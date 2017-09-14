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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:59
UA
любую новость если копнуть причину происшедшего везде та сортовость.
Вот остался с женой каратист сборной Украины в Италии после соревнований,сбежал на запад.
Плохо - да плохо.Позор честно говоря.И вот сегодня он ролик выдал где говорит что дал 4000 долларов тренерам чтобы устроили его тренером в ДЮСШ для брони.А они его прокинули.У него ребёнок только родился и он принял решение такое.
Вот беда вчера-женщина блогер погибла в дтп.Говорят знаминитая.За рулём Лексуса был на 15 лет моложе её муж ---тракторист он,он тракторист.
Ну я так понимаю если поднять этот вопрос то он тракторист потому что 50% рабочих фермеров можно бронировать.Вот он и тракторист на Лексусе.
И это везде куда не посмотри!!!Любую новость она про сортовость в итоге.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 22:59
freeze написав:
В тик-токе полно видео как надрачивают военных из ТЦК, даже нах посылают. Надо всё-таки головной мозг включать, это не дворник или водитель маршрутки, хотя водителя маршрутки тоже опасно надрачить, как показывает практика. А тут перед вами группа уставших вооруженных мужчин, которые два-три года без семьи, в основном все УБД после ранений и контузий, с ПТСР, с зарплатой 20 тысяч гривен. Как показывает практика, если ты вежливо, культурно показываешь документы, у тебя все нормально, тебе просто пожелают удачи, и ты едешь дальше.
Если в лесу увидишь группу тигров, человек любыми путями будет избегать конфликта. А тут начинают ради лайков в тик-токе дразнить неуравновешанных вооруженных людей
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Фамилию Криворагуля спустившего "неуравновешанных вооруженных людей" на население не подскажете?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:02
Shaman написав:
й взагалі, ти пишеш всі бусіфіковані - таки чиста брехня. всі точно не потрапляють в піхоту
Сырский прокомментировал перевод военных ВС в пехоту
Однозначно, это потраченные средства, специалисты, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, — сказал главнокомандующий.
даже бусифицированных нехватает, если дёргают со всех войск, а ты говоришь не всех.. Да конечно, техническую обслугу систем ПВО IRIS-Т переводут в пехоту , а бусифицированного посадят на его место. Наивность запредельная.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 26 січ, 2025 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:05
Значит Трамп сказал правду про 700 погибших.
Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.
В давосе Трамп фактически уличил Ze во лжи
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 26 січ, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:05
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
.................
Якось працював з датчанами(ками), дивні люди, багато жінок було не то шо тупо незаміжні, вони вважали(напевно і зараз вважають) шо чоловік їм зовсім не потрібен, а дитину вона народила за допомогою штучного запліднення, попередньо вибрав колір, очі та ще шось майбутньої дитини.
Может, и есть такое, не сталкивался.
Но всё равно для этого нужно наличие мужчин. Сперму-то им откуда-то брать надо. Даже для штучного запліднення.
И всё-таки вряд ли сегодня это массовое явление, хотя бы из финансовых соображений.
До вашого відома, в Україні штучне запліднення безкоштовно.
Роды у нас тоже якобы безкоштовні, но почему-то все платят.
Но я писал не об этом - вырастить ребёнка недёшево и нелегко. Тем более в одиночку. Хотя, конечно, бывают такие отцы (реже, матери), что лучше бы и не было.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:07
Wirująświatła написав:
...
Хоть криминал не моя специальность, с серийными убийцами-маньяками я бы разик пообщался
с целью узнать мотивацию. Это явно выродки и проф.отбор они прошли. В профотборе думаю были психологи в задачу которых входило набрать максимально аморальных и ущербных, готовых выполнить любой приказ, даже на убийство. Потому что нормальный человек так бы себя не вёл. Значит специально отбирали выродков.
щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз
з того, що це все спеціально організовано - ти помилився, тобі вже неодноразово це пояснили. те, що люди не нервах - це факт. те, що легко спровокувати - теж.
з приводу спеціально набирали - Стенфордський тюремний експеримент Зімбардо показав, що охорону концтаборів можна набрати на вулицях будь-якого міста.
Кожен третій охоронець виявився схильним до садизму
...
На відміну від в'язнів, вони (охоронці) мали працювати позмінно й повертатись додому на вихідні, хоча згодом багато хто брав участь у неоплачуваних понаднормових чергуваннях.
а науково
як легко люди піддаються впливу, якщо присутня узаконювальна ідеологія, а також соціальна й інституціональна підтримка.
до експерименту є питання з точки зору науковості, але в реальних ситуаціях чомусь події відбуваються за схожим сценарієм...
якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:07
Бетон написав:
Значит Трамп сказал правду про 700 погибших.
Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.
Погибло 30 (как и говорил зе), остальные пропали без вести.
Это чтобы выплаты не платить.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:10
Shaman написав:
якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
Без контроля любой спаскудится.
Всё что сейчас происходит я описывал весной 2024 года.
Это примитивный уровень управления.
Модератор углядел в этом Русс. агитацию.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:10
UA написав: Бетон написав:
Значит Трамп сказал правду про 700 погибших.
Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.
Погибло 30 (как и говорил зе), остальные пропали без вести.
Это чтобы выплаты не платить.
Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:10
Бетон написав:
Уважаемые родители.
После просмотра последних видео, где нелюди в форме бьют, задувают газом детей, заковывают в наручники, а родители плачут и бьются в истерике, задумайтесь и увозите из страны
це ти ж про останній випадок, з 51річною дитиною? про який мама написала?
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