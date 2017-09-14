Hotab написав:Міркую, що все в порядку, да не все. Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.
Так це тоді вони в цьому випадку вдвойнє зтупили... Бо ота підстава є одночасно і для відстрочки, і для звільнення з вслужби. То навіщо тягнути?? Да навіть оформлювати відстрочку навіщо? Лише щоб витрати час та ресурси на це?
Там лише один негатив від неоформлення --- викривлення картини резерву для мобілізації.
Banderlog написав:А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
а по делу, как и миллионы узников сталинских лагерей. Потому что были не согласны, а это страшн
опять ви мене до сталіна примазуєте чому не до маршала Антонеску?)))) на рахунок міліонів розстріляних спорне твердження... До того ж Ви забуваєте що тоді була громадянська війна і опоненти Сталінської групіровки користувались тими самими методами. Логіка аж ніяк не ізбіратєльна, це просто логіка. З Ладом в нас багато протирічь. Но в логіці і в умінні вислуховувати опонентів я йому відказати не можу. Но якщо розібратись то з Холявою в мене більше спільного. ) окрім схильності занюхувати спиртне мозгами) Мене адреналін і смак крові трохи пянить , но настояний трупний запах поки не моє. Напевно це просто ще молодість. вважаю що на час війни смертна кара треба, і за деякі види тяжких злочинів треба. Но то моя особиста думка. для початку добре би виконувалось діюче законодавство. Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство. З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
Banderlog написав:для початку добре би виконувалось діюче законодавство. Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство. З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
а если вас пошлют на ноль / в окоп вы как отреагируете? тоже зиганёте ладу/холяве? у вас с ними общее что вы обесценили людей. Для вас человек это организм, который должен быть готов умереть ради чьих то идей (правильных/не правильных - 2й вопрос). Обесценивание жизни окружающих у стариков понятный процесс, своя жизнь прошла, им кажется справедливо если вместе с ними сдохнут все остальные. Не 1й раз встречаю такую фабулу. Но вам 44. И это удивительно в 44 думать как будто вам 88. Какой такой ценный опыт передали вам ваши деды, за который вы так цепляетесь? пора уже взрослеть и искать свои ответы на риторические вопросы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 15:31, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Міркую, що все в порядку, да не все. Давно і не раз казали, що наявність в заначці всяких інвалідів і тому подібних покришок , дає лише право на відстрочку, але не є відстрочкою. Тобто не просто треба мати папери про інваліда, а саме відстрочку. Багато хто ходить просто з паперами , типу «я покажу, і вони зрозуміють, що мене нема сенсу брати, я завтра звільнюсь». А от «вони» не захотіли зрозуміти, а потягли його.
+ мав би в кишені стандартні для такого випадку 5000 грн все б вирішилося полюбовно.