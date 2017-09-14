Ну что,панове,как реагировать будем? Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки. Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями. А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека. Что делать будете? На какой стул сядем,на какой мать посадим?
P.S. Умови роботи на мебельній фабриці: зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців... В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 26 січ, 2025 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький
Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.
Всё ясно?
Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...
Тобто заміщення української нації на чорних вас не бентежить
Тиж, вроді, зібрався до шляхти линять? Хто тобі сказав що щирий українець він світленький? Вже давно наші панянки понароджували вузькооких чорнодупих нових українців, які чекають повернення додому, або вже не чекають, точно не знаю.
Ну что,панове,как реагировать будем? Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки. Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями. А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека. Что делать будете? На какой стул сядем,на какой мать посадим?
Та как тут можно реагировать? - "сам виноват, что раньше добровольцем не пошёл - ухылянт клятий". Ну и будут тихонечко надеяться, что именно их это не коснется...