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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12173121741217512176

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:20

  detroytred написав:хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.

Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:25

  freeze написав:
  detroytred написав:хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.

Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.

Може помиляюсь, але наче ж його возили перевіряли, а вже тільки потім вивезли і відріхтували, кинули.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:44

  konstantin kirovograd написав:что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.


В тик-токе полно видео как надрачивают военных из ТЦК, даже нах посылают. Надо всё-таки головной мозг включать, это не дворник или водитель маршрутки, хотя водителя маршрутки тоже опасно надрачить, как показывает практика. А тут перед вами группа уставших вооруженных мужчин, которые два-три года без семьи, в основном все УБД после ранений и контузий, с ПТСР, с зарплатой 20 тысяч гривен. Как показывает практика, если ты вежливо, культурно показываешь документы, у тебя все нормально, тебе просто пожелают удачи, и ты едешь дальше.
Если в лесу увидишь группу тигров, человек любыми путями будет избегать конфликта. А тут начинают ради лайков в тик-токе дразнить неуравновешанных вооруженных людей.
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
freeze
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