Додано: Нед 26 січ, 2025 18:38

Wirująświatła написав: У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.

У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.

Я прошу прощения за кривое цитирование. Ни в коем случае не пытаюсь приписать эту подмену понятий Вам, но корректней с телефона не получается.Этот случай никоим образом не является подтверждением отправки на 0 сразу после мобилизации. Тут речь идёт о переводе военнослужащих. С точки зрения бюрократии, военнослужащие охраны тцк уже являются опытными. Да и прохождение обучения им в документах наверняка отметили.О такой проблеме мне рассказывали служащие военкомата ещё два года тому назад. Она существует, но это не проблема мобилизации. Из бусика путь только в учебку.Кстати, это та самая "справедливость", которую тут требуют очень многие - тыловые служащие переводятся в боевые, а на их место приходят те, кто воевать уже не может. Как видим, получается не только противоречие здравому смыслу, характерное для любой борьбы за справедливость, но и ущерб самой справедливости.ЗЫ Для понимания того, что военнослужащих нельзя повторно мобилизовать, не требуется военный опыт. Сама фраза "мобилизованных из роты" должна была навести на мысль, что имеете дело с информационным мусором.