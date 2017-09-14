Banderlog написав:

Shaman написав: Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.

Але мова та віра – одні з важливих ознак.



Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.



Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно



Якось так Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.Але мова та віра – одні з важливих ознак.Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.Й тут в нас один адепт УПЦ МПвикористав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили БруноЯкось так

ти си вспокоїш, нехристю?Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликівОкрім цього.його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом.Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття.І даж розказував що нема Бога як особистості.Коперника чомусь не спалили?Та і після того не було спалень астрономів.А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.