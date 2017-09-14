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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12164121651216612167>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:06

  Господар Вельзевула написав:Успіх
а вы с какими доками ходите,если не секрет?
Резерв+ или свое чет там другое?
Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?


что бы не попадать под пресс одесских пацанчиков - не нужно ездить к одесским пацанчикам.
Одесса как я посмотрю самая отмороженная в этом плане. Походу в добавку к документам еще и обрез нужно носить в Одессе.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07

  UA написав:обложили со всех сторон
на вас соседи не вызывали полицию с тцк? на меня вызывали. как в сталинские 30е кто то решил что тоже можно использовать режим в своих интересах. К счастью "режим" оказался не тот. Силовики быстро вкурили что работают на заказ и история закончилась ничем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07

  UA написав:Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон

Війна.

І якщо вона незабаром не припиниться, то
Все рівно все зведеться до того хто кого нахилить (примусить, притисне, посуне).
Коли справа у виживанні інакше й бути не може.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:07

  UA написав:Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон

і ті хто на тій стороні Стікса, тобто Тіси
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:08

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
та ладно, кто вас последний год оскорблял? нет людей - нет оскоблений.
  АндрейМ написав:Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей.
видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть... Женоподобный мужчина не родит ребёнка, и спросом у женщин не пользуется. Нафиг бабе ещё одна баба с членом? Мужественной властной женщине наоборот ребенок ни к чему. Потом как Катя Фурцева такая вся успешная была, в итоге от большого счастья суициднулась.

У нас с вами, "группа товарищей", видимо, разные представления об оскорблениях.
Вы и о "Кате Фурцевой" знаете, которая умерла как бы ещё до вашего рождения?!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:12

  Господар Вельзевула написав:а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз.
Может 5кУе?
Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай.
Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно.
Прям дилемма.

Если бы сразу вынул 5000 грн, без выебонов - разошлись бы в разные стороны. Я правда по отзывам из Киева сужу.
С меня рабочие такую страховую сумму просят когда куда-то поехать нужно. Чтоб в кармане лежала. Подождите, сейчас привезут - тариф иной. Может в Одессе другое законодательство на эту тему.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:12

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Ваши действия,если попадете под пресс одесских пацанчиков?
на ваш вопрос нет ответа, все зависит от конкретных тцкашников и обстоятельств вашей встречи. Не нужно из всех делать отморозков, с нормальными клеится адекватный разговор, вам выпишут повестку без бусификации и тихим голосом пожелают добра. Прогнозировать чем закончится встреча с неадекватами не берусь. Берите с собой в магазин пана Вельзевула может его испугаются и вас заодно не тронут.


При чем тут "нормальные"?
От нормальных защиту я не обсуждал никогда.
Нормальные только махают-"пройизжайте,шановни!"
И перестаньте всуе вспоминать мое животное, я не такой долбо*еб что бы защищать свою шкуру от этих геноцидников несчастным зверем,которого эти упыри,подонки и твари тут же пристрелят?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:14

  flyman написав:
  UA написав:Что имеем на сейчас
- те кто ухилянт ипанутые от сидения и бухания дома много, много месяцев
- те кто в ТЦК ипанутые от полной безнаказанности и вседозволенности
- те кто с отсрочкой и бронью ипанутые от своей богоизбранностью и исключительности
- те кто воюют ПТСР
обложили со всех сторон

і ті хто на тій стороні Стікса, тобто Тіси

Це здорова українська нація, яка не відчула на собі Zе деформації.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:18

  Господар Вельзевула написав:И перестаньте всуе вспоминать мое животное,
прикольно. вы себе выбрали никнейм Господар Вельзевула а теперь предъявляете претензии что "вспоминают всуе ваше животное")) это типа как повесить над воротами надпись "аптека" и говорить прихожанам "перестаньте ко мне ходить за валидолом" )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:21

  ЛАД написав:Вы и о "Кате Фурцевой" знаете, которая умерла как бы ещё до вашего рождения?!
лично не знаком)
  ЛАД написав:"группа товарищей"
бггг я вас считал человеком без юмора, ан нет юмор присутствует. в мое отсутствие домашние макаки что то пишут на ноутбуке, может быть даже оскорбления вам, особо не интересуюсь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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