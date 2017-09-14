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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121581215912160121611216212163>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:46

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...

Індуси звичні до кастового суспільства, тому це найбільш підходящій для України варіант.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:49

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів

Це так студентки сказали? IMHO, в Індії за кого вона вийде заміж вирішують батьки, тобто нема як такого питання- ти вийдеш за мене? То шо в нього може бути український докУмент, це в Індії до одного місця, це тільки після завершення війни він стане українцем, розведеться, та привезе сюди усіх своїх близьких родичів, а це біля двохсот людей.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:51

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.
Але мова та віра – одні з важливих ознак.

Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.

Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно

Якось так

ти си вспокоїш, нехристю?

Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.

На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.

Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.

не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.

Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликів :lol:
Окрім цього.
його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом.
Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття.
І даж розказував що нема Бога як особистості.
Коперника чомусь не спалили?
Та і після того не було спалень астрономів.
А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.

формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною ;)


-то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі.
Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди.
Я ламати ноги буду тим хто лізе в мою церкву.
В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня)
Поміж іншим вони святкують за правильним календарем :wink:
В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа. :lol:
Я до Вас не йду. Шо не ясно?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:52

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками

Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів, тому слід звикати і подавляти свій расизм...

Індуси звичні до кастового суспільства, тому це найбільш підходящій для України варіант.

Краще непальці, вони дуже витривалі, можуть спати взимку практично під відкритим небом, на собі звичні тягати вантажі, у т.ч. жінки, зарплати невеликі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:53

  Бетон написав:Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки

Не вмієш ти радіти дрібницям :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:53

  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?
Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки.
Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями.
А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека.
Что делать будете?
На какой стул сядем,на какой мать посадим?



випадок таки поодинокий - подивимось, що скажуть правоохоронці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:54

  Water написав:
  UA написав:Індуси звичні до кастового суспільства, тому це найбільш підходящій для України варіант.

Краще непальці, вони дуже витривалі, можуть спати взимку практично під відкритим небом, на собі звичні тягати вантажі, у т.ч. жінки, зарплати невеликі.

Бо зроблені не палкою і не пальцем
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:55

  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:при чому тут расизм до теми захисту землі де ти живеш?

Я ніколи не розумів концепції "захисту землі". Розумію захист себе і рідних, ще якось розумію захист прав/законів/ідеалів.


ну назовіть це захист себе.
їм себе не потрібно захищати? їх захистить хтось інший ОФІЦІЙНО?
а чому тоді нашим так ніззя і їх ловлять для захисту бангладешців?
чи це новий сорт створили?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:57

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?

як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."


Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем? :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:57

  Shaman написав:непоганий наброс лайна
Як і це >>>
Так? ;)
  jump написав:
  sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз...
Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.


"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад

Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.

Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".

"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.

"48 новоприбулих хлопців [b]забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть русня"[/b], — сказав боєць. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... iy-brigadi

так виглядає, що немає ні адекватних командирів, ні нормальних бригад :shock:

55-та бригада?

Бо в мене є дещо про 55й батальйон...

От що мені якось прислав побратим-сзчешник(прислав він скрін) :arrow:
Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 26 січ, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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