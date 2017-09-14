|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 січ, 2025 22:20
detroytred написав:
хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.
Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20486
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Нед 26 січ, 2025 22:25
freeze написав: detroytred написав:
хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.
Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.
Може помиляюсь, але наче ж його возили перевіряли, а вже тільки потім вивезли і відріхтували, кинули.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29847
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 22:44
konstantin kirovograd написав:
что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.
В тик-токе полно видео как надрачивают военных из ТЦК, даже нах посылают. Надо всё-таки головной мозг включать, это не дворник или водитель маршрутки, хотя водителя маршрутки тоже опасно надрачить, как показывает практика. А тут перед вами группа уставших вооруженных мужчин, которые два-три года без семьи, в основном все УБД после ранений и контузий, с ПТСР, с зарплатой 20 тысяч гривен. Как показывает практика, если ты вежливо, культурно показываешь документы, у тебя все нормально, тебе просто пожелают удачи, и ты едешь дальше.
Если в лесу увидишь группу тигров, человек любыми путями будет избегать конфликта. А тут начинают ради лайков в тик-токе дразнить неуравновешанных вооруженных людей.
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20486
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82491
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256423
|
|
|6076
|901038
|
|