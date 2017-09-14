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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:12
Wirująświatła написав:
эти детали не меняют суть рыночной стоимости товара/услуги.
Если субъект на рынке труда обладает морально-деловыми качествами солёной рыбы, действительно не меняет.
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Сибарит
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:13
freeze написав:
По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы.
100%.
В нас так бусифікували одного студента, відправили на полігон він спробував судитися, але суд визнав, що мобілізація законна оскільки: на момент бусифікації він не мав доказів свого права на відстрочку, а довідка із ЄДБО, яка доводить це право, згенерована пізніше, ніж протокол, складений при бусифікації...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 26 січ, 2025 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:14
detroytred написав:
Інсайдер Ч. натякає, що з'явилися шанси у Тимошенко та Арахамії.
Подивимось.
Щось сумнівно дуже.
ще інсайдер Поярков
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:14
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
эти детали не меняют суть рыночной стоимости товара/услуги.
Если субъект на рынке труда обладает морально-деловыми качествами солёной рыбы, действительно не меняет.
это ваш кустарный индекс оценки игроков рынка труда? патентуйте.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:15
detroytred написав:
Інсайдер Ч. натякає, що з'явилися шанси у Тимошенко та Арахамії.
Подивимось.
Щось сумнівно дуже.
Потому что два эти туловища появились на инаугурации?
Не, просто потужний випустил только арахумию, а тимошонка выехала невозбранно.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:21
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Необходимость размножаться уже отпала?
Человечество придумало новый способ? Будем почковаться?
Якось працював з датчанами(ками), дивні люди, багато жінок було не то шо тупо незаміжні, вони вважали(напевно і зараз вважають) шо чоловік їм зовсім не потрібен, а дитину вона народила за допомогою штучного запліднення, попередньо вибрав колір, очі та ще шось майбутньої дитини.
Может, и есть такое, не сталкивался.
Но всё равно для этого нужно наличие мужчин. Сперму-то им откуда-то брать надо. Даже для штучного запліднення.
И всё-таки вряд ли сегодня это массовое явление, хотя бы из финансовых соображений.
До вашого відома, в Україні штучне запліднення безкоштовно.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:22
Господар Вельзевула написав:
detroytred написав:
Інсайдер Ч. натякає, що з'явилися шанси у Тимошенко та Арахамії.
Подивимось.
Щось сумнівно дуже.
Потому что два эти туловища появились на инаугурации?
Не, просто потужний випустил только арахумию, а тимошонка выехала невозбранно.
місце зустрічи змінити не можна
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:29
Дюрі-бачі написав: freeze написав:
По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы.
100%.
В нас так бусифікували одного студента, відправили на полігон він спробував судитися, але суд визнав, що мобілізація законна оскільки: на момент бусифікації він не мав доказів свого права на відстрочку, а довідка із ЄДБО, яка доводить це право, згенерована пізніше, ніж протокол, складений при бусифікації...
Якщо це було після постанови 560, то це не так вже й однозначно.
Бо студент мав написати заяву на відстрочку прямо в ТЦК. До винесення рішення комісією стосовно цієї його заяви і повідомлення йому його не мали права мобілізувати.
Тобто значення має не протокол при бусифікації, а протокол рішення комісії.
Хоч якийсь документ, що він студент, він же мав?
Комісія повинна була відправити запит до вишу стосовно підтвердження. Ота довідка і була б підтвердженням.
Закони в нас поки ще на на боці громадян, а не держави. Тобто ключевим ще залишається суть --- наявність відстрочки у цього студента, а не докази її наявності.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 26 січ, 2025 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:35
как вы все задрали.
человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал ли он скандал первым.
Так хочется оправдать своего дракона.
Честного,справедливого дракона, который избавил вас от цыган.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:50
Господар Вельзевула написав:
как вы все задрали.
человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал
Господар не знаю того конкретного випадку. Якщо все так як розказуєте то їх мають суди і посадити.
Але слідкуйте за руками, влада зняла з себе відповідальнісь, прозорої відкритої мобілізації нема.
Відповідальність перекладено на бусифікаторів, методи якщо не незаконні то явно сірі.
Вони всі грають чуть на грані фола. На лічній ініціативі.
Ви здивовані, що не маючи чітких рамок кожен сам визначає собі границі прийнятного? При всій народній нелюбові до даішників там зовсім інші ставки в грі.
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