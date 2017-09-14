Додано: Нед 26 січ, 2025 21:50



объясни какая может быть мотивация, кроме приказа сверху сбить с него деньги.





Чому має бути мотивація?? Є неконтрольована агресія. Там навіть не пересічні (яких можна завести за секунду вдало вказавши в обличчя якусь куйню), а нерідко служивші, контужені, зі своєю «правдою». В якій дитячий лєпєт Андрія М про гендерні ролі ніяк не вміщається. Якби мені таке чучело казало «а чому ви жінок не чіпаєте?», я і сам не знаю , чи втримався б пробити.Питання, чому не тримаються обома руками за жирне місце , контролюючи емоції? Я думаю тому що там і так все тимчасово. Вони міняються. З фронту на відкорм в тил. І навряд чи випаде черга знов попасти на жир. . Потім іншому це жирне місце. Чому йому себе стримувати? Його і так «післязавтра» міняють.