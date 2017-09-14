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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 17:33
UA написав:
А сосед почему не на фронте?
Отсрочка, бронь?
60+
ЛАД написав:
Насколько знаю, это пережитки патриархального общества, а не "коммунизма". В капиталистическом обществе ещё недавно было точно так же, да и сейчас далеко не везде воспринимается нормально.
в патриархальном обществе дети были общими, если мы про одно и то же говорим. Потом началось деление больших семей-стай на нуклеарные семьи из 2-4х человек. Имхо (я не изучал глубоко, цитат не дам) как раз деление больших семей привело христианские общества к "проблеме лгбт". Такие отношения существовали всегда, но в большой семье легко терялись и никакой особой роли не играли. Все работали на равных и дети были общие. Выдавали замуж/женили часто родители. Формально всё было в рамках нормы. А что там где то по ночам на сеновалах происходило история умалчивает. Я застал одну патриархальную семью когда под одной крышей жило до 20 человек, включая женщин и детей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 17:34
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.
за нік туше зараховане.
я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.
а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач
коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу.
І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся.
Тим більше мене)
"може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю...
Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене.
Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)
чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?)
От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.
Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни?
Поки я настроєний вести асоціальний образ життя.
Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.
нікуди ти не поїдеш з фронту. бо тобі ж потрібна повага - як же ти в СЗЧ ховатись будеш? у випадку обвалу фронту чомусь й не сумніваюсь, що накиваєш п'ятами. але обвалу не буде - через тих, хто захищає право всієї країни жити у вільному світі.
звісно асоціальний - я гадаю й до війни ти не
але я більше спілкуюся з іншими жінками. яким не потрібен чоловік, який завжди правий, тому що він чоловік
від кого повага? Од таких як ти? ) чого варта та повага? )))
і чого це мені ховатись? ) піду через кордон в румунію а далі на бус з румунським паспортом і кудись в сторону італії, або португалії, там наших півсела. Я на відміну од тебе, по ту сторону ходив ще пацаном з сигаретами.
А от про спілкуюсь поподробнєй. Як спілкуюсь? Дружиш організмами?
чи тіко уважитєльно і платонічно?
Діти з ними маєш? Чи їм не до того? карєру робля?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 17:36
Wirująświatła написав: UA написав:
А сосед почему не на фронте?
Отсрочка, бронь?
60+
Распечатайте ему повестку про мобилизацию в батальйон Деды.
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