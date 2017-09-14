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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:06
budivelnik написав:
Ти міг не відповідати
В тебе всі відповіді під копірку
Тут граєм, тут не граєм, тут пляма-це рибу завертали....
Сам переглянь всі свої попередні про що хоч...
По одному і тому ж аргументу в тебе дві відповіді на протязі сторінки
Тут авторитет-там не авторитет...
Тут Військовим зі стажем-це вау авторитет
Там Бізнесмен з стажем - вау не авторитет
Тут Бальцерович який писав програми для СВОЄЇ країни яка перебувала в СВОЇЙ ситуації - авторитет
Там людина яка 30 років будувала СВОЮ ситуацію - не авторитет
Тому можеш в подальшому не напрягатись -все що ти хочеш відповісти -я знаю за тиждень до того як напишу питання.
Ти в свій єралашик побудував на тому, що випустив головне, на що я тобі вказав.
Я тебе виправляю по базі, абетці тощо... яка однакова для всіх умов.
Ти помилки робиш в базі і будуєш на цьому.
Тому і виходить в тебе дійсно оригінальне. Відсеб'ятинне.
Але помилкове, м'яко кажучи.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:07
freeze написав: Господар Вельзевула написав:
И вот эта фраза что у него была отсрочка в Резерве меня смутила.
Должна быть выполнена негласная договоренность-вы ухиляетесь, тогда мы вас прессуем, но если вы не служите по закону- то мы идем себе лесом.
С таким самым успехом и Успиха (пардон за каламбур) могут бусифицировать, проигнорировав его увольнение по догляду.
Не было у товарища никакой отсрочки, поэтому к нему и прицепились. По месту жительства я просто наблюдал в прямом эфире в одесских каналах эту ситуацию. В первоначальном сообщении матушки-журналистки 51-го летнего военнообязанного, она написала, что у него родственники инвалиды, и всё. Не факт, что у него вообще есть право на отсрочку, если есть другие члены семьи, которые могут осуществлять уход.
По Филатова ходят сотни мужчин без всяких прав на отсрочку, а у ТЦКшников план по мобилизации, если не выполнят, то им начальство больно сделает, поэтому никто не связывается с человеком с оформленной отсрочкой, бессмысленная трата времени. Я не знаю ни одного случая в Одессе за несколько лет кого мобилизовали с оформленной отсрочкой.
І хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:11
konstantin kirovograd написав:Hotab
что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня
Ви можете далі жити в світі розових поні, але по вулицям з дуже специфічними правами (я не про побиття, якщо що) ходять люди, у яких особливе поняття справедливості. Он у нас артилерист, який не дивився смерті в очі і прожив по лайту (в порівнянні , звичайно) 32місяці, заробивши купу грошей майже без ризику для життя, а дивіться що тут витворяє. А дай йому владу?? А дай владу тому, хто дійсно ризикував життям??
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:13
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
1 На хвильку
Скільки там легко пішло на порушення правил призову? 1-2-3-4-5 млн осіб?
То чому когось дивує поведінка посадовця. який робить те саме?
2 Так ніхто з прихильників жорсткого виконання законодавства - не відповів
Так як ви будете діяти , знаючи що є Закон про нерозповсюдження ядерної зброї
1. Сфигли "легко пішло"? -- пошли скрепя сердце -- и польностью осознавая, что придется неподъемный штраф платить.
Ти що думаєш той в пікселі-повністю безбашений?
він так само усвідомлює що і йому можуть надавати по шапці.
Ба більше - у нас в Законодавстві - злочин зроблений посадовою особою -це більше покарання ніж той самий злочин фізичною особою
_hunter написав:
2. Понятия не имею: не читал такого Закона. Там в разделе ответственности сторон что прописанно? -- и кто ответственный за их выполнение?
То почитай-ти ж грамотний, а тоді велкам сюди і покажеш ерудицію
1. Получается, что да. Или "вкусили" безнаказанности.
2. Вижу намек не понят... Говорю прямо: "кое кто" в который раз "промахнулся" -- такого Закона просто НЕТ.
Если же вы про Договор -- так тот ваш "пункт б" к Украине, увы, вообще не относится.
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 26 січ, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:13
Wirująświatła написав:
Это произошло позавчера на Филатова. По словам журналистки, три человека затащили ее сына в автобус и начали избивать, затем повезли на Заньковецкую и дальше в Суворовский ТЦК.
