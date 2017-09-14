АндрейМ написав:

Shaman написав: а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни

Тому що є принаймні дві відповіді.Є основний закон (Конституція), який каже одне, але на цей закон усі плюють, бо якось незручно виходить - і прав там забагато і жінок потрібно буде залучати до захисту країну і кордони лише для чоловіків закрити неможна.Є профільний закон, який суперечить основному закону, але тут все зручно - і жінок можна не чіпати, і кордони можна лише для чоловіків закрити якоюсь постановою, і самих чоловіків можна поділити на сорти.Хоча є ще й третя відповідь - плювати на усі закони і діяти як доцільно.У кожного з цих варіантів є свої прихильники, як ми бачимо.Стосовно причин війни. Такі, як Ви, і є однією з її причин. Ділити людей за якоюсь ознакою є улюбленою справою для багатьох українців.Україна склалася і сталася як політична нація, а не нація, побудована на мові чи вірі. Люди, які говорять різними мовами, вирішили будувати країну на певних принципах - демократія, змінність влади, європейські цінності (щоб це не означало) і взагалі орієнтир на Захід, оскільки на Сході існувало теж саме, що і у нас. Саме це відрізняло нас від росіян. У 2004 році країну штучно поділили російські політтехнологи Януковича за мовою. Схід і Південь - за Януковича і тісні звʼязки з рф, а Захід і Центр - проєвропейські. На жаль, «проєвропейські» або «продемократичні» сили це підхопили. З того часу усі виборчі кампанії велись не за мозок виборця, не політичними програмами, а сліпим трайбалізмом. «Прозахідні» партії «забили» на Схід і Південь, «бо вони все одно проросійські». Але це брехня. Купа моїх однокурсників і співробітників зі Сходу і Півдня (навіть АРК) були і є абсолютно проукраїнськими, хоча і спілкувались і спілкуються російською мовою. Вони також не хотіли будувати другу росію в Україні. Зі Сходом і Півднем потрібно було працювати ідеями, а не образами.Зараз такі, як Ви, знову ділять людей за мовою. Знову створюєте розкіл. Навіщо Ви це робите? Вас нічому не навчила Помаранчева революція, коли «щирі українці у вишиванках» обкрадали нас не менш, ніж Янукович? Чи якщо крадуть «наші», то це - нормально?Не у мові справа, а в тому яку державу ми хочемо побудувати. Щирі україномовні українці так само голосували за «господарника» і «тверду руку» Януковича, бажаючи побудувати у нас щось на кшталт росіі чи білорусі.Про віру - це взагалі не туди. Всі віри і боги мають бути намертво відокремлені від держави. Це має бути особистою справою людини. Десь там з гендерними ролями…