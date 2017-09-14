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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12164121651216612167

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:32

  Wirująświatła написав:
  UA написав:На меня нет. А я использовал против деградировавших до животного состояния от пьянок, безделья и перепуга что поймают ухилянтов.
Меня сейчас Ухилянты раздражают больше ТЦК.
Их много, сидят по норам, крыша поехала, слабо предсказуемы в направлении своей необоснованной агрессии.

ууу так мы по разную сторону баррикад... и я соседу кажусь деградантом, потому что не соответствую его стереотипам что все мужики должны быть на фронте.

А сосед почему не на фронте?
Отсрочка, бронь?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:32

  Wirująświatła написав:
  АндрейМ написав:А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?
в принципе возможно, если всё общество отсутствие гендерных ролей примет за норму. Какие у нашего общества нормы знаете?

https://www.youtube.com/watch?v=V6NfZFZ0g4U
посмотрите с русскими субтитрами (если не понимаете немецкий). мальчик живёт с 2мя мамами лгбт. А папа иногда к нему приезжает в гости. Друзья в курсе. Они в самом начале (на 2й минуте) это обсуждают. Никто не осуждает, не краснеет, не стыдится.

Теперь перенесите их в Украину. Им проходу не дадут ни в школе, ни на работе, ни соц.службы. Или всем врать что 2 мамы это сёстры. Что тоже странно, но хоть не криминал. Ребенка 100% заберут если случайно разболтает. Добрые люди вызовут ювенальную полицию и тю-тю. Та шо не для наших широт идея. Мы еще от коммунизма не отошли.
Насколько знаю, это пережитки патриархального общества, а не "коммунизма". В капиталистическом обществе ещё недавно было точно так же, да и сейчас далеко не везде воспринимается нормально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:33

  UA написав:А сосед почему не на фронте?
Отсрочка, бронь?
60+
  ЛАД написав:Насколько знаю, это пережитки патриархального общества, а не "коммунизма". В капиталистическом обществе ещё недавно было точно так же, да и сейчас далеко не везде воспринимается нормально.
в патриархальном обществе дети были общими, если мы про одно и то же говорим. Потом началось деление больших семей-стай на нуклеарные семьи из 2-4х человек. Имхо (я не изучал глубоко, цитат не дам) как раз деление больших семей привело христианские общества к "проблеме лгбт". Такие отношения существовали всегда, но в большой семье легко терялись и никакой особой роли не играли. Все работали на равных и дети были общие. Выдавали замуж/женили часто родители. Формально всё было в рамках нормы. А что там где то по ночам на сеновалах происходило история умалчивает. Я застал одну патриархальную семью когда под одной крышей жило до 20 человек, включая женщин и детей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:34

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.

за нік туше зараховане. :D я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.

а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач 8) коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу.
І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся.
Тим більше мене)
"може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю...
Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене.
Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)

чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?)
От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.

Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни?
Поки я настроєний вести асоціальний образ життя.
Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.

нікуди ти не поїдеш з фронту. бо тобі ж потрібна повага - як же ти в СЗЧ ховатись будеш? у випадку обвалу фронту чомусь й не сумніваюсь, що накиваєш п'ятами. але обвалу не буде - через тих, хто захищає право всієї країни жити у вільному світі.

звісно асоціальний - я гадаю й до війни ти не

але я більше спілкуюся з іншими жінками. яким не потрібен чоловік, який завжди правий, тому що він чоловік :lol:

від кого повага? Од таких як ти? ) чого варта та повага? )))
і чого це мені ховатись? ) піду через кордон в румунію а далі на бус з румунським паспортом і кудись в сторону італії, або португалії, там наших півсела. Я на відміну од тебе, по ту сторону ходив ще пацаном з сигаретами.

А от про спілкуюсь поподробнєй. Як спілкуюсь? Дружиш організмами? :lol: чи тіко уважитєльно і платонічно?
Діти з ними маєш? Чи їм не до того? карєру робля?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 17:36

  Wirująświatła написав:
  UA написав:А сосед почему не на фронте?
Отсрочка, бронь?
60+

Распечатайте ему повестку про мобилизацию в батальйон Деды.
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