Тобто, викрали у Приморського ТЦК і відвезли до Поскотського? Це вже якісь міжрайонні ТЦКашні розбірки. Приморський ТЦК обов`язково повинен зреагувать, як це, поскотські ТЦКашники пасуться на приморський території?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:13
Hotab написав:
А щодо «по вказівці» чи «з санкції» зверху, то ніякому начальнику (офіцеру) оцей геморой не потрібний. Всі однозначно інструктують «нам треба рекрути, або (та) гроші. А геморой нам не треба. Тримайте себе в руках»
Якщо б це було так, то показово б засудили десяток-другий ТЦКників за ККУ...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:14
Hotab написав:
, то ніякому начальнику (офіцеру) оцей геморой не потрібний
тут я тоже согласен, с избиением ублюдки перегнули палку. Скорее всего был приказ только вывезти и пугнуть. Завтра ТЦК отпишется что сотрудники лишены обедов и уволены. Или что его вывозили/избивали не сотрудники ТЦК, а левые люди.
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в Нед 26 січ, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:15
konstantin kirovograd
а вспомните себя три года назад-чтобы бы говорили услышав такое
3+ років тому я на цьому форумі казав «війна справа військових. Ви робіть свою справу, але робіть чесно. Платіть податки, а ми будемо воювати». Але сталось дещо інше, зайшли сили, яких 200т армією в якій ще і цивільних і жінок тисяч 40, нічого не зробити. Треба всі. Але «всі» вирішили міряти лінійкою пісюни і казати «та я майже жінка, мені навіть жінки мені кажуть «ти ніякий не мужик», тому ми не йдемо.Ви там самі.»
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:16
ЛАД написав: Banderlog написав:
ти си вспокоїш, нехристю?
Давайте крок в сторону. Всі емігранти громадяни україни-ухилянти. І байдуже звідки вони приїхали і на якій мові говорять.
Тут вы, по-моему, немного увлеклись. Старики, женщины и дети тоже?
Остальное согласен. А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ. Разница с РПЦ в том, что РПЦ была проводником российской политики в Украине, а УГКЦ была проводником польской. Сегодня это, вроде, не важно, но когда она создавалась было существенно и была инструментом "мягкой" полонизации Украины.
це ви дуже спрощуєте ситуація. а може дійсно не розумієте. так греко-католицька церква - це наслідок унії, й певний крок у бік Польщі. але церква все одно лишилася візантійського обряду, її просто підпорядкували папі. й церковна мова - українська. полонізація - це якби жорстко насаджували саме католицьку церкву. а от у РПЦ - ніяких автономій - суцільна русіфікація.
а під час жорсткої полонізації між світовими війнами, УГКЦ була якраз на боці українців, а не поляків.
та й взагалі статус України в Річ Посполита - конфедерації Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського, й в Російській імперії був різний. починаючи взагалі від устрою держави, й закінчуючи автономними правами. Так, за часів Богдана Хмельницького руські теж щось обіцяли про автономію, як руські зазвичай роблять, слова свого не дотримали. й автономію доволі швидко згорнули.
тому ЛАД
, вчить історію не за радянськими підручниками чи сучасними російськими. в Україні достатньо власних авторів.
й якщо вважаєте, що я не правий, то аргументуйте будь-ласка. а то вам не подобається, коли вас просто називають совковим дурником...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:19
konstantin kirovograd написав:
Я к тому что у нас уже всех такой высокий порог восприятия жестокости что нам уже и пох
как раз читаю
Теория безнадежности была доработана Абрамсоном и его коллегами. Они внесли уточнения по трем конкретным когнитивным стилям, связанным с депрессией: (1) восприятие себя после негативных событий как неполноценного и «недостаточно старавшегося»; (2) прогнозирование катастрофических последствий негативных событий; и (3) восприятие негативных событий как вызванных глобальными и неизменными причинами. Предполагается, что со временем эти конкретные атрибутивные стили перерастают в состояние безнадежности и, в конечном итоге, в БДР (Большое депрессивное расстройство)
Депрессия безнадежности характеризуется следующим набором симптомов: безнадежность (критериальный признак), грусть, замедленная реакция, суицидальные мысли, начальная бессонница, вялость, самокритичность, проблемы с концентрацией, психомоторная заторможенность, задумчивость или беспокойство, пониженная самооценка и ее зависимость от социального окружения. Чтобы соответствовать диагностическим критериям депрессии безнадежности, человек должен ощущать безнадежность в течение как минимум одной недели и подтвердить наличие как минимум четырех других сопутствующих симптомов (Alloy et al., 2006). Отдельный подтип депрессии безнадежности выделяется на основе исследований, показавших, что симптомы, предположительно входящие в кластер депрессии безнадежности, сильнее связаны с описанными выше негативными атрибутивными стилями, чем симптомы, не входящие в этот кластер (например, Alloy & Clements, 1998; Joiner et al., 2001).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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