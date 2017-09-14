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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:59
Каждый сам за себя.
Думаю, Голливуд снимет сотню высокобюджетных фильмов про работу ТЦК и НПУ.
На Западе любят такие сюжеты.
Повангую. Дональд должен использовать факт финансирования демократами ТЦК из денег американских налогоплательщиков. ТЦК гейт.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:59
Господар Вельзевула написав: Letusrock написав:
як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."
Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем?
ИМХО лучше сзч чем потеря здоровья от таких побоев пытаясь что то доказать этим фашистам.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:06
Господар Вельзевула написав:
Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем?
Вважаю що відстрочка по догляду це псевдо перший сорт.
Группа оповіщення одеського ТЦК напевно вважає так само.
Робіть собі якісний перший сорт, або не виходьте на вулицю.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:07
Дюрі-бачі написав:
P.S. Умови роботи на мебельній фабриці:
зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців...
В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$
п.с. снимали квартиру(500+) два студенты медакадемии (до повномасштабної), бангладештці но с паспортом громадянина Великобританії.
грязно живут просто пи,дец
п.с. и это родившиеся в Британии...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 26 січ, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:07
Господар Вельзевула написав: Letusrock написав:
як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."
Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем?
Міркую, що все в порядку, да не все.
Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:08
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:08
Banderlog написав:
Shaman написав:
формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною
ти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ноги
греко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.
й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник?
ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.
-то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі.
Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди.
Я ламати ноги буду тим хто лізе в мою
церкву.
В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня)
Поміж іншим вони святкують за правильним календарем
В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа.
Я до Вас не йду. Шо не ясно?
а от не треба викидати незручні питання з цитування
за способом життя, я можливо більш христианін, ніж ти
бо ти живеш за дуже простими правилами домострою. я чоловік, жінка - то якийсь додаток до мене. я здоровенний бугай, то всі хто слабші, мають мене слухатися. може в тебе в церкві й такі правила, але в світі давно по-іншому
в притомному віці якраз хрестять католики та протестанти. а от РПЦ раби божії потрібні з народження.
не знаю, як там на Волині - але в тому ж Харкові церкви всі напівпорожні, про віру згадують на Різдво та на Пасху. на відміну від тієї ж УГКЦ.
уникнув питання, що підпорядкування Константинопольському патріархату на Волині було довше, ніж Московському - це про дидів.
й що з канонічним статусом ТВОЄЇ церкви? бо в нас так, свобода віросповідання. але цікаво - ти вірянин неканонічної незалежної УПЦ чи української гілки РПЦ? на це чомусь мовчить, не відповідає
а так молись кому хоч, мені однаково - поки ти не починаєш розповідати, що інші нехристи та розкольники
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:09
Дюрі-бачі написав:
P.S. Умови роботи на мебельній фабриці:
зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе
службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців...
В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$
Можливо чи надають?
Чи службовий транспорт забере з Пістрялово?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:11
Дюрі-бачі написав: tester7336 написав:
при чому тут расизм до теми захисту землі де ти живеш?
Я ніколи не розумів концепції "захисту землі". Розумію захист себе і рідних, ще якось розумію захист прав/законів/ідеалів.
Особливо землі, купленої кимось за безцінь під час війни.
Кажуть, навіть в районах наближених до лінії фронта жваво гребуть державні сільгосп землі майже за даром.
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