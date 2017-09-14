RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1216312164121651216612167>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:37

  Успіх написав:
  Shaman написав:мені повістку ще не надавали, так що вибач коли наступить час, може й поміняю тебе
:lol:
Не можу втриматись, не прокоментувавши))
Людина більше ДВОХ років на фронті, а Шаман МОЖЕ її поміняє, а може і ні? :mrgreen:
Та вже пора знімати маски і казати правду: На фронт НЕ піду ні за жодних обставин! Хочу воювати лише чужими руками! :mrgreen:

щось після повернення в тебе лише загострення... в останньому реченні в тебе відразу дві брехні...

а загалом так, більшість громадян країни за час війни не потрапить на фронт. ти їм збираєшся про це нагадувати постійно? схоже, що так. але дивись, щоб не стати схожим на персонажа цього відео
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:37

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Просто в піхоту зразу кидають і все
а надо в генштаб? в пехоте самые большие потери соответственно желающих туда попасть нет. и все бусифицированные отправляются прямо туда, пишут что дорога бусик-окоп занимает 4 дня.

Робокотики появились в киевских Сильпо

Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
https://t.me/oko18_channel/14951

хотаб цікавиться постійно

Жаль що я ніколи не дізнаюсь чим Хотаб цікавиться постійно. Бо група закрита, а я не вступаю не дивлячись куди нога стане :D
Що там, мухан, сьогодні Зіберт недопитий чийсь перепав? :mrgreen: Макнув хоботок нарешті ? Раз на місяць «пиво входить» в 140 доларів?)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 січ, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:39

  Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.

за нік туше зараховане. :D я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.

а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач 8) коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу.
І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся.
Тим більше мене)
"може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю...
Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене.
Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)

чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?)
От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.

Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни?
Поки я настроєний вести асоціальний образ життя.
Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:40

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Повангую. Дональд должен использовать факт финансирования демократами ТЦК из денег американских налогоплательщиков. ТЦК гейт.


Опричники исчезли с исчезновением ивана,не раньше.
Мнений прозвучало много. Самое классное-"инвалиды да,а вот отсрочку не оформил-сам дурак".То есть ломать ребра и выкидывать на мороз-ок. Он же отсрочку не оформил.
Но на вопрос так никто и не ответил.
Делать-то че будут в такой ситуации? :mrgreen:
Там же даже в СЗЧ не вариант- его били часа три,требуя денег,а потом повезли в ТЦК,те сказали "выкинуть " его.
Ты до ТЦК уже инвалид.
а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз.
Может 5кУе?
Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай.
Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно.
Прям дилемма.

це ж свідома провокація. може вже потрібно в бан? я розумію, що неділя, але у людей загострення...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:46

  fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая
Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена.
Детали:
  Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине.
Условия мирной сделки:
Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам.
Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.

схоже що це вкид з російського боку а ніякого не трампа.
Трампу цікаві відносини росія китай. А Україною він лиш торгується...
Но в принципі не бачу причини чому нашій владі не вийти з такою пропозицією на переговори.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:48

  Господар Вельзевула написав:Успіх
а вы с какими доками ходите,если не секрет?
Резерв+ или свое чет там другое?
Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?

Успіх дуже верещав коли хтось звільнявся в 2023 році. А сам в тому ж році почав процес звільнення, проте вийшло лише в 2024 році. Там в голові неповних 9 класів розуму, відсутність логіки і послідовності. Зараз липова справка по догляду, фантазії про контузію, якими зручніше пояснювати свою тупість
Hotab
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:49

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.

за нік туше зараховане. :D я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.

а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач 8) коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу.
І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся.
Тим більше мене)
"може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю...
Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене.
Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)

чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?)
От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.

Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни?
Поки я настроєний вести асоціальний образ життя.
Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.

нікуди ти не поїдеш з фронту. бо тобі ж потрібна повага - як же ти в СЗЧ ховатись будеш? у випадку обвалу фронту чомусь й не сумніваюсь, що накиваєш п'ятами. але обвалу не буде - через тих, хто захищає право всієї країни жити у вільному світі.

звісно асоціальний - я гадаю й до війни ти не напружувався. а хтось буде й далі працювати.

а щодо побудови розвиненої країни - це не до тебе. твій світогляд - якраз рівень сучасної раші.

й жінка твоя гадаю не робить кар'єру, а десь відбуває 8 годин, й додому займатися чоловіком ті дітьми. теж вибір, дуже розповсюджений. але я більше спілкуюся з іншими жінками. яким не потрібен чоловік, який завжди правий, тому що він чоловік :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:49

  Господар Вельзевула написав:Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
на ваш вопрос нет ответа, все зависит от конкретных тцкашников и обстоятельств вашей встречи. Не нужно из всех делать отморозков, с нормальными клеится адекватный разговор, вам выпишут повестку без бусификации и тихим голосом пожелают добра. Прогнозировать чем закончится встреча с неадекватами не берусь. Берите с собой в магазин пана Вельзевула может его испугаются и вас заодно не тронут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 16:53, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27400
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:49

  detroytred написав:А які є варіанти проти беспредєла будь-де і будь-чому?
Їх набагато)))
Один майор здох, реально здох на дошках в палатці в навчальному центрі від банальної застуди (температура, запалення легенів), бо не відпустили на лікування. Тихо мовчки здох.. Як собако...

Другий ст.офіцер узяв за горлянку п-ка начмеда, а потім начстройової і все ж таки оформив на лікування в шпиталь.

Кожен робить свій вибір для себе сам.
Сорт чи папірчик не грають ролі, коли зіштовхнеться з беспредєлом.



Одно дело взять "за горло" начмеда.
А вот то шобло пакующее даже если и попустить получится (один шанс из тысячи)-это ж от десяти и выше.Это ж гопота, только кровь пускать,и желательно из бедренной артерии.
Но суть понятна.
Все умные,нормальные люди, даже имеющие идеальные документы-просто уехали.
В свое время один человечек написал строчки против войны,которые показались мне на сейчас актуальными..
"Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду"
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:00

  Banderlog написав:
  fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая
Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена.
Детали:
  Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине.
Условия мирной сделки:
Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам.
Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.

схоже що це вкид з російського боку а ніякого не трампа.
Трампу цікаві відносини росія китай. А Україною він лиш торгується...
Но в принципі не бачу причини чому нашій владі не вийти з такою пропозицією на переговори.

а чого російський вкид?

один з варіантів, як може бути. за певних обставин, Україна може погодитися. я описував щось схоже. а хто буде проти - так це Раша :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1216312164121651216612167>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.