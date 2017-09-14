Додано: Нед 26 січ, 2025 22:44

konstantin kirovograd написав: что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня. что значит надрачивает военного....так давайте пусть теперь людей бьют и врачи и водители маршруток,да просто пусть дворники всех подряд метлой куярят потому что есть такое понятие-надрачили меня.

В тик-токе полно видео как надрачивают военных из ТЦК, даже нах посылают. Надо всё-таки головной мозг включать, это не дворник или водитель маршрутки, хотя водителя маршрутки тоже опасно надрачить, как показывает практика. А тут перед вами группа уставших вооруженных мужчин, которые два-три года без семьи, в основном все УБД после ранений и контузий, с ПТСР, с зарплатой 20 тысяч гривен. Как показывает практика, если ты вежливо, культурно показываешь документы, у тебя все нормально, тебе просто пожелают удачи, и ты едешь дальше.Если в лесу увидишь группу тигров, человек любыми путями будет избегать конфликта. А тут начинают ради лайков в тик-токе дразнить неуравновешанных вооруженных людей.Я бы вообще оставил для ТЦК фукции СП - социальные. А функции мобилизации возложил на полицию, военную прокуратуру и службу судебных приставов.