UA написав:А сосед почему не на фронте? Отсрочка, бронь?
60+
ЛАД написав:Насколько знаю, это пережитки патриархального общества, а не "коммунизма". В капиталистическом обществе ещё недавно было точно так же, да и сейчас далеко не везде воспринимается нормально.
в патриархальном обществе дети были общими, если мы про одно и то же говорим. Потом началось деление больших семей-стай на нуклеарные семьи из 2-4х человек. Имхо (я не изучал глубоко, цитат не дам) как раз деление больших семей привело христианские общества к "проблеме лгбт". Такие отношения существовали всегда, но в большой семье легко терялись и никакой особой роли не играли. Все работали на равных и дети были общие. Выдавали замуж/женили часто родители. Формально всё было в рамках нормы. А что там где то по ночам на сеновалах происходило история умалчивает. Я застал одну патриархальную семью когда под одной крышей жило до 20 человек, включая женщин и детей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 3 разів.
Shaman написав:тому жінка тебе й слухається, а не зробила кар'єру.
за нік туше зараховане. я напевне більше агностик в цьому плані, тому шаман - це не про віру. мені релігія більше цікава як соціокультурне явище.
а на фронті ти за повісткою, навряд чи добровольцем. мені повістку ще не надавали, так що вибач коли наступить час, може й поміняю тебе. але гадаю скоро цей етап війни затихне. й стане питання, як далі розвивати країну, коли в ній так багато людей не відрізняє чорне від білого й для яких не все однозначно...
не вибачу. І не тринди, ніякого може, нікого ти міняти не збираєшся. Тим більше мене) "може" може бути лиш одне- я плюну і поїду звідси не чекаючи заміни. Поки вродь іде до переговорів, то до Великодня побуду, но нічого не обіцяю... Гратись в героя крут, якщо буде обвал фронту, будете без мене. Можеш називати себе агностиком но ти просто безбожник.)
чим це я мішаю робити карєру? Тим шо дітей не рожаю?) От зара не мішаю, вийшла з декрету в грудні. Робить карєру.
Ну розкажи, шо ти там збираєшся розвивати в Україні після війни? Поки я настроєний вести асоціальний образ життя. Поїду кудись в південну єропу на пару років, оддихну від вас пасівних патріотів, бо чесно кажучи спротивились ви мені.
нікуди ти не поїдеш з фронту. бо тобі ж потрібна повага - як же ти в СЗЧ ховатись будеш? у випадку обвалу фронту чомусь й не сумніваюсь, що накиваєш п'ятами. але обвалу не буде - через тих, хто захищає право всієї країни жити у вільному світі.
звісно асоціальний - я гадаю й до війни ти не
але я більше спілкуюся з іншими жінками. яким не потрібен чоловік, який завжди правий, тому що він чоловік
від кого повага? Од таких як ти? ) чого варта та повага? ))) і чого це мені ховатись? ) піду через кордон в румунію а далі на бус з румунським паспортом і кудись в сторону італії, або португалії, там наших півсела. Я на відміну од тебе, по ту сторону ходив ще пацаном з сигаретами.
А от про спілкуюсь поподробнєй. Як спілкуюсь? Дружиш організмами? чи тіко уважитєльно і платонічно? Діти з ними маєш? Чи їм не до того? карєру робля?
Арестович усе своє життя "імітував військового" і через його недбалість загинув найкращий інструктор зі снайперів - Серж Марко
Автор Серж Марко 25 січня, 15:24
Арестович дійсно закінчив ВВУЗ, правда на навчання він забив болт, бо більше в театрі тусив. Але це в майбутньому дало йому можливість звертатись до тих хто воював фразою: — Я тобі як офіцер офіцеру кажу…
З початком війни в 2014 в армію не пішов, за що отримав багато критики, бо до війни він же в соцмережах видавав себе за тру-військового, а тут від воєнкомата бігає герой. ... В 2018 році нарішав собі посаду в 72-й бригаді. Не маючі ніякого досвіду, отримав доволі високу штабну посаду — помічник замкомандира бригади по розвідці.
