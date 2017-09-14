RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 121671216812169121701217112172>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:55

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:для початку добре би виконувалось діюче законодавство.
Щоб були реальні і невідворотні посадки за ухилянство і дезертирство.
З порушенням пдд в судової системи якось проблем нема...
а если вас пошлют на ноль / в окоп вы как отреагируете? тоже зиганёте ладу/холяве? у вас с ними общее что вы обесценили людей. Для вас человек это организм, который должен быть готов умереть ради чьих то идей (правильных/не правильных - 2й вопрос). Обесценивание жизни окружающих у стариков понятный процесс, своя жизнь прошла, им кажется справедливо если вместе с ними сдохнут все остальные. Не 1й раз встречаю такую фабулу. Но вам 44. И это удивительно в 44 думать как будто вам 88. Какой такой ценный опыт передали вам ваши деды, за который вы так цепляетесь? пора уже взрослеть и искать свои ответы на риторические вопросы.
Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия. :)
С логикой у вас , как у ... макаки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32684
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 18:56

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Машина катается по магазину и предлагает купить корм для животных.
Ну от - невже якихось аналогів таких роботів наштампувати(але ще щоб стріляли через керування пультом) і кинути на "нуль"?
Так ні ж - треба лише м'ясо кидати🤦

Работают над этим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32684
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:03

  ЛАД написав:Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.
емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 19:10, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27405
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:05

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:а ці сотий раз по колу все ніяк не можуть розібратися, що ж там каже закон про захист країни

Тому що є принаймні дві відповіді.

Є основний закон (Конституція), який каже одне, але на цей закон усі плюють, бо якось незручно виходить - і прав там забагато і жінок потрібно буде залучати до захисту країну і кордони лише для чоловіків закрити неможна.

Є профільний закон, який суперечить основному закону, але тут все зручно - і жінок можна не чіпати, і кордони можна лише для чоловіків закрити якоюсь постановою, і самих чоловіків можна поділити на сорти.

Хоча є ще й третя відповідь - плювати на усі закони і діяти як доцільно.

У кожного з цих варіантів є свої прихильники, як ми бачимо.

Стосовно причин війни. Такі, як Ви, і є однією з її причин. Ділити людей за якоюсь ознакою є улюбленою справою для багатьох українців.

Україна склалася і сталася як політична нація, а не нація, побудована на мові чи вірі. Люди, які говорять різними мовами, вирішили будувати країну на певних принципах - демократія, змінність влади, європейські цінності (щоб це не означало) і взагалі орієнтир на Захід, оскільки на Сході існувало теж саме, що і у нас. Саме це відрізняло нас від росіян. У 2004 році країну штучно поділили російські політтехнологи Януковича за мовою. Схід і Південь - за Януковича і тісні звʼязки з рф, а Захід і Центр - проєвропейські. На жаль, «проєвропейські» або «продемократичні» сили це підхопили. З того часу усі виборчі кампанії велись не за мозок виборця, не політичними програмами, а сліпим трайбалізмом. «Прозахідні» партії «забили» на Схід і Південь, «бо вони все одно проросійські». Але це брехня. Купа моїх однокурсників і співробітників зі Сходу і Півдня (навіть АРК) були і є абсолютно проукраїнськими, хоча і спілкувались і спілкуються російською мовою. Вони також не хотіли будувати другу росію в Україні. Зі Сходом і Півднем потрібно було працювати ідеями, а не образами.

Зараз такі, як Ви, знову ділять людей за мовою. Знову створюєте розкіл. Навіщо Ви це робите? Вас нічому не навчила Помаранчева революція, коли «щирі українці у вишиванках» обкрадали нас не менш, ніж Янукович? Чи якщо крадуть «наші», то це - нормально?

Не у мові справа, а в тому яку державу ми хочемо побудувати. Щирі україномовні українці так само голосували за «господарника» і «тверду руку» Януковича, бажаючи побудувати у нас щось на кшталт росіі чи білорусі.

Про віру - це взагалі не туди. Всі віри і боги мають бути намертво відокремлені від держави. Це має бути особистою справою людини. Десь там з гендерними ролями…

Согласен со всем, кроме первых двух абзацев.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32684
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:32

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.
емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?


Якби у червон.риби були ікла, пазурі, сказ (поведінковий або і фактичний) -- то її не знецінювали би.
Була би реал.дорога...

Якщо можете взяти автомат, гранати, маскспорядження і непомітно пройти лісосмугою -- то незнецінені й будете.

