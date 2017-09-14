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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121761217712178121791218012181>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:12

Shaman
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:12

  UA написав:
  Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися 8)

Без контроля любой спаскудится.

Всё что сейчас происходит я описывал весной 2024 года.
Это примитивный уровень управления.
Модератор углядел в этом Русс. агитацию.

я так розумію ти вже тоді професійно оцінив, які є можливості. як там - колишних ментів не буває :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:12

  Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
ты бы бил людей за деньги? в 90% форумчан данной ветки я уверен они бы это не делали. Здесь мало людей с низким IQ а высокий (ок средний) IQ скажет не делай того за что завтра придётся отвечать перед совестью и законом. но 10% ублюдков есть везде, в любом сообществе/коллективе
  Shaman написав:щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз
есть даже такая профессия психолог-криминалист, тоже общаются только один раз?
https://postupi.online/professiya/psiholog-kriminalist/
у меня одногрупник работал психологом в тюрьме. К патологоанатому больше вопросов, как это каждый день резать трупы, а потом приходить домой и спокойно ужинать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:19, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:13

  UA написав:
  Бетон написав:Значит Трамп сказал правду про 700 погибших.
Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.

Погибло 30 (как и говорил зе), остальные пропали без вести.
Это чтобы выплаты не платить.

Ты смотри. Когда бабок касается, у нашего найвелычнишого математика алгебраические вычисления работают безотказно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:16

  Shaman написав:
  Бетон написав:Уважаемые родители.
После просмотра последних видео, где нелюди в форме бьют, задувают газом детей, заковывают в наручники, а родители плачут и бьются в истерике, задумайтесь и увозите из страны

це ти ж про останній випадок, з 51річною дитиною? про який мама написала?

Ему на вид 18 лет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:21

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
ты бы бил людей за деньги? в 90% форумчан данной ветки я уверен они бы это не делали. Здесь мало людей с низким IQ а высокий (ок средний) IQ скажет не делай того за что завтра пр дётся отвечать перед совестью и законом.
  Shaman написав:щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз
есть даже профессия психолога-криминалиста, тоже общаются только один раз?
https://postupi.online/professiya/psiholog-kriminalist/

ти як для психолога надто категоричний:
- 90% - перша помилка, дуже завищений відсоток
- про рівень IQ теж далеко не певен. тут багато людей з грошима, але, на жаль, в нашій країни це не корелює з IQ - більше з нахабністю
- про совість та закон от не треба :D більшість з присутніх дасть хабаря навіть не думаючи :lol:

а з приводу психолога-криміналіста - знаєш/пам'ятаєш до чого довело спілкування Кларісу Старлінг? :D або Харлі Квінн? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:26

  Shaman написав:а з приводу психолога-криміналіста - знаєш/пам'ятаєш до чого довело спілкування Кларісу Старлінг?
нет и не хочу гуглить, меня интересует только только аспект у людей изначально не было ценностей или их потеряли "в процессе".
  Shaman написав:90% - перша помилка, дуже завищений відсоток
люди с низким айкю в слове х..й делают 3 ошибки. Много здесь писателей с ошибками? оценка верная. Средний/высокий IQ не гарантия порядочности или культурности. IQ показывает только нейронные связи нескольких типов, в 1ю очередь лингвистические. Есть даже псевдонаука - нейролингвистика которая по ошибкам речи (письме) определяет какие зоны мозга плохо работают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:28

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ...
УГКЦ была проводником польской.
А с историей церкви ему познакомиться стоит хотя бы для расширения кругозора, чтобы не писать глупости.

Чисто радянсько-російські наративи.
Наприклад, батько Степана Бандери, Андрій Бандера активно протистояв ополячуванню:
Двічі о. Андрія арештовувала польська поліція: у 1928 за відправлення панахиди на могилі січових стрільців, у 1930 за організацію урочистої зустрічі митрополита Андрея. https://risu.ua/na-shlyahu-do-beatifika ... sti_n33659

Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.

А почему вы говорите только за радянські часи? Или история для вас начинается только с 1917?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:29

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:В остальном, это не вопрос защиты дракона, а вопрос доверия к информации.
даже тцк создали комиссию и начали проверку, чем косвенно признали изложенные факты, а у вас всё ещё вопрос доверия к информации
Зображення

"Службове розслідування" это ещё не признание факта, даже "косвенное".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:29

  konstantin kirovograd написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Значит Трамп сказал правду про 700 погибших.
Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.

Погибло 30 (как и говорил зе), остальные пропали без вести.
Это чтобы выплаты не платить.

Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.

Если нет тела или остатков, у суда нет оснований признавать пропавшего без вести умершим. Даже устные показания сослуживцев ставят под вопрос.
Согласно Закона, все пропавшие без вести будут признаны погибшими через 2 года после прекращения боевых действий.
Что получат родственники?
Прекращение боевых действий, это кратный девал гривны чтобы обесценить выплаты.
Это уже тема валютной ветки.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 січ, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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