Абсолютно тилова посада, ніяких бойових виходів, це все брехня, немає ні одного бойового розпорядження що Арестович брав участь в розвідвиходах. І не міг, бо військовослужбовці такого рівня допуску не ходять в рейди.
Доречі в ЗСУ тоді підписували контракти для офіцерів на 3 роки, но з Арестовичем підписали на рік. Не нарішав, а пощастило, ось.
В штабі 72-ї бригади було скучно, тому іноді Арестович туристом притусовувався до груп, які працювали в секторі бригади. В окопі позаду посидіти, здалеку подивитись як справжні хлопці працюють- це те чим займався іноді Арестович. Бо сам він не має абсолютно ніяких навичек, які б допомогли в бою. Він не знає саперної справи, він не вміє стріляти, не вміє ходити, він по словам тих, з до кого він хвостиком приліплювався, казали що єдине чим в цих виходах працював Олексій- це язик. Там рівень серйозний. ... Взагалі існує практика, коли розвідники з сектора, який знають, виводять на позицію снайперів (бо снайпер може не знати району, і на точку його виводить розвідник, дає точки роботи і азімути, перевіряє район на наявність мінно-вибухових та по суті охороняє снайперів, які працюють на далеко, але впритул вони безпорадні.
Арестович перший хто зробив все з точністю наоборот, розмінувавши міну снайпером якого повинен був вивести на точку. Також загинув тоді боєць 72 бригади з позивним Полтава. Другий снайпер вижив дійсно дивом, отримавши поранення.
Так загинув найкращий інструктор по снайперам.
Після чого в 72-йці піднявся хіпеш, бо якого хера взагалі в виході брав участь помічник замкомандира бригади, без бойового розпорядження та іншого? Чому був такий суцільний ідіотизм в плануванні виходу, який призвів до загибелі бійців?
З Арестовичем розірвали контракт, наскільки я знаю він всього 10 місяців прослужив. Від суду відмазали, згідно розслідування Арестовича на місці загибелі хлопців там не було. Всі закрили очі.
Після чого зʼявились вигадки про ОЗМ, від якої він дивом вижив, та розповіді про "33 бойових вихода". ... Так ось. Людина яка все своє життя імітувала військового, не вміє нічого з військової справи, ну тобто абсолютно ніяких військових навичек не має, хоча 10 років війни пройшло, прийшла в ЗСУ тільки "нарішавши" зручну посаду, влізла в бойову роботу, яка завершилась загибелю цінних спеціалістів, а потім збрехала про ті події — не має право вказувати як кому вмирати.
По поводу через четыре дня в окопе. Насколько я знаю армейскую бюрократию, это даже чисто теоретически сейчас невозможно. Даже если вы раньше служили и у вас есть соответствующий окопный ВОС и отметка о прохождении базовой подготовки(что обычно не бывает) и вы бьете в двери военкомата с криком хочу в окоп, всех порву, это вряд ли получится. Во-первых, добраться до зоны боевых действий не всегда быстро и просто, затем вы попадаете в группу персонала, где и без вас все в мыле от количества дел, там поторчите, надо написать автобиографию для личного дела, ксерокопии, бумажки, командир части должен вас распределить, должен быть подписан командиром части наказ на назначение на должность, потом вас должны где-то расквартировать, потом вы должны в вещевой службе получить кучу имущества, а начальник склада очень занятой, размеры подобрать, потом вы должны получить оружие и БК, это всё обычно в разных местах и медленно. Потом еще что-то и тд. и тп. А так в подавляющем большинстве случаев новобранцы идут после учебных центров или из резервных рот(те кто уже послужил где-то).
За январь Украина нанесла больше ударов по территории РФ, чем за предыдущие несколько месяцев, если не полгода. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире "Radio NV".
