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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:20
detroytred написав:
хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.
Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:25
freeze написав: detroytred написав:
хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.
Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.
Може помиляюсь, але наче ж його возили перевіряли, а вже тільки потім вивезли і відріхтували, кинули.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:44
konstantin kirovograd написав:
что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.
В тик-токе полно видео как надрачивают военных из ТЦК, даже нах посылают. Надо всё-таки головной мозг включать, это не дворник или водитель маршрутки, хотя водителя маршрутки тоже опасно надрачить, как показывает практика. А тут перед вами группа уставших вооруженных мужчин, которые два-три года без семьи, в основном все УБД после ранений и контузий, с ПТСР, с зарплатой 20 тысяч гривен. Как показывает практика, если ты вежливо, культурно показываешь документы, у тебя все нормально, тебе просто пожелают удачи, и ты едешь дальше.
Если в лесу увидишь группу тигров, человек любыми путями будет избегать конфликта. А тут начинают ради лайков в тик-токе дразнить неуравновешанных вооруженных людей.
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:49
Wirująświatła написав: Shaman написав:
які факти - випадок про одну людину? так факт - про одну людину, не про явище.
факт - про одну людину это брехня или нет? тут ты писал что брехня
Shaman написав:
ти ж розумієш, що це чиста брехня? навіщо пишеш?
а теперь оказывается что не брехня, а просто несистемный случай. За брехню извинишься?
ти вирішив погратися в формалізм? добре
Wirująświatła написав:
... в пехоте самые большие потери соответственно желающих туда попасть нет. и все
бусифицированные отправляются прямо туда
, пишут
что дорога бусик-окоп занимает 4 дня.
це з чого все почалося. в контексті фрази й враховуючи, що ти використав множину - я правий. але щоб не витрачати час, визнаю, що фраза про чисту брехну недостовірна. один випадок ти навів. й наступному пиши однозначно - навіть був один випадок, що людина потрапила на нуль за 4 дні - ніхто навіть й не буде заперечувати.
а зараз тебе люди пояснили, що на поточний момент цього немає
й взагалі, ти пишеш всі бусіфіковані - таки чиста брехня. всі точно не потрапляють в піхоту
Shaman написав:
про роту охорони - я навів, що ти неуважно читаєш - визнай, що це не твій випадок.
всмысле рота охраны это какие то киборг-гении, их не нужно учить элементарному выживанию? чем дальше тем я меньше тебя понимаю...Я не говорил что всех отправляют с бусика в окоп
, про всех у меня инфы нет, а про отдельные факты есть. Даже несистемная смерть это трагедия, при всём твоём желании обесценить чужую жизнь "системностью".
прочитай уважно вище, що ти писав. смерть взагалі трагедія, але під час війни, яку почали не ми - це стає буденністю на жаль. особливо всі ці цивільні жертви обстрілів.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:49
freeze написав:
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
так военные коррупционые потоки тцк и передали ментам.
Shaman написав:
й наступному пиши однозначно - навіть був один випадок
мы же не на заседании Конституционного суда? уточни если сформулировал не точно. Даже по логике десятки тысяч мобилизованных откуда мне знать судьбу каждого? У нас не та страна где делятся статистикой, например по суицидам. Приходится верить журналистам. Власть же правду не скажет
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:51
freeze написав: konstantin kirovograd написав:
что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.
\\\
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
Так про это давно говорят: тцкшников -- на фронт. Их заменить 60+ и безработными женщинами: по теперешнему законодательству функции что Оповещения что Распечатки бумаг -- они вполне будут способны выполнять.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:51
freeze написав:
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
Это нужно было сделать хотябы, чтобы население не боялось формы ЗСУ. В ней же ходит и ТЦК.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:52
Уважаемые родители.
После просмотра последних видео, где нелюди в форме бьют, задувают газом детей, заковывают в наручники, а родители плачут и бьются в истерике, задумайтесь и увозите из страны
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:55
Wirująświatła написав: freeze написав:
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
так военные коррупционые потоки тцк и передали ментам.
Где передали?
Потому сейчас можно отразятся на улице за 5000 грн что менты берега видят.
После бусификации и попадания тела в руки ТЦК тарифы сами слышали какие.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:55
freeze написав:
Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.
В десятку.
*Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або..*
Ст. 17 КУ.
Тобто збройні сили (тцк) повинні працювати тільки з доставленими до них громадянами.
Права і свободи яких вже! обмежили поліція та ін. органи.
І переводити їх в статус військовослужбовця.
Максимум - це оповіщення, інформування тощо.
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