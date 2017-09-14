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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121711217212173121741217512176>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:33

  detroytred написав:
Нічого вже не змінить прийняття хоч завтра чітких нових правил, норм.



Да я понимаю.
Я понимаю что и громадяни тоже хороши- три миллиона ныкаются.
Я за те проформы молчу уже,есть у него там наказ/нет,есть даже у него удостоверение-хрен с тобой, натянуло пиксель,пузо торчит-значит типа имеешь право.
Но нужно перестать калечить и убивать людей.
И вот эта фраза что у него была отсрочка в Резерве меня смутила.
Должна быть выполнена негласная договоренность-вы ухиляетесь, тогда мы вас прессуем, но если вы не служите по закону- то мы идем себе лесом.
С таким самым успехом и Успиха (пардон за каламбур) могут бусифицировать, проигнорировав его увольнение по догляду.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:36

Wirująświatła

По своей инициативе никто б его не избивал, нафига кому то работая на жирном месте вешать на себя криминал? Это было явно распоряжение сверху.


Як ти бачиш це «распоряжение сверху»?
«Отого знайдіть (як плять?!) побийте і вивезіть за місто ?»

Чи прост «бийте всіх і вивозьте за місто»
Як має виглядати таке розпорядження зверху?

Очевидно ніякого «зверху» нема. Є індивідуальні випадки, де чомусь когось бʼють, а 99+% не бʼють.
Чомуеогось бють? Бо починають впиратись?
«Я з відстрочкою (хоча ні, не оформлена) , мене не можна чіпати».
Чи як це все виглядає по твоєму??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 січ, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:37

  Господар Вельзевула написав:И вот эта фраза что у него была отсрочка в Резерве меня смутила.
Должна быть выполнена негласная договоренность-вы ухиляетесь, тогда мы вас прессуем, но если вы не служите по закону- то мы идем себе лесом.
так его и послали лесом избив и выкинув за городом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:37

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...
Я б сказав - найчутливішший!(майже, як жіночий клітор :mrgreen: )

І молоді легко вдається підкоряти керування дрона!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:40

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:як не сумно визнати, Зеленський буде вагатись з цим рішенням до останного,
і коли він його прийме, тоже так статися що буде трошки запізно (а ще треба молодь навчити, це не комбайнера вчити на Бредли , у якого руки звідки надо ростуть,
руки молоді майже всі ніколи молотка не тримали, геймпад так, 10% були в качалке, як Бандерлог

Пульт дрона дуже чутливий, чутливіший ніж геймпад чи мишка. Але копати теж доводиться...
Я б сказав - найчутливішший!(майже, як жіночий клітор :mrgreen: )

І молоді легко вдається підкоряти керування дрона!

то ти там по самі помідори втиснув підкоряючи, що а ж пролюбив?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 січ, 2025 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї

1. Сфигли "легко пішло"? -- пошли скрепя сердце -- и польностью осознавая, что придется неподъемный штраф платить.
2. Понятия не имею: не читал такого Закона. Там в разделе ответственности сторон что прописанно? -- и кто ответственный за их выполнение?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:43

  Hotab написав:Очевидно ніякого «зверху» нема
хотаб включи пожалуйста то чем думают. у тебя классная работа где можно брать взятки немеряно, по обоюдному согласию, то есть безопасно, ухылянт не напишет маляву что дал взятку, чтобы завтра его не подгребли.

Будешь ты наносить тяжкие телесные если свидетели (и сам потерпевший) видели какое авто его увозит из тцк, и можно установить личности за минуту? зачем, чтобы потерять работу, выплачивать лечение потерпевшему, а возможно и присесть (в что я конечно не верю)?

объясни какая может быть мотивация, кроме приказа сверху сбить с него деньги. Имхо потому и избивали что на добровольный донат он не соглашался.
  Hotab написав:Як ти бачиш це «распоряжение сверху»?
конечно оно оформлено официально в виде приказа и зарегистрировано как положено. Сейчас открою реестры и найду.

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:48

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ...
УГКЦ была проводником польской.
А с историей церкви ему познакомиться стоит хотя бы для расширения кругозора, чтобы не писать глупости.

Чисто радянсько-російські наративи.
Наприклад, батько Степана Бандери, Андрій Бандера активно протистояв ополячуванню:
Двічі о. Андрія арештовувала польська поліція: у 1928 за відправлення панахиди на могилі січових стрільців, у 1930 за організацію урочистої зустрічі митрополита Андрея. https://risu.ua/na-shlyahu-do-beatifika ... sti_n33659

Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.
в історії гкц були різні сторінки, і в свій час була боротьба між уніатами та православними.
Но не будем про то.
Зараз угкц має чим похвалитись і провасловним громадам є чому в неї повчитись.
Гоніння на церкву це і є сталінські методи які ніби тут не модні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:50

Wirująświatła

объясни какая может быть мотивация, кроме приказа сверху сбить с него деньги.


Чому має бути мотивація?? Є неконтрольована агресія. Там навіть не пересічні (яких можна завести за секунду вдало вказавши в обличчя якусь куйню), а нерідко служивші, контужені, зі своєю «правдою». В якій дитячий лєпєт Андрія М про гендерні ролі ніяк не вміщається. Якби мені таке чучело казало «а чому ви жінок не чіпаєте?», я і сам не знаю , чи втримався б пробити.
Питання, чому не тримаються обома руками за жирне місце , контролюючи емоції? Я думаю тому що там і так все тимчасово. Вони міняються. З фронту на відкорм в тил. І навряд чи випаде черга знов попасти на жир. . Потім іншому це жирне місце. Чому йому себе стримувати? Його і так «післязавтра» міняють.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 січ, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:51

  Wirująświatła написав:даже тцк создали комиссию и начали проверку, чем косвенно признали изложенные факты, а у вас всё ещё вопрос доверия к информаци

Строго говоря, начало проверки является исключительно признанием факта появления информации.
А вот сама проверка должна определить степень достоверности этой информации. Именно степень.
Слишком велик соблазн, получив по морде, заявить о вымогательстве, чтобы банальную хулиганку превратить в серьезную статью. Это ни в коем случае не обвинение, а исключительно пример теоретически возможного варианта.
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