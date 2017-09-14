Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия. Именно поэтому я всё время пишу о необходимости мира/перемирия.

емнип вы же писали что бусификация неизбежна) даже просили форумчан их варианты "справедливой мобилизации". А когда вам их предоставляли сразу же говорили на такое нет денег. Я вам даже пример с автосалоном приводил, с "нет денег" вам покажут пальцем на дверь. А с пересичным решить проблему отсутствия денег почему то можно бусификацией. Не видите тут обесценивания пэрэсичных? Если обесцениваем значит всё, тогда я иду в маркет покупаю за 50 грн красную рыбу, в автосалон - новенькую бмв за 100 тыс грн. Или почему меня можно обесценивать а красную рыбу и бмв нет?