Не можу втриматись, не прокоментувавши))
Людина більше ДВОХ років на фронті, а Шаман МОЖЕ її поміняє, а може і ні?
Та вже пора знімати маски і казати правду: На фронт НЕ піду ні за жодних обставин! Хочу воювати лише чужими руками!
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Додано: Нед 26 січ, 2025 16:13
Все по-чесному!©
Не можу втриматись, не прокоментувавши))
Людина більше ДВОХ років на фронті, а Шаман МОЖЕ її поміняє, а може і ні?
Та вже пора знімати маски і казати правду: На фронт НЕ піду ні за жодних обставин! Хочу воювати лише чужими руками!
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому що є принаймні дві відповіді.
Є основний закон (Конституція), який каже одне, але на цей закон усі плюють, бо якось незручно виходить - і прав там забагато і жінок потрібно буде залучати до захисту країну і кордони лише для чоловіків закрити неможна.
Є профільний закон, який суперечить основному закону, але тут все зручно - і жінок можна не чіпати, і кордони можна лише для чоловіків закрити якоюсь постановою, і самих чоловіків можна поділити на сорти.
Хоча є ще й третя відповідь - плювати на усі закони і діяти як доцільно.
У кожного з цих варіантів є свої прихильники, як ми бачимо.
Стосовно причин війни. Такі, як Ви, і є однією з її причин. Ділити людей за якоюсь ознакою є улюбленою справою для багатьох українців.
Україна склалася і сталася як політична нація, а не нація, побудована на мові чи вірі. Люди, які говорять різними мовами, вирішили будувати країну на певних принципах - демократія, змінність влади, європейські цінності (щоб це не означало) і взагалі орієнтир на Захід, оскільки на Сході існувало теж саме, що і у нас. Саме це відрізняло нас від росіян. У 2004 році країну штучно поділили російські політтехнологи Януковича за мовою. Схід і Південь - за Януковича і тісні звʼязки з рф, а Захід і Центр - проєвропейські. На жаль, «проєвропейські» або «продемократичні» сили це підхопили. З того часу усі виборчі кампанії велись не за мозок виборця, не політичними програмами, а сліпим трайбалізмом. «Прозахідні» партії «забили» на Схід і Південь, «бо вони все одно проросійські». Але це брехня. Купа моїх однокурсників і співробітників зі Сходу і Півдня (навіть АРК) були і є абсолютно проукраїнськими, хоча і спілкувались і спілкуються російською мовою. Вони також не хотіли будувати другу росію в Україні. Зі Сходом і Півднем потрібно було працювати ідеями, а не образами.
Зараз такі, як Ви, знову ділять людей за мовою. Знову створюєте розкіл. Навіщо Ви це робите? Вас нічому не навчила Помаранчева революція, коли «щирі українці у вишиванках» обкрадали нас не менш, ніж Янукович? Чи якщо крадуть «наші», то це - нормально?
Не у мові справа, а в тому яку державу ми хочемо побудувати. Щирі україномовні українці так само голосували за «господарника» і «тверду руку» Януковича, бажаючи побудувати у нас щось на кшталт росіі чи білорусі.
Про віру - це взагалі не туди. Всі віри і боги мають бути намертво відокремлені від держави. Це має бути особистою справою людини. Десь там з гендерними ролями…
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 26 січ, 2025 16:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:15
Есть ли у вас план, мистер ̶f̶o̶x̶7̶6̶7̶6̶ ̶ Трамп?;))
Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая
Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена.
Детали:
Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине.
Условия мирной сделки:
Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам.
Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:15
факт - про одну людину это брехня или нет? тут ты писал что брехня
а теперь оказывается что не брехня, а просто несистемный случай. За брехню извинишься?
всмысле рота охраны это какие то киборг-гении, их не нужно учить элементарному выживанию? чем дальше тем я меньше тебя понимаю...
Я не говорил что всех отправляют с бусика в окоп, про всех у меня инфы нет, а про отдельные факты есть. Даже несистемная смерть это трагедия, при всём твоём желании обесценить чужую жизнь "системностью".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Комплекс Рись і Шабля (ШабРись) зробили ще в 23 році
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:22
Опричники исчезли с исчезновением ивана,не раньше.
Мнений прозвучало много. Самое классное-"инвалиды да,а вот отсрочку не оформил-сам дурак".То есть ломать ребра и выкидывать на мороз-ок. Он же отсрочку не оформил.
Но на вопрос так никто и не ответил.
Делать-то че будут в такой ситуации?
Там же даже в СЗЧ не вариант- его били часа три,требуя денег,а потом повезли в ТЦК,те сказали "выкинуть " его.
Ты до ТЦК уже инвалид.
а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз.
Может 5кУе?
Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай.
Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно.
Прям дилемма.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:24
*Ах вот оно что... почитал интервью Президента Швейцарии...
Оказывается все эти "сливы" якобы плана Келлога, статейки в Таймсе и так далее - это все ИГРА,..
Просто мы двигаем второй Саммит Мира... !!!!!!!!!!!!
"Затем за столом переговоров должна быть Россия, а также вовлечён Глобальный Юг. Я заверила президента Зеленского, что мы готовы, например, провести подготовительные встречи. Он согласился с этим"...* (С)
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:28
Шах і мат!©
А чому, навіть, один випадок, одну людину/одне життя обезцінюють?
А якщо та людина була б син Шамана?
А якщо сам Шаман?
Що тоді - життя заграло б новими барвами?
І щоб двічі не вставати, ще для Холяви
Я(Холява), мовляв такий патріот, віддав би "душу й тіло"!
Але от 60р. і нічого не можу зробити для захисту Батьківщини....
Холява, так є 100500 можливостей!!!
Поїдьте(через інші країни) в підарашу, і там зробіть якийсь "теракт"/підрив якогось важливого об'єкту))
Чи, накрайняк, проберіться в тил ворога і там товарняк з військовою технікою/боєприпасами підірвіть!
Та купа є можливостей - було б лише БАЖАННЯ!!!
Але ж, звичайно, легше на форумі писати, які всі патріоти в 60+ і бити себе п'яткою в груди!
І казати - "Ехххххххх, якби мені було менше 60р., то я б ще ого-гоооо!!! То я б москаляк з кулемета одною лівою - тра-та-та-та-та!"
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:33
А які є варіанти проти беспредєла будь-де і будь-чому?
Їх набагато)))
Один майор здох, реально здох на дошках в палатці в навчальному центрі від банальної застуди (температура, запалення легенів), бо не відпустили на лікування. Тихо мовчки здох.. Як собако...
Другий ст.офіцер узяв за горлянку п-ка начмеда, а потім начстройової і все ж таки оформив на лікування в шпиталь.
Кожен робить свій вибір для себе сам.
Сорт чи папірчик не грають ролі, коли зіштовхнеться з беспредєлом.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:34
Успіх
а вы с какими доками ходите,если не секрет?
Резерв+ или свое чет там другое?
Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
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