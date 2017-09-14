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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:17
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Всё ясно?
Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...
а як ти їх відрізниш, якщо це все індуси?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:18
tester7336 написав: Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
ну якщо їх через фронт то норм.
а якщо вони з бронню та ще й потім будуть танцювати наших дівчат то питань більше ніж відповідей.
Они ж не граждане - за что их на фронт?..
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:21
_hunter написав:
ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.
тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:22
Бетон написав:
❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
Українці ховаються по підвалах?
Колись це все закінчіться.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:25
tester7336 написав: _hunter написав:
ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.
тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно
Не, Рейтинг - то понятно, то святое
Но с таким подходом "удачное" время никогда не настанет...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:26
Banderlog написав:
ти си вспокоїш, нехристю?
Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
за кордоном в першу чергу йшло мова про емігрантів, а переважно це жінки, діти та пенсіонери.
а з приводу віри - мені було б цікаво послухати, чому проукраїнські святі отці не хочуть переходити в ПЦУ - там є якась позиція, й таких чимало. але це складніше, ніж "діди так молилися".
зараз цікава ситуація з різними календарями. той же Харків святкував Різдво переважно 7 січня. як буде далі, подивимось. з когось моменти очікую великого переходу, коли накопичиться критична маса. та й коли російська ракета руйнує твій собор чи коли тебе викидають "на спокій" - це сприяє критичному осмисленню поточної ситуації.
бо в Україні є й УГКЦ, й ПЦУ, й УПЦ МП. а в Раші - лише РПЦ. а стійких прихильників іншої віри можуть й посадити - це критикам того, що в Україні утискають.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:28
Letusrock написав:
тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками
Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:30
_hunter написав: tester7336 написав: _hunter написав:
ну да - в другом законе - о ВС. Никаких проблем поменять и его - нет.
тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно
Не, Рейтинг - то понятно, то святое
Но с таким подходом "удачное" время никогда не настанет...
ну давайте створимо гілку бусифікація/Ухилянти. й перенесемо (викинемо) туди всіх цих балаболів.
вони звісно звідти будуть повертатися, але хоч буде зрозуміле їх місце, як кажуть на Раші
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 26 січ, 2025 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:31
Shaman написав:
а як ти їх відрізниш, якщо це все індуси?
надо смотреть обрезаны или нет...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:33
Wirująświatła
ми кажемо про національність (хоча їх там сотні), а не про віру
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