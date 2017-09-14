Shaman написав:ти ж розумієш, що це чиста брехня? навіщо пишеш?.
расскажи вот родственникам Богдана Покитко что они брешут
"Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Как пушечное мясо отправили человека. Отсюда, из Тернопольского РТЦК, брата отправили в воскресенье, 12 февраля вечером, утром 13 февраля, в понедельник, он прибыл в Донецкую область.14 февраля его перевезли с одной точки на другую, а 15 февраля его, скорее всего, отправили на нулевые позиции. То есть 3-4 дня он был в Донецкой области, а на нулевых позициях он был один день", - рассказал брат погибшего. https://www.unian.net/war/podvergli-opa ... 53549.html
можешь еще в суд на ВВС подать за брехню
"Один навчальний день - і ти у бойовій бригаді". Чи справді мобілізовані без підготовки опиняються на фронті
У нього був лише один навчальний день. Бійців роти відправили на тренування зі стрільби в позиції лежачи.
"Через три тижні нам повідомили, що відправляють до 93-ї бригади на сході. Сказали, що там пройдемо навчання. У пункті постійної дислокації нас зустрів старшина. Всі командири були на "нулі". У документах я був записаний стрільцем-санітаром. Звідти поїхали в пункт безпосередньої дислокації. Там ходили цілий день у повному екіпіруванні. Після кількох днів фізичних навантажень я почав втрачати свідомість", – каже Віктор.
У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.
ВВС поспілкувалася з п'ятьма з них. Лише в одного з цих мобілізованих був військовий досвід у минулому – рік строкової служби. Один із цих чоловіків побував на "нульових" позиціях у Бахмуті.
Вони самовільно залишили частину та звернулися до командування, щоб їм надали можливість пройти повноцінне навчання й відновитися на службі.
Ці та інші мобілізовані, а також військові з бойовим досвідом, з якими спілкувалася ВВС, попросили про анонімність.
Banderlog написав: В своїх Ви хоть кулінарні шоу знімайте, хоть роккоецерти, хоть в умані репіжти чорного цапа. Я до Вас не йду. Шо не ясно?
за способом життя, я можливо більш христианін, ніж ти
бо ти живеш за дуже простими правилами домострою. я чоловік, жінка - то якийсь додаток до мене. я здоровенний бугай, то всі хто слабші, мають мене слухатися.
а так молись кому хоч, мені однаково - поки ти не починаєш розповідати, що інші нехристи та розкольники
я не з волині. Правила прості, мене має жінка слухатись. не тому шо я сильніший за неї і важу в 2 рази більше... Будь вона сильніша, вона всеодно має мене слухатись.))) Іще, вона стріляє куди краще за мене, но це значить що на війні має бути вона, а не я. за способом життя ти такий же нехристь як і офіційно. Інакше б не звався шаманом і був б на фронті.) В церквній службі є місце Коли читають оглашонні ізидітє. Тоді всіх хто присутні но не члени церкви просять за двері. Зря зара ніхто не слідкує за тим щоб лишні вийшли...
Shaman написав:ти ж розумієш, що це чиста брехня? навіщо пишеш?.
расскажи вот родственникам Богдана Покитко что они брешут
"Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Как пушечное мясо отправили человека. Отсюда, из Тернопольского РТЦК, брата отправили в воскресенье, 12 февраля вечером, утром 13 февраля, в понедельник, он прибыл в Донецкую область.14 февраля его перевезли с одной точки на другую, а 15 февраля его, скорее всего, отправили на нулевые позиции. То есть 3-4 дня он был в Донецкой области, а на нулевых позициях он был один день", - рассказал брат погибшего. https://www.unian.net/war/podvergli-opa ... 53549.html
можешь еще в суд на ВВС подать за брехню
"Один навчальний день - і ти у бойовій бригаді". Чи справді мобілізовані без підготовки опиняються на фронті
У нього був лише один навчальний день. Бійців роти відправили на тренування зі стрільби в позиції лежачи.
"Через три тижні нам повідомили, що відправляють до 93-ї бригади на сході. Сказали, що там пройдемо навчання. У пункті постійної дислокації нас зустрів старшина. Всі командири були на "нулі". У документах я був записаний стрільцем-санітаром. Звідти поїхали в пункт безпосередньої дислокації. Там ходили цілий день у повному екіпіруванні. Після кількох днів фізичних навантажень я почав втрачати свідомість", – каже Віктор.
У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.
ВВС поспілкувалася з п'ятьма з них. Лише в одного з цих мобілізованих був військовий досвід у минулому – рік строкової служби. Один із цих чоловіків побував на "нульових" позиціях у Бахмуті.
Вони самовільно залишили частину та звернулися до командування, щоб їм надали можливість пройти повноцінне навчання й відновитися на службі.
Ці та інші мобілізовані, а також військові з бойовим досвідом, з якими спілкувалася ВВС, попросили про анонімність.
ти вирішив пограти - а ну доведи? чи реально читаєш неуважно?
по-перше, кажу з досвіду - знаю про мобілізацію декількох десятків людей - про жодного не сказали, що відразу на фронт. або полігон два місяці, офіцери - три місяці навчання. знаю випадок, людину готували більше півроку - що зараз, не скажу.
про роту охорони - так їх може й відправили без підготовки, але мобілізували їх багато раніше, просто вони служили при ТЦК. ніяких бусік - 4 дні - окоп.
про цей одинокий випадок, який ти описав - треба всі подробиці, що й як відбувалося. й чому так. мобілізують тисячі людей. оцих кричащих випадків - напевне всі на цьому форумі обговорили, ви їх шукаєте цілеспрямовано. скільки їх? що таке статистика знаєте?
ось й в цьому випадку про Одесу - я так розумію, відстрочки в людини не було. про цю дилему теж відомо - щоб отримати відстрочку, треба йти до ТЦК - не всі морально готові. але знаю випадки, коли люди отримували відстрочку по уходу - але так, треба до ТЦК. й вже не кажемо про те, що теж тут постійно скиглять - скільки зараз фейкових інвалідів-родичів... але бити не мали права, буде розслідування...
Часть 2. Как будут проходить раунды общения Трампа и Путина
1) Напомню, я все ещё продолжаю утверждать, что Трамп сразу поставил себя в невыгодную позицию своими заявлениями, что Путину война не выгодна и что, на этом основании, Путину необходимо войну закончить
2) Что будет делать Путин при этих раундах общения Если кто-то продолжает думать, что нынешние требования Путина "4 области+Крым+не в НАТО" - это типа, заявить побольше, чтобы потом немного отступить, ошибаются Путин будет действовать по принципу - выдвинуть условия, если согласились, выдвинуть новые условия. И так по кругу
К тому же, с точки зрения Путина, если Трамп хочет с ним пообщаться, значит на условие "4 области+Крым+не в НАТО" Трамп уже согласен, можно выдвигать новые условия Ведь это Трамп хочет завершить войну, а не Путин хочет завершить войну
3) Вся эта тягомотина с общением, переговорными группами, обсуждением условий может тянутся долго, долго, долго Всё это время военные действия Путин прекращать не собирается Вопрос военной и финансовой помощи Украине остаётся открытым