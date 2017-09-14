Додано: Нед 26 січ, 2025 18:10

pesikot написав: Эпиграф

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки

1) Варианты остановить войну "за 24 часа после избрания", "до нового года", "за 24 часа после инаугурации" не состоялись.

Теперь появились новые варианты "за полгода", "в течении 100 дней" и прочие



2) В сочетании со всеми заявлениями Трампа можно сделать вывод, что четкого плана по завершению войны у Трампа нет

Желание есть, но плана и возможности нет

Как в том тосте - "Желаю купить дом, но не имею возможности"



3) Заявления Трампа, типа, Володья Путин - ты класный чувак, опомнись, тебе война не выгодна.

Это как перед крокодилом читать христианские проповеди.

Будет тот же результат.



4) Трамп грозится Путина санкциями и снижением цены нефти

Это всё хорошо. НО

"Drill, baby, drill". Может Донни уже давно Меланию не бурил, поэтому такие сублимации

Говорят, что в США высокая себестоимость добычи нефти. Называют цифры около 45$ за барель

При таких цифрах хоть оббурись, а ниже себестоимости цена не станет

А Раша при таких ценах может долго протянуть



5) Если нужна цена ещё ниже, то Трампу придётся договариваться с саудитами. А саудиты не горят желанием снижать цену путём увеличения добычи

Может и договорится, но на это нужно время



6) Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.

И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия

Значит, помощь Украине должна продолжать поступать



Но Трамп частично эту помощь, своим указом, уже обрезал

А что будет с военной помощью Украине за эти полгода-год - неизвестно



7) И общая тенденция внешней политики Трампа - бей своих, чтобы чужие боялись

Израиль таки прогнули на соглашение с Палестиной. В Израиле недовольны, в Газе празднуют победу над Израилем

У Дании пытается отжать Гренландию



Свои страдают, чужие даже не пытаются боятся ЭпиграфВарианты остановить войну "за 24 часа после избрания", "до нового года", "за 24 часа после инаугурации" не состоялись.Теперь появились новые варианты "за полгода", "в течении 100 дней" и прочиеВ сочетании со всеми заявлениями Трампа можно сделать вывод, чтоЖелание есть, но плана и возможности нетКак в том тосте - "Желаю купить дом, но не имею возможности"Заявления Трампа, типа, Володья Путин - ты класный чувак, опомнись, тебе война не выгодна.Это как перед крокодилом читать христианские проповеди.Будет тот же результат.Трамп грозится Путина санкциями и снижением цены нефтиЭто всё хорошо. НО"Drill, baby, drill". Может Донни уже давно Меланию не бурил, поэтому такие сублимацииГоворят, что в США высокая себестоимость добычи нефти. Называют цифры около 45$ за барельПри таких цифрах хоть оббурись, а ниже себестоимости цена не станетА Раша при таких ценах может долго протянутьЕсли нужна цена ещё ниже, то Трампу придётся договариваться с саудитами. А саудиты не горят желанием снижать цену путём увеличения добычиМожет и договорится, но на это нужно времяДля эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действияЗначит, помощь Украине должна продолжать поступатьНо Трамп частично эту помощь, своим указом, уже обрезалА что будет с военной помощью Украине за эти полгода-год - неизвестноИ общая тенденция внешней политики Трампа - бей своих, чтобы чужие боялисьИзраиль таки прогнули на соглашение с Палестиной. В Израиле недовольны, в Газе празднуют победу над ИзраилемУ Дании пытается отжать ГренландиюСвои страдают, чужие даже не пытаются боятся

Супер!!! Это конструктивное подведение итогов широкомасштабного балабольства, которое сейчас пропагандисты росии пытаются выдавать за истину. Кстати, объективности ради надо признать, что нейросетями сегодня активно пользуются не только с целью пропаганды общегосударственного уровня. Поэтому публикуемые цитаты выступлений Трампа, Зеленского, Байдена и даже путина как правило такими не являются. Это фейки, продукты платных нейросетей, как правило. Поэтому вряд ли их стоит обсуждать и обращать на них внимание. А касательно озвучивания реального плана по завершению войны напоминаю, что план сработает только тогда, когда о нем никто не будет осведомлен. Хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах.Если интересует вопрос завершения нашей войны, то давайте подумаем как это вообще теоретически достижимо. Будем исключать сначала красивые озвученные, но неэффективные варианты.1. Итак, первый - экономическими рычагами США попытаются снизить рыночные цены на нефть по миру. Не сработает, так как это процедура затянется лет на 5 как минимум чтобы достичь рыночных цен на уровне хотя бы 30-40 долларов США (в сегодняшних деньгах). Плюс цены должны будут убийственно влиять на росии в течение лет 5-10 для достижения нужного эффекта (убийства путина его приближенными, в связи с масштабными потерями в капиталах и т.д.).2. путин и ко. решат, что достигли в войне удовлетворительных результатов и начнут переговорный процесс с целью реанимирования слегка приболевшего Газпрома, да и экономики в целом. Не получится, умирать путину и ко придется скучно, без движухи. А кремлевская мафия в таком случае вынесет всем однозначный приговор. Можно не сомневаться.3. ВСУ добьются серьезных значимых успехов в освобождении захваченных территорий. И как следствие войска рф взбунтуются и не смотря на заград-отряды попытаются покинуть территорию Украины. Это единственный вариант, который приемлем для Украины. Но реализовать его при сегодняшнем раскладе сил ... по моему уже невозможно. А чтобы стало возможным нам нужны иностранные контингенты вооруженных сил - миротворцев. росийский опыт развязал нам руки. Мы на своей территории. Шансы есть. Кто это может быть - лучше всего если бы это были те, кто столкнулся с фашистской политикой кремля при решении газового вопроса. Это сирийцы, грузины, чеченцы, немцы.Прошу прощения, если не удалось понятно изложить мысль. Приболел.Подозреваю, что такой контингент уже готов и скоро будет в Украине.