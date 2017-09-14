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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:53
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї
а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну
б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.
На хвилинку, ти взяв різні речі.
Різні за контекстом.
Закони стоять на захисті громадян. Окремих громадян країни. Кожного окремого громадянина країни.Про це йде мова.
Тулити до цього контексту аналогію з Законом (про ядерку), який стоїть на захисті людства, недоречно.
Ти міг не відповідати
В тебе всі відповіді під копірку
Тут граєм, тут не граєм, тут пляма-це рибу завертали....
Сам переглянь всі свої попередні про що хоч...
По одному і тому ж аргументу в тебе дві відповіді на протязі сторінки
Тут авторитет-там не авторитет...
Тут Військовим зі стажем-це вау авторитет
Там Бізнесмен з стажем - вау не авторитет
Тут Бальцерович який писав програми для СВОЄЇ країни яка перебувала в СВОЇЙ ситуації - авторитет
Там людина яка 30 років будувала СВОЮ ситуацію - не авторитет
Тому можеш в подальшому не напрягатись -все що ти хочеш відповісти -я знаю за тиждень до того як напишу питання.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:57
sashaqbl написав:
Зі мною жив медик. Чудовий хлопець, за освітою фельдшер, на контракті з 19 року. Після чергової передислокації комбат вирішив, що медик житиме з ними. Насправді тупий конфлікт на голому місці. Насправді, його можна було залагодити пляшкою віскаря. Але вийшло як вийшло.Псіханув, свалив у СЗЧ щоб перевестися
. Домовився в 6х бригаді, на посаду бойового медика. По факту, в бригаді дізнався, що штурмовик. І це фельдшер за освітою, який 6 років прослужив медиком. Тепер в другому СЗЧ.
Ну, ще має час до березня
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:57
Hotab написав:
Чому має бути мотивація?? Є неконтрольована агресія
неконтролируемая всегда спонтанная мгновенного действия. А здесь план, вывезти за город и что то там сделать. Агрессия была частью плана (как минимум напугать, запугивание это тоже агрессия), значит уже контролируемая. На любом этапе они могли передумать, высадить здоровым и уехать или вывезти но не избивать. Если бы его просто высадили в 20 км от Одессы тцкунам ничего бы не было, на фоне происходящего такую жалобу даже не рассматривали бы.
Hotab написав:
. В якій дитячий лєпєт Андрія М про гендерні ролі ніяк не вміщається. Якби мені таке чучело казало «а чому ви жінок не чіпаєте?», я і сам не знаю , чи втримався б пробити.
ты опасный человек. Возможно у Андрея есть причины не любить женщин и требовать от них выполнение долга? Это ж не нарушает законодательство и даже моральные нормы (которых по пальцам пересчитать). Я например считаю что женщины должны рожать, а не делать карьеру. Только держу своё мнение при себе, поскольку приказать рожать невозможно. Это внутрисемейные дела. Эволюция пошла не туда...
Hotab написав:
Питання, чому не тримаються обома руками за жирне місце , контролюючи емоції? Я думаю тому що там і так все тимчасово.
я бы тоже хотел это выяснить. Хоть криминал не моя специальность, с серийными убийцами-маньяками я бы разик пообщался с целью узнать мотивацию. Это явно выродки и проф.отбор они прошли. В профотборе думаю были психологи в задачу которых входило набрать максимально аморальных и ущербных, готовых выполнить любой приказ, даже на убийство. Потому что нормальный человек так бы себя не вёл. Значит специально отбирали выродков.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:58
_hunter написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто посадовці легко свідомо йдуть на порушення навіть чітко визначених норм, то на порушення невизначеного тим паче.
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї
а - попросите США порушити Закон і повернути її в Україну
б - попросите США чітко дотримуватись Закону і навіть коли педерація вдарить по Україні ядеркою-все одно не віддавати нам ядерну зброю.
1. Сфигли "легко пішло"? -- пошли скрепя сердце -- и польностью осознавая, что придется неподъемный штраф платить.
Ти що думаєш той в пікселі-повністю безбашений?
він так само усвідомлює що і йому можуть надавати по шапці.
Ба більше - у нас в Законодавстві - злочин зроблений посадовою особою -це більше покарання ніж той самий злочин фізичною особою
_hunter написав:
2. Понятия не имею: не читал такого Закона. Там в разделе ответственности сторон что прописанно? -- и кто ответственный за их выполнение?
