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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1215912160121611216212163>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:59

  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?
Вот есть у вас железные,свежайшие и легальнейшие доки.
Со всеми кодами,резервами и даже предусмотрительно бумажными копиями.
А вас приглашают в автобус, и возможно вас постигнет судьба этого человека.
Что делать будете?
На какой стул сядем,на какой мать посадим?

Каждый сам за себя.
Думаю, Голливуд снимет сотню высокобюджетных фильмов про работу ТЦК и НПУ.
На Западе любят такие сюжеты.
Повангую. Дональд должен использовать факт финансирования демократами ТЦК из денег американских налогоплательщиков. ТЦК гейт.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:59

  Господар Вельзевула написав:
  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?

як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."


Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем? :mrgreen: :mrgreen:


ИМХО лучше сзч чем потеря здоровья от таких побоев пытаясь что то доказать этим фашистам.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:06

  Господар Вельзевула написав:Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем? :mrgreen: :mrgreen:

Вважаю що відстрочка по догляду це псевдо перший сорт.
Группа оповіщення одеського ТЦК напевно вважає так само.
Робіть собі якісний перший сорт, або не виходьте на вулицю.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:07

  Дюрі-бачі написав:P.S. Умови роботи на мебельній фабриці:
зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців...
В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$

п.с. снимали квартиру(500+) два студенты медакадемии (до повномасштабної), бангладештці но с паспортом громадянина Великобританії.
грязно живут просто пи,дец
п.с. и это родившиеся в Британии...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 26 січ, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:07

  Господар Вельзевула написав:
  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-tck-zlamali-rebra-ta-probili-legeni-sinu-zhurnalistki-podrobici-incidentu-2752593.html

Ну что,панове,как реагировать будем?

як завжди "ко-ко-ко, іпсо, одиничний випадок, вирвано з контексту, іздержкі моб.процесу і т.д."


Да не в том дело. Всем плевать друг на друга.
Я спрашиваю, панове с доками (НЕ УХИЛЯНТЫ)- случись такое,че делать будете?
Вы же волали что ухилянт первый нарушил закон,а потом нарушили в его сторону,но виноват ухилянт..
Сядете в бусик и будете надеяться что вас выкинут без сознания или будете сопротивляться самой посадке,учитывая что вы правы по закону?
Если да,то как именно?:mrgreen:
Ну так что, твари мы дрожащие или право имеем? :mrgreen: :mrgreen:

Міркую, що все в порядку, да не все.
Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:08

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:08

  Banderlog написав:
  Shaman написав:формально я хрещений, хоча не є воцерковненою людиною

ти абсолютно правий, на війні люди говорять різними мовами й в них різні релігії. так й за свободу. а ти якраз людям, які думають не так, як ти, збираєшся ламати ноги

греко-католиків може й не було, а коли Київська кафедра була підпорядкована Москві? а до цього був Константинопільській партіархат.

й ти ніяк не відповідаєш, а який зараз канонічний статус УПЦ МП? може це ти розкольник?

ти добре розбираєшся, за що треба спалювати - Malleus Maleficarum вивчав? та й в РПЦ староверів свого часу спалювали.

-то шо ти хрещений не робить з тебе християнина. Взагалі я вважаю що це помилка церкви хрестити немовлят. Хрестити треба в притомному віці. -старовіри спалювались самі.
Доречі найбіоьший храм старовірів. На Буковині в селі Біла криниця. Не трогали їх мої діди.
Я ламати ноги буду тим хто лізе в мою церкву.
В нас вже київського патріархату збудована. Кому не смакує церковнословянська може туди іти. Проблема тільки вона напівпорожня)
Поміж іншим вони святкують за правильним календарем
В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа.
Я до Вас не йду. Шо не ясно?

а от не треба викидати незручні питання з цитування 8)

за способом життя, я можливо більш христианін, ніж ти ;)

бо ти живеш за дуже простими правилами домострою. я чоловік, жінка - то якийсь додаток до мене. я здоровенний бугай, то всі хто слабші, мають мене слухатися. може в тебе в церкві й такі правила, але в світі давно по-іншому :lol:

в притомному віці якраз хрестять католики та протестанти. а от РПЦ раби божії потрібні з народження.

не знаю, як там на Волині - але в тому ж Харкові церкви всі напівпорожні, про віру згадують на Різдво та на Пасху. на відміну від тієї ж УГКЦ.

уникнув питання, що підпорядкування Константинопольському патріархату на Волині було довше, ніж Московському - це про дидів.

й що з канонічним статусом ТВОЄЇ церкви? бо в нас так, свобода віросповідання. але цікаво - ти вірянин неканонічної незалежної УПЦ чи української гілки РПЦ? на це чомусь мовчить, не відповідає :lol:

а так молись кому хоч, мені однаково - поки ти не починаєш розповідати, що інші нехристи та розкольники ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:09

  Дюрі-бачі написав:P.S. Умови роботи на мебельній фабриці:
зп 25 тис. грн. (600$) чистими + харчування, доставка службовим транспортом + можливе службове житло. Всього на ній працює десь 700 українців...
В Бангладеші офіційна середня ЗП 150$

Можливо чи надають?
Чи службовий транспорт забере з Пістрялово?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:11

  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:при чому тут расизм до теми захисту землі де ти живеш?

Я ніколи не розумів концепції "захисту землі". Розумію захист себе і рідних, ще якось розумію захист прав/законів/ідеалів.

Особливо землі, купленої кимось за безцінь під час війни.
Кажуть, навіть в районах наближених до лінії фронта жваво гребуть державні сільгосп землі майже за даром.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:15

Все просто!©

  Wirująświatła написав:Зображення

От тому і "прАдлєвають" повернення з сзч то до Нового року, то до березня... - за яке, наче, нічого не буде :lol:
Нічого.
Просто в піхоту зразу кидають і все :lol:
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