Сибарит написав:Я очень надеюсь, что если изложенное правдиво хотя бы на 10%, виновные надолго присядут. В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации. Ну и обсуждение давно вышло за рамки конкретного случая, что вполне естественно. Людей больше волнуют собственные перспективы, чем судьба кого-то незнакомого.
Понимаю. Благодарю на добром слове. Сложить в голове 2+2 что если закон нарушили в случае кого-то, то когда-то нарушат и в случае вас могут не только лишь все, а это и есть собственные перспективы
Господар Вельзевула написав:как вы все задрали. человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал
Господар не знаю того конкретного випадку. Якщо все так як розказуєте то їх мають суди і посадити. Але слідкуйте за руками, влада зняла з себе відповідальнісь, прозорої відкритої мобілізації нема. Відповідальність перекладено на бусифікаторів, методи якщо не незаконні то явно сірі. Вони всі грають чуть на грані фола. На лічній ініціативі. Ви здивовані, що не маючи чітких рамок кожен сам визначає собі границі прийнятного? При всій народній нелюбові до даішників там зовсім інші ставки в грі.
Запитував у старшого групи оповіщення де його посвідчення на право перевірки ВОД. Чого. Він. Не спитав свого начальника - як він може вийти на маршрут без цього документа? Який власне і надає йому право на це.
Мовчить. І нач.тцк буде отак мовчки хлопати очами, якщо його спитати про які складнощі діяти за Постановою.
Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче. В тому-то і проблема. Нічого вже не змінить прийняття хоч завтра чітких нових правил, норм.
Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 26 січ, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:как вы все задрали. человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал ли он скандал первым. Так хочется оправдать своего дракона. Честного,справедливого дракона, который избавил вас от цыган.
Досить тупити, шановний Ви прилипли до людей з питанням «от дивіться, у вас все нарядненько з документами, а вам все одно кільце в носа…, що ви будете робити?» Так вам і відповіли, що у нього не дуже то і нарядненько. А питання, можна бити чи не можна ви і не ставили, бо це і так зрозуміло.
Сибарит написав:Я очень надеюсь, что если изложенное правдиво хотя бы на 10%, виновные надолго присядут. В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации. Ну и обсуждение давно вышло за рамки конкретного случая, что вполне естественно. Людей больше волнуют собственные перспективы, чем судьба кого-то незнакомого.
Понимаю. Благодарю на добром слове. Сложить в голове 2+2 что если закон нарушили в случае кого-то, то когда-то нарушат и в случае вас могут не только лишь все, а это и есть собственные перспективы
Hotab написав:Так вам і відповіли, що у нього не дуже то і нарядненько.
Это произошло позавчера на Филатова. По словам журналистки, три человека затащили ее сына в автобус и начали избивать, затем повезли на Заньковецкую и дальше в Суворовский ТЦК.
Также, она говорит, у ее 51-летнего сына в приложении Резерв есть все документы и у него на попечительстве мать и жена (инвалидность 2 группы).
После военкомата, где уже посмотрели Резерв и увидели данные об опекунстве, его вывезли за город, а по дороге, по словам матери, избивали, после чего выбросили прямо на дороге…
наверное надо чтобы тцкуны дали на себя показания, чтобы некоторые поверили что с такими вещами не шутят и что зеленский в стране ничего не контролирует. По своей инициативе никто б его не избивал, нафига кому то работая на жирном месте вешать на себя криминал? Это было явно распоряжение сверху.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 21:31, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб? То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме? 2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.
detroytred написав:Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб? То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме? 2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.
На хвилинку, ти взяв різні речі. Різні за контекстом.
Закони стоять на захисті громадян. Окремих громадян країни. Кожного окремого громадянина країни.Про це йде мова. Тулити до цього контексту аналогію з Законом (про ядерку), який стоїть на захисті людства, недоречно.