Додано: Нед 26 січ, 2025 17:27

АндрейМ написав: ЛАД написав: Вообще-то, давно до появления на свете Hotab"а, или меня, или кого ещё это сделала природа. Вообще-то, давно до появления на свете"а, или меня, или кого ещё это сделала природа.



Ну, вот, зачем Вы опошляете? Я говорю о правах и обязанностях граждан и немысленности их деления по половому признаку в 21-ом веке, а Вы - о размножении. Ну, вот, зачем Вы опошляете? Я говорю о правах и обязанностях граждан и немысленности их деления по половому признаку в 21-ом веке, а Вы - о размножении.

ЛАД написав: Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял. Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.

Оскорбляли, но дело не в этом. Я пропускаю оскорбления. Но то, что Вы сами становитесь нетерпимей, и форум делает таким же. Тут мало людей осталось. Оскорбляли, но дело не в этом. Я пропускаю оскорбления. Но то, что Вы сами становитесь нетерпимей, и форум делает таким же. Тут мало людей осталось.

Wirująświatła написав: видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть... видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть...

А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду? А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?

При этом он признает, что некоторые сомнения небезосновательны: например, хватит ли у женщины-солдата сил быстро отнести в безопасное место раненого бойца-мужчину.

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Большинство членов Jegertroppen были отличницами в специализированных спортивных школах

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Несмотря на то, что равенство полов в норвежской армии - как и в целом в обществе - уже давно укоренилось, всего лишь 11% личного армейского состава - женщины.

Необходимость размножаться уже отпала?Человечество придумало новый способ? Будем почковаться?Другие меня уже упрекали в том, что меня мешают с грязью, а я молчу.Но вы знаете, чёрт с ними с оскорблениями, но уже надоело читать глупости и пережёвывание законов. Причём одно и то же по сотому кругу.Что касается службы в армии, почитайте. Есть и такое женское подразделение. НоДа, в Норвегии принят закон, но не знаю, как у них это реализуется, % женщин, как видите, заметно ниже 50%.Да и в Израиле женщин в боевых частях маловато.А декретный отпуск отцам, вроде, уже и у нас можно брать.