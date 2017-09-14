Додано: Нед 26 січ, 2025 15:55

Wirująświatła написав: Shaman написав: ти ж розумієш, що це чиста брехня? навіщо пишеш?. ти ж розумієш, що це чиста брехня? навіщо пишеш?.

расскажи вот родственникам Богдана Покитко что они брешут



https://www.unian.net/war/podvergli-opa ... 53549.html

"Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Как пушечное мясо отправили человека. Отсюда, из Тернопольского РТЦК, брата отправили в воскресенье, 12 февраля вечером, утром 13 февраля, в понедельник, он прибыл в Донецкую область.14 февраля его перевезли с одной точки на другую, а 15 февраля его, скорее всего, отправили на нулевые позиции. То есть 3-4 дня он был в Донецкой области, а на нулевых позициях он был один день", - рассказал брат погибшего.

можешь еще в суд на ВВС подать за брехню





У нього був лише один навчальний день. Бійців роти відправили на тренування зі стрільби в позиції лежачи.



"Через три тижні нам повідомили, що відправляють до 93-ї бригади на сході. Сказали, що там пройдемо навчання. У пункті постійної дислокації нас зустрів старшина. Всі командири були на "нулі". У документах я був записаний стрільцем-санітаром. Звідти поїхали в пункт безпосередньої дислокації. Там ходили цілий день у повному екіпіруванні. Після кількох днів фізичних навантажень я почав втрачати свідомість", – каже Віктор.



У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.



ВВС поспілкувалася з п'ятьма з них. Лише в одного з цих мобілізованих був військовий досвід у минулому – рік строкової служби. Один із цих чоловіків побував на "нульових" позиціях у Бахмуті.



Вони самовільно залишили частину та звернулися до командування, щоб їм надали можливість пройти повноцінне навчання й відновитися на службі.



Ці та інші мобілізовані, а також військові з бойовим досвідом, з якими спілкувалася ВВС, попросили про анонімність.



https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cldkqeqne0wo

"Один навчальний день - і ти у бойовій бригаді". Чи справді мобілізовані без підготовки опиняються на фронтіУ нього був лише один навчальний день. Бійців роти відправили на тренування зі стрільби в позиції лежачи."Через три тижні нам повідомили, що відправляють до 93-ї бригади на сході. Сказали, що там пройдемо навчання. У пункті постійної дислокації нас зустрів старшина. Всі командири були на "нулі". У документах я був записаний стрільцем-санітаром. Звідти поїхали в пункт безпосередньої дислокації. Там ходили цілий день у повному екіпіруванні. Після кількох днів фізичних навантажень я почав втрачати свідомість", – каже Віктор.У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.ВВС поспілкувалася з п'ятьма з них. Лише в одного з цих мобілізованих був військовий досвід у минулому – рік строкової служби. Один із цих чоловіків побував на "нульових" позиціях у Бахмуті.Вони самовільно залишили частину та звернулися до командування, щоб їм надали можливість пройти повноцінне навчання й відновитися на службі.Ці та інші мобілізовані, а також військові з бойовим досвідом, з якими спілкувалася ВВС, попросили про анонімність. расскажи вот родственникам Богдана Покитко что они брешутможешь еще в суд на ВВС подать за брехню

ти вирішив пограти - а ну доведи? чи реально читаєш неуважно?по-перше, кажу з досвіду - знаю про мобілізацію декількох десятків людей - про жодного не сказали, що відразу на фронт. або полігон два місяці, офіцери - три місяці навчання. знаю випадок, людину готували більше півроку - що зараз, не скажу.про роту охорони - так їх може й відправили без підготовки, але мобілізували їх багато раніше, просто вони служили при ТЦК. ніяких бусік - 4 дні - окоп.про цей одинокий випадок, який ти описав - треба всі подробиці, що й як відбувалося. й чому так. мобілізують тисячі людей. оцих кричащих випадків - напевне всі на цьому форумі обговорили, ви їх шукаєте цілеспрямовано. скільки їх? що таке статистика знаєте?ось й в цьому випадку про Одесу - я так розумію, відстрочки в людини не було. про цю дилему теж відомо - щоб отримати відстрочку, треба йти до ТЦК - не всі морально готові. але знаю випадки, коли люди отримували відстрочку по уходу - але так, треба до ТЦК. й вже не кажемо про те, що теж тут постійно скиглять - скільки зараз фейкових інвалідів-родичів... але бити не мали права, буде розслідування...