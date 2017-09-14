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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1217012171121721217312174 ... 12176>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:16

  Сибарит написав:Я очень надеюсь, что если изложенное правдиво хотя бы на 10%, виновные надолго присядут.
В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации.
Ну и обсуждение давно вышло за рамки конкретного случая, что вполне естественно. Людей больше волнуют собственные перспективы, чем судьба кого-то незнакомого.


Понимаю. Благодарю на добром слове.
Сложить в голове 2+2 что если закон нарушили в случае кого-то, то когда-то нарушат и в случае вас могут не только лишь все, а это и есть собственные перспективы :)
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:18

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:как вы все задрали.
человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал

Господар не знаю того конкретного випадку. Якщо все так як розказуєте то їх мають суди і посадити.
Але слідкуйте за руками, влада зняла з себе відповідальнісь, прозорої відкритої мобілізації нема.
Відповідальність перекладено на бусифікаторів, методи якщо не незаконні то явно сірі.
Вони всі грають чуть на грані фола. На лічній ініціативі.
Ви здивовані, що не маючи чітких рамок кожен сам визначає собі границі прийнятного? При всій народній нелюбові до даішників там зовсім інші ставки в грі.

Запитував у старшого групи оповіщення де його посвідчення на право перевірки ВОД.
Чого. Він. Не спитав свого начальника - як він може вийти на маршрут без цього документа? Який власне і надає йому право на це.

Мовчить.
І нач.тцк буде отак мовчки хлопати очами, якщо його спитати про які складнощі діяти за Постановою.

Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
В тому-то і проблема.
Нічого вже не змінить прийняття хоч завтра чітких нових правил, норм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ...
УГКЦ была проводником польской.
А с историей церкви ему познакомиться стоит хотя бы для расширения кругозора, чтобы не писать глупости.

Чисто радянсько-російські наративи.
Наприклад, батько Степана Бандери, Андрій Бандера активно протистояв ополячуванню:
Двічі о. Андрія арештовувала польська поліція: у 1928 за відправлення панахиди на могилі січових стрільців, у 1930 за організацію урочистої зустрічі митрополита Андрея. https://risu.ua/na-shlyahu-do-beatifika ... sti_n33659

Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 26 січ, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:20

  Сибарит написав:В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации.
даже тцк создали комиссию и начали проверку, чем косвенно признали изложенные факты, а у вас всё ещё вопрос доверия к информации
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:22

  Господар Вельзевула написав:как вы все задрали.
человека три часа били,требуя денег, и выкинули умирать,а вы спорите оформил ли он отсрочку и не начал ли он скандал первым.
Так хочется оправдать своего дракона.
Честного,справедливого дракона, который избавил вас от цыган.

Досить тупити, шановний
Ви прилипли до людей з питанням «от дивіться, у вас все нарядненько з документами, а вам все одно кільце в носа…, що ви будете робити?»
Так вам і відповіли, що у нього не дуже то і нарядненько.
А питання, можна бити чи не можна ви і не ставили, бо це і так зрозуміло.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:23

  Господар Вельзевула написав:
  Сибарит написав:Я очень надеюсь, что если изложенное правдиво хотя бы на 10%, виновные надолго присядут.
В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации.
Ну и обсуждение давно вышло за рамки конкретного случая, что вполне естественно. Людей больше волнуют собственные перспективы, чем судьба кого-то незнакомого.


Понимаю. Благодарю на добром слове.
Сложить в голове 2+2 что если закон нарушили в случае кого-то, то когда-то нарушат и в случае вас могут не только лишь все, а это и есть собственные перспективы :)

+100500
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:24

СЗЧешники - повертайтесь до 1го березня! Вам все пробачать!)

Не встигаю я все читати....
Стільки настрочили за вчора і сьогодні🤦😁


  Xenon написав:хотели как лучше, а получилось....

Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

«Я говорил с нашими элитными подразделениями, — и с ДШВ, и с морпехами: на 60% выросло СЗЧ. Потому что солдаты подумали, что один раз можно, я имею на это право», — заявил он.

https://nv.ua/ukraine/events/chislo-szc ... 84104.html
Ехххххххх.... 60% скористались "відпусткою вдовгу", а Бандерлога лапша про швидше перемир'я зупиняє :lol: :mrgreen:

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:
Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

Як сказав один із знайомих, який пішов в СЗЧ після 2.5 років служби:
зараз це єдиний спосіб перевестись в нормальний підрозділ...
Ой не факт, ой не факт...
От перевестись в піхоту - саме воно! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:24

  Hotab написав:Так вам і відповіли, що у нього не дуже то і нарядненько.
Это произошло позавчера на Филатова. По словам журналистки, три человека затащили ее сына в автобус и начали избивать, затем повезли на Заньковецкую и дальше в Суворовский ТЦК.

Также, она говорит, у ее 51-летнего сына в приложении Резерв есть все документы и у него на попечительстве мать и жена (инвалидность 2 группы).

После военкомата, где уже посмотрели Резерв и увидели данные об опекунстве, его вывезли за город, а по дороге, по словам матери, избивали, после чего выбросили прямо на дороге…


наверное надо чтобы тцкуны дали на себя показания, чтобы некоторые поверили что с такими вещами не шутят и что зеленский в стране ничего не контролирует. По своей инициативе никто б его не избивал, нафига кому то работая на жирном месте вешать на себя криминал? Это было явно распоряжение сверху.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 21:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї
а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну
б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї
а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну
б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.

На хвилинку, ти взяв різні речі.
Різні за контекстом.

Закони стоять на захисті громадян. Окремих громадян країни. Кожного окремого громадянина країни.Про це йде мова.
Тулити до цього контексту аналогію з Законом (про ядерку), який стоїть на захисті людства, недоречно.
detroytred
 
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