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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12166121671216812169

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:55

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:для початку добре би виконувалось діюче законодавство.
Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство.
З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
а если вас пошлют на ноль / в окоп вы как отреагируете? тоже зиганёте ладу/холяве? у вас с ними общее что вы обесценили людей. Для вас человек это организм, который должен быть готов умереть ради чьих то идей (правильных/не правильных - 2й вопрос). Обесценивание жизни окружающих у стариков понятный процесс, своя жизнь прошла, им кажется справедливо если вместе с ними сдохнут все остальные. Не 1й раз встречаю такую фабулу. Но вам 44. И это удивительно в 44 думать как будто вам 88. Какой такой ценный опыт передали вам ваши деды, за который вы так цепляетесь? пора уже взрослеть и искать свои ответы на риторические вопросы.
Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия. :)
С логикой у вас , как у ... макаки.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:56

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
Ну от - невже якихось аналогів таких роботів наштампувати(але ще щоб стріляли через керування пультом) і кинути на "нуль"?
Так ні ж - треба лише м'ясо кидати🤦

Работают над этим.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:03

  ЛАД написав:Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.
емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 19:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:05

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни

Тому що є принаймні дві відповіді.

Є основний закон (Конституція), який каже одне, але на цей закон усі плюють, бо якось незручно виходить - і прав там забагато і жінок потрібно буде залучати до захисту країну і кордони лише для чоловіків закрити неможна.

Є профільний закон, який суперечить основному закону, але тут все зручно - і жінок можна не чіпати, і кордони можна лише для чоловіків закрити якоюсь постановою, і самих чоловіків можна поділити на сорти.

Хоча є ще й третя відповідь - плювати на усі закони і діяти як доцільно.

У кожного з цих варіантів є свої прихильники, як ми бачимо.

Стосовно причин війни. Такі, як Ви, і є однією з її причин. Ділити людей за якоюсь ознакою є улюбленою справою для багатьох українців.

Україна склалася і сталася як політична нація, а не нація, побудована на мові чи вірі. Люди, які говорять різними мовами, вирішили будувати країну на певних принципах - демократія, змінність влади, європейські цінності (щоб це не означало) і взагалі орієнтир на Захід, оскільки на Сході існувало теж саме, що і у нас. Саме це відрізняло нас від росіян. У 2004 році країну штучно поділили російські політтехнологи Януковича за мовою. Схід і Південь - за Януковича і тісні звʼязки з рф, а Захід і Центр - проєвропейські. На жаль, «проєвропейські» або «продемократичні» сили це підхопили. З того часу усі виборчі кампанії велись не за мозок виборця, не політичними програмами, а сліпим трайбалізмом. «Прозахідні» партії «забили» на Схід і Південь, «бо вони все одно проросійські». Але це брехня. Купа моїх однокурсників і співробітників зі Сходу і Півдня (навіть АРК) були і є абсолютно проукраїнськими, хоча і спілкувались і спілкуються російською мовою. Вони також не хотіли будувати другу росію в Україні. Зі Сходом і Півднем потрібно було працювати ідеями, а не образами.

Зараз такі, як Ви, знову ділять людей за мовою. Знову створюєте розкіл. Навіщо Ви це робите? Вас нічому не навчила Помаранчева революція, коли «щирі українці у вишиванках» обкрадали нас не менш, ніж Янукович? Чи якщо крадуть «наші», то це - нормально?

Не у мові справа, а в тому яку державу ми хочемо побудувати. Щирі україномовні українці так само голосували за «господарника» і «тверду руку» Януковича, бажаючи побудувати у нас щось на кшталт росіі чи білорусі.

Про віру - це взагалі не туди. Всі віри і боги мають бути намертво відокремлені від держави. Це має бути особистою справою людини. Десь там з гендерними ролями…

Согласен со всем, кроме первых двух абзацев.
ЛАД
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