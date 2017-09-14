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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:47
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?
Вы считаете себя товаром?
а вам платят зарплату за красивые глаза? государство покупает у вас определенные услуги. В этом смысле ваши услуги - товар. Что существует рынок труда надеюсь слышали? что на нём продают?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:47
Bobua написав:
Якщо можете взяти автомат, гранати, маскспорядження і непомітно пройти лісосмугою -- то незнецінені й будете.
А якщо не можете -- порубають на клаптики і в маркети, по 50.
Не зараз -- то потім, в окупації. Як “куркуля”. Який ще й “прожівал за граніцєй”.
Таке життя...
В своей оценке вариативности выбора вы может,и правы.Для себя.
Но у первого сорта есть еще варианты, кроме штурма с вами посадок или смерти в окупации.
так что выдыхайте-уже давно не страшно,скорее смешно, носитесь с своими пугалками как дурень с кордонами 91-ого року.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:48
Water написав: ЛАД написав:
Необходимость размножаться уже отпала?
Человечество придумало новый способ? Будем почковаться?
Якось працював з датчанами(ками), дивні люди, багато жінок було не то шо тупо незаміжні, вони вважали(напевно і зараз вважають) шо чоловік їм зовсім не потрібен, а дитину вона народила за допомогою штучного запліднення, попередньо вибрав колір, очі та ще шось майбутньої дитини.
Может, и есть такое, не сталкивался.
Но всё равно для этого нужно наличие мужчин. Сперму-то им откуда-то брать надо. Даже для штучного запліднення.
И всё-таки вряд ли сегодня это массовое явление, хотя бы из финансовых соображений.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:50
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?
Вы считаете себя товаром?
Макакой.
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ЛАД
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:56
ЛАД написав:
Макакой.
другом всех макак
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Wirująświatła
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Додано: Нед 26 січ, 2025 19:59
Banderlog написав:
ЛАД написав:
Тут вы, по-моему, немного увлеклись. Старики, женщины и дети тоже?
Остальное согласен. А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ.
невдало сформулював. Мене трохи одволікають. ) старіки і жінки не також.
Не стоїть шаману ознайомлюватись ні з якою церквою) для нього що церква що федерація карате різниці нема.
Да я понял.
А с историей церкви ему познакомиться стоит хотя бы для расширения кругозора, чтобы не писать глупости.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:02
Bobua написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.
емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?
Якби у червон.риби були ікла, пазурі, сказ (поведінковий або і фактичний) -- то її не знецінювали би.
Була би реал.дорога...
Якщо можете взяти автомат, гранати, маскспорядження і непомітно пройти лісосмугою -- то незнецінені й будете.
А якщо не можете -- порубають на клаптики і в маркети, по 50.
Не зараз -- то потім, в окупації. Як “куркуля”. Який ще й “прожівал за граніцєй”.
Таке життя...
а таке
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:04
Wirująświatła написав:
Что существует рынок труда надеюсь слышали? что на нём продают?
Краем уха что-то слышал.
А ещё слышал, что этот рынок несколько отличается от товарного. Какими-то мелкими деталями.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:05
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Что существует рынок труда надеюсь слышали? что на нём продают?
Краем уха что-то слышал.
А ещё слышал, что этот рынок несколько отличается от товарного. Какими-то мелкими деталями.
эти детали не меняют суть рыночной стоимости товара/услуги.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:08
Інсайдер Ч. натякає, що з'явилися шанси у Тимошенко та Арахамії.
Подивимось.
Щось сумнівно дуже.
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