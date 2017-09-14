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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12166121671216812169>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:22

  fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая
Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена.
Детали:
  Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине.
Условия мирной сделки:
Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам.
Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.

Прикольно. :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

Давайте крок в сторону – зараз дуже багато емігрантів з України.
Але мова та віра – одні з важливих ознак.

Й ще важливий момент - чомусь всі роки існування України в межах Росії російська влада намагалася саме або знищити, або обмежити вжиток української мови. Чомусь всі захисники російською мовою не кажуть про те, чому не дозволяли вільний розвиток української в росії. Й зараз не дозволяють.



Й тут в нас один адепт УПЦ МП Banderlog використав фразу – так молилися діди. А як далеко він цих дідів відслідковував – бо колись молилися церкві Константинопольському патріархату, потім була греко-католицька церква. Молитися РПЦ стали лише після того, як в російській імперії просто заборонили всі інші церкви. А під фразою так молилися діди як раз й спалили Бруно

Якось так 8)

ти си вспокоїш, нехристю? :lol:

Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
Тут вы, по-моему, немного увлеклись. Старики, женщины и дети тоже?

Остальное согласен. А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ. Разница с РПЦ в том, что РПЦ была проводником российской политики в Украине, а УГКЦ была проводником польской. Сегодня это, вроде, не важно, но когда она создавалась было существенно и была инструментом "мягкой" полонизации Украины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2025 18:28, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:25

  buratinyo написав:Прошу прощения, если не удалось понятно изложить мысль. Приболел.
выздоравливайте (
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:25

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Называние имени и фамилии районного военкома или начальника райотдела полиции и его замов (их руководителей) действует как нашатырь.
Говорить про закон сейчас смысла нет, а про выходы на людей есть.
Опыт 90-х бесценен.
Но тогда не было и 10-й части беспредела который есть сейчас.


Поздравляю,вы единственный,кто дал толковые ответы.
:D
нема тут єдино правильної відповіді.
Надто велика нєопрєдєльонність.
Можуть взяти 5 тищ і сказати- дай ще.
Це можуть бути передіті люди в тцкашників
Які рішили що Вам є чим серйозним поділитись і повезуть не в тцкашний підвал.
А можуть бути і не переодягнуті.
Були ж колись при злочинній владі Кучми оборотні в погонах...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:26

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:а,прозвучала идея про 5000гр. Думаю, за такое предложение ему как минимум выбили бы еще глаз.
Может 5кУе?
Так обидно как-то. И доки есть,и пятерку зела отдай.
Хотя ездить в коляске и ссать под себя- лучше пятерик отдать,однозначно.
Прям дилемма.

Если бы сразу вынул 5000 грн, без выебонов - разошлись бы в разные стороны. Я правда по отзывам из Киева сужу.
С меня рабочие такую страховую сумму просят когда куда-то поехать нужно. Чтоб в кармане лежала. Подождите, сейчас привезут - тариф иной. Может в Одессе другое законодательство на эту тему.

я так розумію колеги розповідають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

а чого російський вкид?

один з варіантів, як може бути. за певних обставин, Україна може погодитися. я описував щось схоже. а хто буде проти - так це Раша :lol:

Трамп Україну ні про шо не питає. Він ставить перед фактом. І ще й цинічно каже шо Зеля согласєн))
мир для трампа лиш предмет торгу і аж ніяк не самоціль.
Миру і зняття санкцій хоче росія.
Можно побачити хоть одну заяву де наші згодні на переговори? Все що вони кажуть- це не на часі і будем потом, но з позиції сили.)))
Он в телеграмі реальна війна тільки що побачив
:lol:
Жодних «мирних планів» за «100 днів» у медіа НЕ існує в реальності — Єрмак коментує інформацію, яка поширилась у ЗМІ

Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни.


А того телипает в припадке "кордони 2022" и "я запретил ВСЕМ переговоры кроме себя".
Интересно, уймут его по доброму или какой гейт придется доставать из рукава?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:26

По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы. Если у человека есть право на отсрочку, но он ее не оформил, как скажет любой адвокат, это фактически молчаливое согласие на свою мобилизацию. С чего начался вчерашний случай в Одессе, человек начал довольно агрессивно шуметь, не имеете права у меня жена инвалид, у меня теща инвалид. И что, а где отсрочка, не воспользовался правом на отсрочку, и кто тебе доктор. Показал отсрочку, поехал домой.
Ребра ломать это очень плохо, лишат премии, но как обычно обе стороны наверняка не говорят всей правды.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:30

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А бруно як і жанна дарк не просто так були страчені.
а по делу, как и миллионы узников сталинских лагерей. Потому что были не согласны, а это страшное преступление. Вы продолжайте, а то много не понятно, нужно ли в Украине вернуть смертную казнь, например за ухылянство? или за идеи продвигаемые АндрейМ? Как много у вас общего с ЛАДом. И при этом каждый верит что вилы правосудия проткнут соседа, а не его. Я бы этот феномен назвал "избирательная логика".

И кто из нас "скатился до уровня песикота"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:38

  Wirująświatła написав:У схожій ситуації, за його словами, тоді опинилися принаймні вісім мобілізованих з роти охорони ТЦК.

Я прошу прощения за кривое цитирование. Ни в коем случае не пытаюсь приписать эту подмену понятий Вам, но корректней с телефона не получается.

Этот случай никоим образом не является подтверждением отправки на 0 сразу после мобилизации. Тут речь идёт о переводе военнослужащих. С точки зрения бюрократии, военнослужащие охраны тцк уже являются опытными. Да и прохождение обучения им в документах наверняка отметили.
О такой проблеме мне рассказывали служащие военкомата ещё два года тому назад. Она существует, но это не проблема мобилизации. Из бусика путь только в учебку.

Кстати, это та самая "справедливость", которую тут требуют очень многие - тыловые служащие переводятся в боевые, а на их место приходят те, кто воевать уже не может. Как видим, получается не только противоречие здравому смыслу, характерное для любой борьбы за справедливость, но и ущерб самой справедливости.

ЗЫ Для понимания того, что военнослужащих нельзя повторно мобилизовать, не требуется военный опыт. Сама фраза "мобилизованных из роты" должна была навести на мысль, что имеете дело с информационным мусором.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:49

  ЛАД написав:Тут вы, по-моему, немного увлеклись. Старики, женщины и дети тоже?

Остальное согласен. А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ.

невдало сформулював. Мене трохи одволікають. ) старіки і жінки не також.
Не стоїть шаману ознайомлюватись ні з якою церквою) для нього що церква що федерація карате різниці нема.
Banderlog
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