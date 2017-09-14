Letusrock написав:тиловіків з бангладешу які будуть тусити з їх жінками
Як мінімум 2 студентки вже вийшли заміж за індусів
Це так студентки сказали? IMHO, в Індії за кого вона вийде заміж вирішують батьки, тобто нема як такого питання- ти вийдеш за мене? То шо в нього може бути український докУмент, це в Індії до одного місця, це тільки після завершення війни він стане українцем, розведеться, та привезе сюди усіх своїх близьких родичів, а це біля двохсот людей.
Shaman написав:Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України. Але мова та віра – одні з важливих ознак.
Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.
Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно
Якось так
ти си вспокоїш, нехристю?
Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
На війні плювати на якій мові ти говориш чи якому богу молишся. Ти або воюєш або ні.
Зараз в зсу багато атеїстів, та навіть неоязичники є. І в залізний теж був помічений з рунічними амулетами.
не було в мене серед дідів ніяких уніатів грекокатоликів.
Щодо джорданів брунів то не до нас претензії а до католиків і грекокатоликів Окрім цього. його спалили не за геліоцентричну модель світу а за пропаганду єресі, зайняття алхімією,магією та окультизмом. Щодо єресі він отріцав Трійцю, божєственність Христа, непорочне зачаття. І даж розказував що нема Бога як особистості. Коперника чомусь не спалили? Та і після того не було спалень астрономів. А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною
-то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі. Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди. Я ламати ноги буду тим хто лізе в мою церкву. В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня) Поміж іншим вони святкують за правильним календарем В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа. Я до Вас не йду. Шо не ясно?
Ну что,панове,как реагировать будем? Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки. Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями. А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека. Что делать будете? На какой стул сядем,на какой мать посадим?
випадок таки поодинокий - подивимось, що скажуть правоохоронці...
як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."
Да не в том дело. Всем плевать друг на друга. Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете? Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт.. Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону? Если да,то как именно?:mrgreen: Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем?
sashaqbl написав:Наші позиції - це одна нещасна лінія окопів в все... Вони пару місяців копають, щоб зробити нормальні позиції. А що робила бригада, яка там була до них - хз... Проблема не у відсутності достатньої кількості резервів, а у відсутності достатньої кількості адекватних людей, при чому на всіх рівнях.
"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад
Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.
Військові скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос".
"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.
За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.