То почитай-ти ж грамотний, а тоді велкам сюди і покажеш ерудицію
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:58
Господар Вельзевула написав:
И вот эта фраза что у него была отсрочка в Резерве меня смутила.
Должна быть выполнена негласная договоренность-вы ухиляетесь, тогда мы вас прессуем, но если вы не служите по закону- то мы идем себе лесом.
С таким самым успехом и Успиха (пардон за каламбур) могут бусифицировать, проигнорировав его увольнение по догляду.
Не было у товарища никакой отсрочки, поэтому к нему и прицепились. По месту жительства я просто наблюдал в прямом эфире в одесских каналах эту ситуацию. В первоначальном сообщении матушки-журналистки 51-го летнего военнообязанного, она написала, что у него родственники инвалиды, и всё. Не факт, что у него вообще есть право на отсрочку, если есть другие члены семьи, которые могут осуществлять уход.
По Филатова ходят сотни мужчин без всяких прав на отсрочку, а у ТЦКшников план по мобилизации, если не выполнят, то им начальство больно сделает, поэтому никто не связывается с человеком с оформленной отсрочкой, бессмысленная трата времени. Я не знаю ни одного случая в Одессе за несколько лет кого мобилизовали с оформленной отсрочкой.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:59
Господар Вельзевула написав:
Я за те проформы молч ціу уже,есть у него там наказ/нет,есть даже у него удостоверение-хрен с тобой, натянуло пиксель,пузо торчит-значит типа имеешь право.
Но нужно перестать калечить и убивать людей.
Чого в армії отака дурня стосовно НАЧЕБТО дрібниць.
Починаючи з військового вітання...
Да от саме тому, що в ній не дітлахи-дівчата-поні, а мужики, які періодично опиняються в ситуаціях Богів, вершителів доль.
Навіть в мирний час.
Той же чатовий може застрелити порушника...
Всл за пультом управління ракетою може направити її...
А тут тисячі вчорашніх "трактористів" (тобто хто був ніхто і звали його ніяк) в ТЦК стали панами. Відносно цивільних...
Їх тільки в намордниках тримати можна.
Постійно контролючи.
Починаючи з вимоги форми одягу.
Отже ж не в бойових чи польових умовах вони.
Інакше - це як, цапа в огород.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:00
Успіх написав:
...
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:Случаев дезертирства в армии стало на 60% больше после вступления в силу закона декриманилизации самовольного оставления части, — секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко
Як сказав один із знайомих, який пішов в СЗЧ після 2.5 років служби:
зараз це єдиний спосіб перевестись в нормальний підрозділ.
..
Ой не факт, ой не факт...
От перевестись в піхоту - саме воно!
це ти дивишся з власного досвіду. а з погляду людини, яка два роки бігає штурмовиком по посадках, гадаю піхота не дуже лякає...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:04
Из-за разрешённых властью действий тцк мы получим в будущем если война закончится а кацапы через несколько лет соберутся напасть концентрируя силы возле границ из страны ломануться все мужики 18-60 уже не будет как в 2022 когда ехали из-за рубежа добровольно на защиту страны.Все будут на старте на поготовове потому что в памяти будет то что сейчас происходит.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:04
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Чому має бути мотивація?? Є неконтрольована агресія
неконтролируемая всегда спонтанная мгновенного действия. А здесь план, вывезти за город и что то там сделать. Агрессия была частью плана (как минимум напугать, запугивание это тоже агрессия), значит уже контролируемая. На любом этапе они могли передумать, высадить здоровым и уехать или вывезти но не избивать. Если бы его просто высадили в 20 км от Одессы тцкунам ничего бы не было, на фоне происходящего такую жалобу даже не рассматривали бы.
Ну ти ж знаєш як це відбувається.
Спочатку чувак надрачує військових якимись фразами. Ті починають бити. Можливо занадто, зі слідами. Або там же і зламали ребро. Далі в якості «чим далі проблема від виявлення - тим краще» завозять якомога далі.
Стандартне приховування наслідків неконтрольованої спонтанної агресії.
А щодо «по вказівці» чи «з санкції» зверху, то ніякому начальнику (офіцеру) оцей геморой не потрібний. Всі однозначно інструктують «нам треба рекрути, або (та) гроші. А геморой нам не треба. Тримайте себе в руках»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 січ, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:06
Hotab
что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.
Я к тому что у нас уже всех такой высокий порог восприятия жестокости что нам уже и пох на всё,а вспомните себя три года назад-чтобы бы говорили услышав такое
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