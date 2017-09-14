Додано: Нед 26 січ, 2025 15:08

Banderlog написав: Shaman написав: формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною



ти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ноги



греко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.



й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник?



ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.

формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиноюти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ногигреко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник?ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.

-то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі.

Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди.

Я ламати ноги буду тим хто лізе в мою церкву.

В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня)

Поміж іншим вони святкують за правильним календарем

В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа.

Я до Вас не йду. Шо не ясно? -то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі.Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди.Я ламати ноги буду тим хто лізе вцеркву.В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня)Поміж іншим вони святкують за правильним календаремВ своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа.Я до Вас не йду. Шо не ясно?

а от не треба викидати незручні питання з цитуванняза способом життя, я можливо більш христианін, ніж тибо ти живеш за дуже простими правилами домострою. я чоловік, жінка - то якийсь додаток до мене. я здоровенний бугай, то всі хто слабші, мають мене слухатися. може в тебе в церкві й такі правила, але в світі давно по-іншомув притомному віці якраз хрестять католики та протестанти. а от РПЦ раби божії потрібні з народження.не знаю, як там на Волині - але в тому ж Харкові церкви всі напівпорожні, про віру згадують на Різдво та на Пасху. на відміну від тієї ж УГКЦ.уникнув питання, що підпорядкування Константинопольському патріархату на Волині було довше, ніж Московському - це про дидів.й що з канонічним статусом ТВОЄЇ церкви? бо в нас так, свобода віросповідання. але цікаво - ти вірянин неканонічної незалежної УПЦ чи української гілки РПЦ? на це чомусь мовчить, не відповідаєа так молись кому хоч, мені однаково - поки ти не починаєш розповідати, що інші нехристи та розкольники