"14 января состоялся массированный удар с привлечением как дронов, так и ракет с нашей стороны - более 200 средств участвовали в этом ударе. И это исторический факт. Прибавили существенно по выработке дронов. План был миллион, а произвели полтора. И более 90% примененных дронов производят отечественные предприятия. И это также очень важный для нас признак", - сказал он.
Романенко добавил, что такое количество ударов свидетельствует о росте возможностей Украины. Поэтому можно рассчитывать на продолжение подобных атак и в дальнейшем.
"Нам надо в ближайшее время выполнить две задачи. Остановка продвижения врага - первая задача стратегической оборонительной операции Сил обороны Украины. И второе - нарастить задачи поражения по стратегическим объектам в глубине территории и на оккупированных частях", - добавил генерал-лейтенант.
ЗАХВАТ 225-ГО ШТУРМОВОГО БАТАЛЬОНА Симулируя поражение и отступление, солдаты 225-го штурмового батальона украинской армии в четверг или незадолго до этого заманили в ловушку крупные российские силы в Курской области на западе России.
Когда самоуверенные русские ринулись вперед в лесную полосу неподалеку от деревни Свердликово, возможно, полагая, что они наконец-то возьмут под контроль давно оспариваемое село , украинская реактивная артиллерийская установка высокой подвижности открыла огонь с расстояния в десятки миль.
Как наблюдал украинский беспилотник, ракета М30/31 разбросала десятки бомб размером с гранату по лесной полосе. «Удар уничтожил значительную часть живой силы противника, и наши группы вернулись, чтобы завершить зачистку территории», — сообщил 225-й штурмовой батальон .
Засада в четверг, ставшая результатом тщательной координации действий штаба батальона, его передовых рот и прилегающей артиллерийской бригады, помогает объяснить, почему потери русских и северокорейцев были столь велики за три месяца с тех пор, как 60-тысячная армия под руководством России в Курске удвоила усилия по вытеснению 20-тысячных украинских солдат с выступа площадью 250 квадратных миль, который они занимают в Курске с августа.
один з варіантів, як може бути. за певних обставин, Україна може погодитися. я описував щось схоже. а хто буде проти - так це Раша
Трамп Україну ні про шо не питає. Він ставить перед фактом. І ще й цинічно каже шо Зеля согласєн)) мир для трампа лиш предмет торгу і аж ніяк не самоціль. Миру і зняття санкцій хоче росія. Можно побачити хоть одну заяву де наші згодні на переговори? Все що вони кажуть- це не на часі і будем потом, но з позиції сили.))) Он в телеграмі реальна війна тільки що побачив
Жодних «мирних планів» за «100 днів» у медіа НЕ існує в реальності — Єрмак коментує інформацію, яка поширилась у ЗМІ
Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни.
prodigy Если вы и сегодня продолжаете считать, что индустрия в стране не нужна и можно/нужно рассчитывать только на поставки Запада, то что вам можно объяснить и доказать? А признание великой культуры не отменяет необходимости борьбы с врагом, независимо от того, что у него великая культура. И "звірства бандерівців" были или нет? Или всё "придумали коммунисты"? Поляки почему-то так не считают. Они не читали "архіви кдб після 1990р"?
UA написав:Называние имени и фамилии районного военкома или начальника райотдела полиции и его замов (их руководителей) действует как нашатырь. Говорить про закон сейчас смысла нет, а про выходы на людей есть. Опыт 90-х бесценен. Но тогда не было и 10-й части беспредела который есть сейчас.
Поздравляю,вы единственный,кто дал толковые ответы. Про 5000гр удивили,очень дешево. А про имя-отчество ответ правильный
1) Варианты остановить войну "за 24 часа после избрания", "до нового года", "за 24 часа после инаугурации" не состоялись. Теперь появились новые варианты "за полгода", "в течении 100 дней" и прочие
2) В сочетании со всеми заявлениями Трампа можно сделать вывод, что четкого плана по завершению войны у Трампа нет Желание есть, но плана и возможности нет Как в том тосте - "Желаю купить дом, но не имею возможности"
3) Заявления Трампа, типа, Володья Путин - ты класный чувак, опомнись, тебе война не выгодна. Это как перед крокодилом читать христианские проповеди. Будет тот же результат.
