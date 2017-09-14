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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1215712158121591216012161 ... 12163>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:37

https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?
Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки.
Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями.
А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека.
Что делать будете?
На какой стул сядем,на какой мать посадим?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

P.S. Умови роботи на мебельній фабриці:
зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців...
В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 26 січ, 2025 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...


при чому тут расизм до теми захисту землі де ти живеш?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:39

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...

я не люблю дві речі - расизм і негрів, особливо вдома
а ви вже підібрали дружині замість себе індуса, на случай бусифікації)) ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:40

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  tester7336 написав:тут еле спустились до М25.
А вы хотите что бы всех Ж включили в ВО.
сцыкотно :mrgreen:

Не, Рейтинг - то понятно, то святое :D Но с таким подходом "удачное" время никогда не настанет...

ну давайте створимо гілку бусифікація/Ухилянти. й перенесемо (викинемо) туди всіх цих балаболів.

вони звісно звідти будуть повертатися, але хоч буде зрозуміле їх місце, як кажуть на Раші :lol:


ну тоді давай створимо гілку для тих хто чи то буде захищати чи то не буде.
і перенесемо їх туди.
вони то будуть повертатися але ми всі будем розуміти чи будуть вони захищати чи то не будуть.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:43

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...

Моя соседка вийшла замуж за индуса во времена "Зита и Гитта" и "Танцора диско"
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:44

  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?

як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:45

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Всё ясно?
  Бетон написав:❗️На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш, — начальник ОВА Білецький

Підприємство з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів.


Всё ясно?


Ну індуси вже будують, таксують. Будуть і меблі збирати. Я індуса від бангладешця навряд чи відрізню...

Тобто заміщення української нації на чорних вас не бентежить

Тиж, вроді, зібрався до шляхти линять?
Хто тобі сказав що щирий українець він світленький? Вже давно наші панянки понароджували вузькооких чорнодупих нових українців, які чекають повернення додому, або вже не чекають, точно не знаю.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:при чому тут расизм до теми захисту землі де ти живеш?

Я ніколи не розумів концепції "захисту землі". Розумію захист себе і рідних, ще якось розумію захист прав/законів/ідеалів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:45

  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?
Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки.
Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями.
А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека.
Что делать будете?
На какой стул сядем,на какой мать посадим?

Та как тут можно реагировать? - "сам виноват, что раньше добровольцем не пошёл - ухылянт клятий".
Ну и будут тихонечко надеяться, что именно их это не коснется...
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