Shaman написав:мені повістку ще не надавали, так що вибач коли наступить час, може й поміняю тебе
Не можу втриматись, не прокоментувавши)) Людина більше ДВОХ років на фронті, а Шаман МОЖЕ її поміняє, а може і ні? Та вже пора знімати маски і казати правду: На фронт НЕ піду ні за жодних обставин! Хочу воювати лише чужими руками!
щось після повернення в тебе лише загострення... в останньому реченні в тебе відразу дві брехні...
а загалом так, більшість громадян країни за час війни не потрапить на фронт. ти їм збираєшся про це нагадувати постійно? схоже, що так. але дивись, щоб не стати схожим на персонажа цього відео
Жаль що я ніколи не дізнаюсь чим Хотаб цікавиться постійно. Бо група закрита, а я не вступаю не дивлячись куди нога стане Що там, мухан, сьогодні Зіберт недопитий чийсь перепав? Макнув хоботок нарешті ? Раз на місяць «пиво входить» в 140 доларів?)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 січ, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.
за нік туше зараховане. я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.
а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу. І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся. Тим більше мене) "може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю... Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене. Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)
чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?) От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.
Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни? Поки я настроєний вести асоціальний образ життя. Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.
UA написав:Повангую. Дональд должен использовать факт финансирования демократами ТЦК из денег американских налогоплательщиков. ТЦК гейт.
Опричники исчезли с исчезновением ивана,не раньше. Мнений прозвучало много. Самое классное-"инвалиды да,а вот отсрочку не оформил-сам дурак".То есть ломать ребра и выкидывать на мороз-ок. Он же отсрочку не оформил. Но на вопрос так никто и не ответил. Делать-то че будут в такой ситуации? Там же даже в СЗЧ не вариант- его били часа три,требуя денег,а потом повезли в ТЦК,те сказали "выкинуть " его. Ты до ТЦК уже инвалид. а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз. Может 5кУе? Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай. Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно. Прям дилемма.
це ж свідома провокація. може вже потрібно в бан? я розумію, що неділя, але у людей загострення...
fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена. Детали: Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине. Условия мирной сделки: Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам. Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.
схоже що це вкид з російського боку а ніякого не трампа. Трампу цікаві відносини росія китай. А Україною він лиш торгується... Но в принципі не бачу причини чому нашій владі не вийти з такою пропозицією на переговори.
Господар Вельзевула написав:Успіх а вы с какими доками ходите,если не секрет? Резерв+ или свое чет там другое? Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
Успіх дуже верещав коли хтось звільнявся в 2023 році. А сам в тому ж році почав процес звільнення, проте вийшло лише в 2024 році. Там в голові неповних 9 класів розуму, відсутність логіки і послідовності. Зараз липова справка по догляду, фантазії про контузію, якими зручніше пояснювати свою тупість
Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.
за нік туше зараховане. я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.
а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу. І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся. Тим більше мене) "може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю... Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене. Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)
чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?) От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.
Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни? Поки я настроєний вести асоціальний образ життя. Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.
нікуди ти не поїдеш з фронту. бо тобі ж потрібна повага - як же ти в СЗЧ ховатись будеш? у випадку обвалу фронту чомусь й не сумніваюсь, що накиваєш п'ятами. але обвалу не буде - через тих, хто захищає право всієї країни жити у вільному світі.
звісно асоціальний - я гадаю й до війни ти не напружувався. а хтось буде й далі працювати.
а щодо побудови розвиненої країни - це не до тебе. твій світогляд - якраз рівень сучасної раші.
й жінка твоя гадаю не робить кар'єру, а десь відбуває 8 годин, й додому займатися чоловіком ті дітьми. теж вибір, дуже розповсюджений. але я більше спілкуюся з іншими жінками. яким не потрібен чоловік, який завжди правий, тому що він чоловік
Господар Вельзевула написав:Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
на ваш вопрос нет ответа, все зависит от конкретных тцкашников и обстоятельств вашей встречи. Не нужно из всех делать отморозков, с нормальными клеится адекватный разговор, вам выпишут повестку без бусификации и тихим голосом пожелают добра. Прогнозировать чем закончится встреча с неадекватами не берусь. Берите с собой в магазин пана Вельзевула может его испугаются и вас заодно не тронут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 16:53, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:А які є варіанти проти беспредєла будь-де і будь-чому? Їх набагато))) Один майор здох, реально здох на дошках в палатці в навчальному центрі від банальної застуди (температура, запалення легенів), бо не відпустили на лікування. Тихо мовчки здох.. Як собако...
Другий ст.офіцер узяв за горлянку п-ка начмеда, а потім начстройової і все ж таки оформив на лікування в шпиталь.
Кожен робить свій вибір для себе сам. Сорт чи папірчик не грають ролі, коли зіштовхнеться з беспредєлом.
Одно дело взять "за горло" начмеда. А вот то шобло пакующее даже если и попустить получится (один шанс из тысячи)-это ж от десяти и выше.Это ж гопота, только кровь пускать,и желательно из бедренной артерии. Но суть понятна. Все умные,нормальные люди, даже имеющие идеальные документы-просто уехали. В свое время один человечек написал строчки против войны,которые показались мне на сейчас актуальными.. "Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду"
fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена. Детали: Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине. Условия мирной сделки: Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам. Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.
схоже що це вкид з російського боку а ніякого не трампа. Трампу цікаві відносини росія китай. А Україною він лиш торгується... Но в принципі не бачу причини чому нашій владі не вийти з такою пропозицією на переговори.
а чого російський вкид?
один з варіантів, як може бути. за певних обставин, Україна може погодитися. я описував щось схоже. а хто буде проти - так це Раша