А якщо не можете -- порубають на клаптики і в маркети, по 50.
Не зараз -- то потім, в окупації. Як “куркуля”. Який ще й “прожівал за граніцєй”.

Таке життя...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:32

  fler написав:Согласно «100-дневному плану Трампа» война закончится до 9-го мая
Украинские СМИ сообщают, что план был передан Киеву через европейских дипломатов, его подлинность пока не подтверждена.
Детали:
  Январь-февраль 2025: переговоры Трампа с Путиным и украинскими властями. Февраль-март: Зеленский отменяет запрет на переговоры с Путиным, встреча лидеров для согласования плана. 20 апреля: перемирие на Пасху, вывод украинских войск из Курской области. Конец апреля: мирная конференция с участием США, Европы, Китая и стран «глобального юга». До 9 мая: окончание войны, отмена военного положения. Август-октябрь: выборы в Украине.
Условия мирной сделки:
Украина остаётся нейтральной, отказывается от НАТО, но сохраняет армию при поддержке США. Вступление в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счёт Евросоюза. РФ сохраняет контроль над подконтрольными территориями, но Украина не признаёт их суверенитет. Постепенная отмена санкций против России и возобновление экспорта энергоносителей в ЕС. Гарантии для русского языка, УПЦ и допуск «пророссийских» партий к выборам.
Вопрос о миротворческом контингенте остаётся открытым.


вопрос о "контингенте" будет закрытым, его не будет...200тысяч никаким образом, даже 5 тысяч тоже, если что и будет-это аналог ОБСЕ (куда входили даже женщины), при том в ОБСЕ "работало" несколько россиян, которые сливали информацию своим кураторам из ФСБ.

Внутренние документы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины, вероятно, попали в распоряжение ФСБ. Об этом во вторник сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственное расследование.

Сообщается, что в распоряжение телеканала попала копия цифрового носителя данных, который ранее оказался в руках сотрудника российских спецслужб. В частности, по информации ARD, ФСБ получила доступ к внутренним отчетам СММ ОБСЕ, переписке замглавы миссии Александра Хуга и подробным планам объектов ОБСЕ.

Среди данных, которые могли попасть к разведчикам РФ, были, в частности, сведения о сотрудниках миссии: черты характера, а также личные привычки и предпочтения - вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится, об их пристрастии к алкоголю и финансовом положении, уточняет немецкий телеканал.

По оценке ARD, документы предположительно были переданы российским агентам одним из сотрудников СММ ОБСЕ. Замглавы миссии Александер Хуг заявил телеканалу, что в миссии постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных. "Мы принимаем всерьез эту ситуацию. Но нам необходимы подробности, чтобы провести проверку этого происшествия и в случае необходимости принять соответствующие меры", - отметил он.
prodigy
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:35

  ЛАД написав:Необходимость размножаться уже отпала?
Человечество придумало новый способ? Будем почковаться? .

Я не вижу взаимосвязи между решением пары завести ребёнка и нашими правами и обязанностями, как членов общества. Нет смысла обсуждать то, как мы размножаемся, в контексте войны. У мужчин есть конкретные обязанности, основанные на гендерных стереотипах, прописанные в законе. За их невыполнение мужчин могут наказать. У женщин таких обязанностей нет. Смысл упоминать то, что у нас разные репродуктивные органы?
АндрейМ
 
Повідомлень: 363
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:35

  ЛАД написав:Необходимость размножаться уже отпала?
Человечество придумало новый способ? Будем почковаться?

Якось працював з датчанами(ками), дивні люди, багато жінок було не то шо тупо незаміжні, вони вважали(напевно і зараз вважають) шо чоловік їм зовсім не потрібен, а дитину вона народила за допомогою штучного запліднення, попередньо вибрав колір, очі та ще шось майбутньої дитини.
Water
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:42

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.
емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?

Нет никакого закона, по которому красная рыба за 50 грн и новенькая бмв за 100 тыс грн должны принадлежать вам.
А закон, по которому вас могут мобилизовать, есть.
И пока идёт война и враг наступает мобилизация необходима.
Конечно, если вас устаивают российские войска в Ирпене, то можно обойтись и без мобилизации.
А демагогию насчёт вашего "обесценивания" оставьте. "Обесцениваете" себя исключительно вы сами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32684
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 19:44

  Wirująświatła написав:А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?

Вы считаете себя товаром?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7699
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21392 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
  #<1 ... 121671216812169121701217112172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.