменти очікую великого переходу, коли накопичиться критична маса. та й коли російська ракета руйнує твій собор чи коли тебе викидають "на спокій" - це сприяє критичному осмисленню поточної ситуації.

бо в Україні є й УГКЦ, й ПЦУ, й УПЦ МП. а в Раші - лише РПЦ. а стійких прихильників іншої віри можуть й посадити - це критикам того, що в Україні утискають.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8018
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:30

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав:ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.

тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно :mrgreen:

Не, Рейтинг - то понятно, то святое :D Но с таким подходом "удачное" время никогда не настанет...

ну давайте створимо гілку бусифікація/Ухилянти. й перенесемо (викинемо) туди всіх цих балаболів.

вони звісно звідти будуть повертатися, але хоч буде зрозуміле їх місце, як кажуть на Раші :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 26 січ, 2025 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8018
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:31

  Shaman написав:а як ти їх відрізниш, якщо це все індуси?
надо смотреть обрезаны или нет...
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27391
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:33

Wirująświatła
ми кажемо про національність (хоча їх там сотні), а не про віру ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8018
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1215612157121581215912160 ... 12163>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Господар Вельзевула, sashaqbl, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256416
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.