4) Трамп грозится Путина санкциями и снижением цены нефти Это всё хорошо. НО "Drill, baby, drill". Может Донни уже давно Меланию не бурил, поэтому такие сублимации Говорят, что в США высокая себестоимость добычи нефти. Называют цифры около 45$ за барель При таких цифрах хоть оббурись, а ниже себестоимости цена не станет А Раша при таких ценах может долго протянуть
5) Если нужна цена ещё ниже, то Трампу придётся договариваться с саудитами. А саудиты не горят желанием снижать цену путём увеличения добычи Может и договорится, но на это нужно время
6) Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год. И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия Значит, помощь Украине должна продолжать поступать
Но Трамп частично эту помощь, своим указом, уже обрезал А что будет с военной помощью Украине за эти полгода-год - неизвестно
7) И общая тенденция внешней политики Трампа - бей своих, чтобы чужие боялись Израиль таки прогнули на соглашение с Палестиной. В Израиле недовольны, в Газе празднуют победу над Израилем У Дании пытается отжать Гренландию
Свои страдают, чужие даже не пытаются боятся
Супер!!! Это конструктивное подведение итогов широкомасштабного балабольства, которое сейчас пропагандисты росии пытаются выдавать за истину. Кстати, объективности ради надо признать, что нейросетями сегодня активно пользуются не только с целью пропаганды общегосударственного уровня. Поэтому публикуемые цитаты выступлений Трампа, Зеленского, Байдена и даже путина как правило такими не являются. Это фейки, продукты платных нейросетей, как правило. Поэтому вряд ли их стоит обсуждать и обращать на них внимание. А касательно озвучивания реального плана по завершению войны напоминаю, что план сработает только тогда, когда о нем никто не будет осведомлен. Хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах.
Если интересует вопрос завершения нашей войны, то давайте подумаем как это вообще теоретически достижимо. Будем исключать сначала красивые озвученные, но неэффективные варианты.
1. Итак, первый - экономическими рычагами США попытаются снизить рыночные цены на нефть по миру. Не сработает, так как это процедура затянется лет на 5 как минимум чтобы достичь рыночных цен на уровне хотя бы 30-40 долларов США (в сегодняшних деньгах). Плюс цены должны будут убийственно влиять на росии в течение лет 5-10 для достижения нужного эффекта (убийства путина его приближенными, в связи с масштабными потерями в капиталах и т.д.).
2. путин и ко. решат, что достигли в войне удовлетворительных результатов и начнут переговорный процесс с целью реанимирования слегка приболевшего Газпрома, да и экономики в целом. Не получится, умирать путину и ко придется скучно, без движухи. А кремлевская мафия в таком случае вынесет всем однозначный приговор. Можно не сомневаться.
3. ВСУ добьются серьезных значимых успехов в освобождении захваченных территорий. И как следствие войска рф взбунтуются и не смотря на заград-отряды попытаются покинуть территорию Украины. Это единственный вариант, который приемлем для Украины. Но реализовать его при сегодняшнем раскладе сил ... по моему уже невозможно. А чтобы стало возможным нам нужны иностранные контингенты вооруженных сил - миротворцев. росийский опыт развязал нам руки. Мы на своей территории. Шансы есть. Кто это может быть - лучше всего если бы это были те, кто столкнулся с фашистской политикой кремля при решении газового вопроса. Это сирийцы, грузины, чеченцы, немцы.
Прошу прощения, если не удалось понятно изложить мысль. Приболел.
Подозреваю, что такой контингент уже готов и скоро будет в Украине.