|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:06
Господар Вельзевула написав:Успіх
а вы с какими доками ходите,если не секрет?
Резерв+ или свое чет там другое?
Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
что бы не попадать под пресс одесских пацанчиков - не нужно ездить к одесским пацанчикам.
Одесса как я посмотрю самая отмороженная в этом плане. Походу в добавку к документам еще и обрез нужно носить в Одессе.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07
UA написав:
обложили со всех сторон
на вас соседи не вызывали полицию с тцк? на меня вызывали. как в сталинские 30е кто то решил что тоже можно использовать режим в своих интересах. К счастью "режим" оказался не тот. Силовики быстро вкурили что работают на заказ и история закончилась ничем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27400
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07
UA написав:
Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон
Війна.
І якщо вона незабаром не припиниться, то
Все рівно все зведеться до того хто кого нахилить (примусить, притисне, посуне).
Коли справа у виживанні інакше й бути не може.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29839
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07
UA написав:
Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон
і ті хто на тій стороні Стікса, тобто Тіси
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38102
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:08
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
та ладно, кто вас последний год оскорблял? нет людей - нет оскоблений.
АндрейМ написав:
Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей.
видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть... Женоподобный мужчина не родит ребёнка, и спросом у женщин не пользуется. Нафиг бабе ещё одна баба с членом? Мужественной властной женщине наоборот ребенок ни к чему. Потом как Катя Фурцева такая вся успешная была, в итоге от большого счастья суициднулась.
У нас с вами, "группа товарищей", видимо, разные представления об оскорблениях.
Вы и о "Кате Фурцевой" знаете, которая умерла как бы ещё до вашего рождения?!
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32674
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:12
Господар Вельзевула написав:
а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз.
Может 5кУе?
Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай.
Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно.
Прям дилемма.
Если бы сразу вынул 5000 грн, без выебонов - разошлись бы в разные стороны. Я правда по отзывам из Киева сужу.
С меня рабочие такую страховую сумму просят когда куда-то поехать нужно. Чтоб в кармане лежала. Подождите, сейчас привезут - тариф иной. Может в Одессе другое законодательство на эту тему.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9172
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:12
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
на ваш вопрос нет ответа, все зависит от конкретных тцкашников и обстоятельств вашей встречи. Не нужно из всех делать отморозков, с нормальными клеится адекватный разговор, вам выпишут повестку без бусификации и тихим голосом пожелают добра. Прогнозировать чем закончится встреча с неадекватами не берусь. Берите с собой в магазин пана Вельзевула может его испугаются и вас заодно не тронут.
При чем тут "нормальные"?
От нормальных защиту я не обсуждал никогда.
Нормальные только махают-"пройизжайте,шановни!"
И перестаньте всуе вспоминать мое животное, я не такой долбо*еб что бы защищать свою шкуру от этих геноцидников несчастным зверем,которого эти упыри,подонки и твари тут же пристрелят?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:14
flyman написав: UA написав:
Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон
і ті хто на тій стороні Стікса, тобто Тіси
Це здорова українська нація, яка не відчула на собі Zе деформації.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9172
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:18
Господар Вельзевула написав:
И перестаньте всуе вспоминать мое животное,
прикольно. вы себе выбрали никнейм Господар Вельзевула а теперь предъявляете претензии что "вспоминают всуе ваше животное")) это типа как повесить над воротами надпись "аптека" и говорить прихожанам "перестаньте ко мне ходить за валидолом" )
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27400
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 26 січ, 2025 17:21
ЛАД написав:
Вы и о "Кате Фурцевой" знаете, которая умерла как бы ещё до вашего рождения?!
лично не знаком)
ЛАД написав:
"группа товарищей"
бггг я вас считал человеком без юмора, ан нет юмор присутствует. в мое отсутствие домашние макаки что то пишут на ноутбуке, может быть даже оскорбления вам, особо не интересуюсь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 17:32, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27400
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82483
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256417
|
|
|6076
|901011
|
|