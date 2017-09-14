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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12160121611216212163>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:18

  Hotab написав:Міркую, що все в порядку, да не все.
Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.

Так це тоді вони в цьому випадку вдвойнє зтупили...
Бо ота підстава є одночасно і для відстрочки, і для звільнення з вслужби.
То навіщо тягнути??
Да навіть оформлювати відстрочку навіщо? Лише щоб витрати час та ресурси на це?

Там лише один негатив від неоформлення --- викривлення картини резерву для мобілізації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:20

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
а по делу, как и миллионы узников сталинских лагерей. Потому что были не согласны, а это страшн
опять ви мене до сталіна примазуєте чому не до маршала Антонеску?))))
на рахунок міліонів розстріляних спорне твердження...
До того ж Ви забуваєте що тоді була громадянська війна і опоненти Сталінської групіровки користувались тими самими методами.
Логіка аж ніяк не ізбіратєльна, це просто логіка.
З Ладом в нас багато протирічь. Но в логіці і в умінні вислуховувати опонентів я йому відказати не можу. Но якщо розібратись то з Холявою в мене більше спільного. )
окрім схильності занюхувати спиртне мозгами)
Мене адреналін і смак крові трохи пянить , но настояний трупний запах поки не моє. Напевно це просто ще молодість.
вважаю що на час війни смертна кара треба, і за деякі види тяжких злочинів треба. Но то моя особиста думка.
для початку добре би виконувалось діюче законодавство.
Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство.
З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:21

  Успіх написав:Просто в піхоту зразу кидають і все
а надо в генштаб? в пехоте самые большие потери соответственно желающих туда попасть нет. и все бусифицированные отправляются прямо туда, пишут что дорога бусик-окоп занимает 4 дня.

Робокотики появились в киевских Сильпо

Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
https://t.me/oko18_channel/14951
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо ота підстава є одночасно і для відстрочки, і для звільнення з вслужби.
То навіщо тягнути??
Да навіть оформлювати відстрочку навіщо? Лише щоб витрати час та ресурси на це?

Там лише один негатив від неоформлення --- викривлення картини резерву для мобілізації.
Просто бабло вибивали, до чого тут мобілізація
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:24

  Banderlog написав:для початку добре би виконувалось діюче законодавство.
Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство.
З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
а если вас пошлют на ноль / в окоп вы как отреагируете? тоже зиганёте ладу/холяве? у вас с ними общее что вы обесценили людей. Для вас человек это организм, который должен быть готов умереть ради чьих то идей (правильных/не правильных - 2й вопрос). Обесценивание жизни окружающих у стариков понятный процесс, своя жизнь прошла, им кажется справедливо если вместе с ними сдохнут все остальные. Не 1й раз встречаю такую фабулу. Но вам 44. И это удивительно в 44 думать как будто вам 88. Какой такой ценный опыт передали вам ваши деды, за который вы так цепляетесь? пора уже взрослеть и искать свои ответы на риторические вопросы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 15:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
Ну от - невже якихось аналогів таких роботів наштампувати(але ще щоб стріляли через керування пультом) і кинути на "нуль"?
Так ні ж - треба лише м'ясо кидати🤦
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:28

  Hotab написав:Міркую, що все в порядку, да не все.
Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.

+ мав би в кишені стандартні для такого випадку 5000 грн все б вирішилося полюбовно.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:29

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
Ну от - невже якихось аналогів таких роботів наштампувати(але ще щоб стріляли через керування пультом) і кинути на "нуль"?
Так ні ж - треба лише м'ясо кидати🤦

роботы денег стоят, а мясо бесплатное.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:31

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
Ну от - невже якихось аналогів таких роботів наштампувати(але ще щоб стріляли через керування пультом) і кинути на "нуль"?
Так ні ж - треба лише м'ясо кидати🤦

Тракторист Микола дешевший та простіший в керуванні.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:пишут что дорога бусик-окоп занимает 4 дня.

По різному буває. 2 братів із сусіднього будинку бусифікували наприкінці грудня, один на полігонні в Закарпатті вже місяць, іншого відпустили, але дали повістку на лютий місяць...
Дюрі-бачі
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